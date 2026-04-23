Kiderült, mivel készül Amerika a fenyegető nagy háborúra: a RAACM-ER pont azt tudja, amire szükségük van
Az Egyesült Államokban megrendezett Sea-Air-Space 2026 katonai kiállításon mutattak be egy új cirkálórakétát, amely a jövőben fontos feladatot tölthet be az amerikai hadseregben – közölte a The War Zone (TWZ).

A RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile – gyorsan alkalmazkodó, megfizethető cirkáló rakéta) legújabb verzióját (ER) tudták megtekinteni a látogatók az expón. A nagy hatótávolságú változat éppen akkor bukkant elő a nagyközönség előtt, hogy amikor az amerikai haderő kifejezte, hogy

a korábbiaknál jóval inkább érdeklődik a költséghatékony, ám mégis nagy hatótávolságú csapásmérő fegyverek iránt.

A lap megszólaltatta a gyártó CoAspire alapítóját és vezetőjét, Doug Dennenyt, aki megosztott néhány információt a fegyverről. Elmondta, hogy a gyártás gyorsítása és a költségek csökkentése érdekében erőteljesen támaszkodnak a 3D nyomtatásra. A rakéta nagyobb mérettek bír, éppen ezért fennállt annak a veszélye, hogy nem fog elég nagy távolságra elérni, de az adataik szerint meghaladják az 1000 tengeri mérföldet (1850 km). A hajóelleni rakétákat tekintve ez a szint kimagasló, mindössze egyetlen ilyen, több millió dolláros rakétája van az amerikai haditengerészetnek, bár annak a megfigyelhetősége jobb.

A RAACM-ER fejlesztésénél figyelembe vették az igényt, hogy szárazföldről, levegőből és hadihajókról is indítható legyen. Denneny kifejtette, hogy a kisebb hatótávolságú változathoz képest néhány szempontból változtatni kellett a formaterven, mivel ez garantálja a kellő távolságot. GPS-szel és infravörös érzékelőkkel is fel lett szerelve, utóbbi biztosítja, hogy a célpontokat megkeresse és megsemmisítse. A gyártásnál törekedtek a széles beszállítói bázis kiépítésére a stabilitás érdekében. Kijelentették, hogy az árazás tekintetében igyekeztek minél alacsonyabb szintre menni.

A fejlesztés hamarosan megkezdi az éles teszteket repülőgépekről indítva.

Az amerikai légierő nagy számban szeretne ilyen fegyvereket beszerezni, a következő öt évben évente mintegy 1000-2000 darabos mennyiségben számítanak beszerzésre. A követelményeket azok alapján szabták meg (bár ezt hivatalosan nem így közölték), hogy mire lehet szükségük egy esetleges kínai összecsapás esetén. Fontos ebben, hogy messziről bevethető és olcsó, mégis hatékony rakétákat tudjanak nagy mennyiségben előállítani, amivel képesek ellenállni Peking egyre erőteljesebb tengeri terjeszkedésének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

