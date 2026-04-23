Fordulat az olajszállítás ügyében: Csehország is bejelentkezhet a Mol olajára
Globál

Csehország fontolgatja, hogy növeli a Mol szlovákiai finomítójából, a Slovnaftból származó üzemanyag-importot - írja a Reuters. Erre azért lehet szükség, nehogy hiány alakuljon ki az importfüggő cseh piacon a német termelés esetleges visszaesése miatt.

Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter egy energetikai konferencián közölte, hogy a német üzemanyaggyártás csökkenhet a következő időszakban, ezt az válthatja ki, hogy Oroszország bejelentette a kazah kőolaj tranzitjának leállítását a Barátság kőolajvezeték északi ágán Németország felé. A tárcavezető szerint ez a lépés közvetetten a cseh piacra is hatással lehet, az ország üzemanyag-ellátása ugyanis nagymértékben függ a behozataltól, különösen a német finomítói kapacitásoktól.

A helyzet kezelésére Prága a Mol-csoport pozsonyi leányvállalatával, a Slovnafttal egyeztet a szállítások esetleges növeléséről.

A Slovnaft a régió egyik meghatározó finomítója, amely a Barátság vezeték déli ágán keresztül kapja az orosz nyersolajat. Ennek köszönhetően az északi ág leállása közvetlenül nem érinti a vállalat működését.

Kapcsolódó cikkünk

Barátság vezeték: holnap érkezhet az első olajszállítmány Magyarországra!

Váratlanul elzárják az olajcsapokat: Oroszország hallgat, egy teljesen más irányba vihetik az olajat

Forrás: Reuters

Még több Globál

Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Súlyos dolog derült ki Amerika világelső fegyvereiről - A lehető legrosszabb pillanatban következett be az, amire mindenki számított

Titkos fegyverszállítmány boríthat fel mindent a feszült térségben: a háttérben két erős hatalom esett egymásnak

