Friedrich Merz nem kért a kioktatásból: rácsapta az ajtót a trónörökösre
Reza Pahlavi, a megbuktatott iráni sah száműzetésben élő fia berlini látogatásán arra szólította fel Friedrich Merz német kancellárt, hogy szakítsa meg a tárgyalásokat Teheránnal – írja a Politico.

Pahlavi Berlinben német képviselőkkel tervez találkozókat. Látogatására azután került sor, hogy Merz a hónap elején bejelentette: a háború lezárása érdekében újraindítja a diplomáciai párbeszédet Iránnal. Az egykori trónörökös egy lehetséges átmeneti kormányzat vezetőjeként pozicionálja magát.

Újságíróknak nyilatkozva élesen bírálta az európai megközelítést. Kijelentette: ha a nyugati kormányok kizárólag a status quo fenntartására összpontosítanak, azzal nem segítik az iráni nép felszabadulását. Emellett saját hosszú távú biztonsági aggályaikat sem kezelik megfelelően.

Sok olyan dolog van, amit Európa megtehetne, de eddig nem tett meg. Semmit sem tettek azért, hogy nagyobb nyomást gyakoroljanak a rezsimre a kivégzések leállítása érdekében. Semmit sem tettek azért, hogy rákényszerítsék őket a politikai foglyok szabadon bocsátására

– mondta Pahlavi.

Az európai vezetők csütörtökön Cipruson gyűltek össze, hogy megvitassák az amerikai–izraeli háború iráni következményeit.

Pahlavi berlini programja keretében többek között Armin Laschettel, a Bundestag külügyi bizottságának elnökével is találkozik, aki Merz-féle CDU tagja, 2021-ben pártja kancellárjelöltje is volt.

A kancellár kabinetjének tagjai ugyanakkor elzárkóztak a találkozótól. Stefan Kornelius kormányszóvivő szerdán egyértelművé tette:

A német kormány nem lát okot arra, hogy párbeszédet folytasson vele. Jelenleg az iráni rezsim a tárgyalópartner.

A látogatás széleskörű vitát váltott ki Németországban. A politikai paletta legkülönbözőbb szereplői, valamint az iráni diaszpóra tagjai egyaránt bírálták azokat a képviselőket, akik fogadják Pahlavit.

Felor Badenberg, Berlin iráni születésű konzervatív igazságügyi szenátora a Tagesspiegel című lapnak nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a Pahlavi család az 1979 előtti tekintélyuralmi rendszert testesíti meg. Az egykori sah üldöztette, kínoztatta és meggyilkoltatta a politikai ellenfeleit. Mindez mélyen beivódott az iráni nép kollektív emlékezetébe. Badenberg hozzátette: Reza Pahlavi a mai napig nem határolódott el egyértelműen ettől az örökségtől.

