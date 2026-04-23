Fordulat az olajszállítás ügyében: Csehország is bejelentkezhet a Mol olajára

Karel Havlíček cseh ipari és kereskedelmi miniszter egy energetikai konferencián közölte, hogy a német üzemanyaggyártás csökkenhet a következő időszakban, ezt az válthatja ki, hogy Oroszország bejelentette a kazah kőolaj tranzitjának leállítását a Barátság kőolajvezeték északi ágán Németország felé. A tárcavezető szerint ez a lépés közvetetten a cseh piacra is hatással lehet, az ország üzemanyag-ellátása ugyanis nagymértékben függ a behozataltól, különösen a német finomítói kapacitásoktól.
A helyzet kezelésére Prága a Mol-csoport pozsonyi leányvállalatával, a Slovnafttal egyeztet a szállítások esetleges növeléséről.
A Slovnaft a régió egyik meghatározó finomítója, amely a Barátság vezeték déli ágán keresztül kapja az orosz nyersolajat. Ennek köszönhetően az északi ág leállása közvetlenül nem érinti a vállalat működését.
Forrás: Reuters
