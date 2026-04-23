Kiderült, mi okozta a két vadászgép ütközését: elképesztő, mit művelt a pilóta a levegőben
A dél-koreai légierő nyilvánosan bocsánatot kért egy 2021-es légi baleset miatt, amelyben két F-15K vadászgép ütközött össze. Az állami számvevőszék friss jelentése szerint az incidenst az okozta, hogy az egyik pilóta repülés közben szelfizett - közölte a The Guardian.

Az Állami Számvevőszék szerdán közzétett jelentése szerint a baleset Tegu városa közelében történt 2021 decemberében, egy kötelékrepülés során. A vizsgálat megállapította, hogy

az egyik pilóta az alakulatánál teljesített utolsó repülését szerette volna megörökíteni.

Ennek érdekében engedély nélkül hajtott végre hirtelen emelkedést és bedöntést, hogy kedvezőbb kameraszöget találjon. Eközben a kötelékvezér gépéből egy másik pilóta is videót készített.

A vadászgépek veszélyesen közel kerültek egymáshoz. Bár a személyzetek kitérő manőverbe kezdtek, a kísérőgép farokrésze nekiütközött a vezérgép szárnyának. Az ütközés mintegy 880 millió dél-koreai von, vagyis nagyjából 600 ezer dollár értékű kárt okozott, személyi sérülés azonban nem történt.

Váratlan fordulat a tengeren: brutálisan megdrágult az orosz kőolaj

Kritikus szinten Ukrajna harckocsiállománya, a szakadék szélén táncol Kijev - És nagyon úgy tűnik, Európa nem tud ezzel mit kezdeni

Olyat lépett az Egyesült Államok, amire kevesen számítottak: pusztító fegyverrel szerelik fel a láthatatlan vadászgépeket

A számvevők elsősorban a kísérőgép pilótáját találták felelősnek. Ugyanakkor bírálták a légierőt is, mivel hiányosnak bizonyultak a repülés közbeni filmezésre vonatkozó szabályozások. A vétkes pilótát a javítási költségek mintegy tizedének megtérítésére kötelezték.

A légierő szóvivője egy csütörtöki sajtótájékoztatón közölte, hogy az érintett pilótát a baleset után eltiltották a repüléstől. Súlyos fegyelmi büntetést kapott, és azóta már el is hagyta a fegyveres erőket. A légierő emellett bejelentette a repülésbiztonsági előírások szigorítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Forint: délután jött a fordulat
Drámai pillanatok a Földközi-tengeren: nem sikerült befogni az orosz szellemhajót, megállíthatatlanul sodródik a végzetébe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility