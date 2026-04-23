Kiadta Trump a parancsot: felszálltak a helikopterek – A nyílt tengeren csaptak le az amerikai különleges erők

Az állami megjelölés nélküli hajó nemzetközi szankciók alatt hajózott, az amerikai erők Black Hawk helikopterekkel érték el az eszközt, majd a fedélzetre szállva lefoglalták azt.
Folytatjuk a globális tengerészeti intézkedéseket, melyek célja a törvénytelen hálózatok felszámolása, elfogunk minden olyan hajót, amely anyagi támogatást nyújt Iránnak, bárhol is dolgozzanak”
– kommentálja X-en az amerikai hadügyminisztérium az eseményt.
Egy 17 másodperces videót is kiraktak, melyen a bevetés látható.
Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility. We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 https://t.co/SWF6Jt9Ci4— Department of War (@DeptofWar) April 23, 2026
Irán tegnap hasonló intézkedést tett: a forradalmi gárda két hajót foglalt le, melyek a Hormuzi-szoroson próbáltak áthaladni.
