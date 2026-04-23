Húsz évig egy raktárban porosodtak: elfeledett fegyvereket vetnek be Ukrajnában a pusztító drónok ellen

A belga védelmi tárca 2026. április 22-én erősítette meg, hogy visszavásárolja a 15 Gepardot az OIP Land Systems cégtől, majd továbbítja azokat Ukrajnának. A járműveket eredetileg az 1970-es években gyártotta egy német konzorcium a belga hadsereg számára. A fegyverrendszereket a 2000-es évek elején vonták ki a hadrendből. A gépágyúkat ezt követően a Sabiex vállalat vásárolta meg, amelyet később az OIP Land Systems olvasztott magába. A Gepardok nagyjából húsz évig raktárban álltak a mostani döntésig.

A Gepard fegyverrendszer tűzvezető radarral és két darab 35 milliméteres gépágyúval rendelkezik.

Ezek a nagy tűzgyorsaságú fegyverek hatékonyan alkalmazhatók drónok és cirkálórakéták ellen, kis hatótávolságon belül.

Újbóli hadrendbe állításuk azt a szélesebb körű tendenciát tükrözi, miszerint a modern légvédelemben a lőfegyverekkel felszerelt légvédelmi eszközök jól kiegészítik a drága rakétaalapú rendszereket. Ezzel költséghatékony és folyamatos védelmet képesek biztosítani.

A fegyverek átadása közvetlenül javítja Ukrajna harctéri ellenálló képességét és a kritikus infrastruktúra védelmét. Különösen olyan helyzetekben jelentenek segítséget, ahol a légvédelmi rakéták alkalmazása túl drága lenne, vagy nem áll rendelkezésre elegendő eszköz a nagyszámú, kis magasságban támadó cél elhárítására.

