Kiderült, mi okozta a két vadászgép ütközését: elképesztő, mit művelt a pilóta a levegőben

Az Állami Számvevőszék szerdán közzétett jelentése szerint a baleset Tegu városa közelében történt 2021 decemberében, egy kötelékrepülés során. A vizsgálat megállapította, hogy

az egyik pilóta az alakulatánál teljesített utolsó repülését szerette volna megörökíteni.



Ennek érdekében engedély nélkül hajtott végre hirtelen emelkedést és bedöntést, hogy kedvezőbb kameraszöget találjon. Eközben a kötelékvezér gépéből egy másik pilóta is videót készített.

A vadászgépek veszélyesen közel kerültek egymáshoz. Bár a személyzetek kitérő manőverbe kezdtek, a kísérőgép farokrésze nekiütközött a vezérgép szárnyának. Az ütközés mintegy 880 millió dél-koreai von, vagyis nagyjából 600 ezer dollár értékű kárt okozott, személyi sérülés azonban nem történt.

A számvevők elsősorban a kísérőgép pilótáját találták felelősnek. Ugyanakkor bírálták a légierőt is, mivel hiányosnak bizonyultak a repülés közbeni filmezésre vonatkozó szabályozások. A vétkes pilótát a javítási költségek mintegy tizedének megtérítésére kötelezték.

A légierő szóvivője egy csütörtöki sajtótájékoztatón közölte, hogy az érintett pilótát a baleset után eltiltották a repüléstől. Súlyos fegyelmi büntetést kapott, és azóta már el is hagyta a fegyveres erőket. A légierő emellett bejelentette a repülésbiztonsági előírások szigorítását.

