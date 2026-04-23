Furcsa hibridet jelentettek be az Egyesült Államokban: legendás fegyvert szerelnek fel a hadihajókra

A Lockheed Martin 2026. április 21-én jelentette be, hogy szerződést kötött az amerikai haditengerészettel.

A megállapodás a Patriot légvédelmi rendszer által használt PAC-3 MSE elfogórakéták Aegis harcirányítási rendszerbe történő fejlesztésére, integrálására és tesztelésére vonatkozik.

A kompakt, nagy sebességű, közvetlen találattal pusztító (hit-to-kill) rakéta a végfázisú védelmet erősíti. Ez azt jelenti, hogy azokat a fenyegetéseket is képes elfogni, amelyek már áttörték a távolabbi védelmi rétegeket.

Az integrációs program az Arleigh Burke osztályú irányított rakétás rombolókra épül, amelyek a felszíni flotta lég- és rakétavédelmének gerincét alkotják. Ezek a hadihajók jelenleg az Aegis rendszer, az Mk 41 függőleges rakétaindító rendszer, valamint az SM-2, SM-3, SM-6 és az ESSM elfogórakéták kombinációjával biztosítják a flotta védőpajzsát. A rombolók legújabb, Flight III változata már az AN/SPY-6 lég- és rakétavédelmi radarral is fel van szerelve. Ez a korszerű berendezés lényegesen jobb teljesítményt nyújt az összetett, tömeges támadások felderítésében, követésében és osztályozásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images