Kiadta Trump a parancsot: felszálltak a helikopterek – A nyílt tengeren csaptak le az amerikai különleges erők
Lefoglalt az Egyesült Államok egy Majestic X nevű olajszállító hajót az Indiai-óceánon, amely Iránból indult útnak nemzetközi vizekre.

Az állami megjelölés nélküli hajó nemzetközi szankciók alatt hajózott, az amerikai erők Black Hawk helikopterekkel érték el az eszközt, majd a fedélzetre szállva lefoglalták azt.

Folytatjuk a globális tengerészeti intézkedéseket, melyek célja a törvénytelen hálózatok felszámolása, elfogunk minden olyan hajót, amely anyagi támogatást nyújt Iránnak, bárhol is dolgozzanak”

– kommentálja X-en az amerikai hadügyminisztérium az eseményt.

Egy 17 másodperces videót is kiraktak, melyen a bevetés látható.

Irán tegnap hasonló intézkedést tett: a forradalmi gárda két hajót foglalt le, melyek a Hormuzi-szoroson próbáltak áthaladni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

