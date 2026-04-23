Kritikus szinten Ukrajna harckocsiállománya, a szakadék szélén táncol Kijev - És nagyon úgy tűnik, Európa nem tud ezzel mit kezdeni

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ukrajna harckocsiállománya a háború negyedik évére kritikusan lecsökkent: a rendelkezésre álló adatok és becslések alapján Kijevnek mindössze maximum 600-800 bevethető tankja maradhatott. A háború előtt mintegy 2100 harckocsival – köztük 983 hadrendben tartott példánnyal – rendelkező ország szövetségeseitől összesen közel 700 további páncélost kapott, ám az Oryx portál által vizuálisan igazolt veszteségek már meghaladják az 1400 darabot, a valós szám pedig ennél akár 25-30 százalékkal is magasabb lehet. A nyugati szállítások gyakorlatilag elapadtak: 2024-ben már csak 115 harckocsit ígértek, 2025-ben mindössze egyet, új felajánlás pedig nincs a láthatáron. Bár a páncélosok frontszerepe az orosz–ukrán háborúban csökkent, tűztámogatásban és mobilitás biztosításában továbbra is nélkülözhetetlenek.

Ukrajna harckocsiflottája részben a szovjet örökségre és a háború előtt rendszeresített típusokra épül, részben pedig a 2022 óta érkező nyugati átadásokból bővül – az olyan modernebb harckocsiktól, mint a Leopard 2, egészen a régebbi, felújított Leopard 1-ekig. A szovjet eredetű készletek részben az Ukrajna által örökölt, háború előtti kiinduló állományból, részben pedig – döntően – a korábbi Varsói Szerződéshez tartozó, szovjet technikát üzemeltető országok átadásaiból állnak.

Ahhoz, hogy képet kapjunk arról, a háború negyedik évében milyen összetételű és nagyságú harckocsiállománya maradhatott Ukrajnának, három tényezőt érdemes együtt vizsgálni: a háború előtti nyitókészleteket, a 2022 óta dokumentálható átadásokat, valamint a biztosan ismert és csak becsülhető veszteségeket.

Fontos ugyanakkor, hogy mindhárom terület jelentős bizonytalansággal terhelt. A nyilvános adatok részletessége erősen szór: az érintett államok jellemzően nem közölnek tételes, naprakész készletlistákat, és az átadások egy része csak részben, vagy egyáltalán nem ellenőrizhető nyílt forrásból (részben politikai és biztonsági megfontolások miatt). A veszteségekről léteznek ugyan összesítések (például Oryx, LostArmour), ezek azonban legfeljebb „biztos minimumként” kezelhetők: a teljes veszteségállományt még egy ennyire intenzíven dokumentált háborúban sem lehet maradéktalanul feltérképezni.

Mennyi harckocsija volt Ukrajnának a háború előtt?

Pontos, tételes kimutatást a nagyobb hadseregek jellemzően nem tesznek közzé a rendelkezésre álló fegyverállományukról – érthető okokból –, így többnyire különböző, de egymáshoz általában közeli becslésekre kell támaszkodnunk. A leggyakrabban hivatkozott forrás az IISS (International Institute for Strategic Studies) évente megjelenő The Military Balance kiadványa, emellett időszakosan a Janes is közöl hasonló, nyílt forrásokra építő összesítéseket.

A számok értelmezésénél a fogalmi különbségtétel sem mellékes, mert eltérő harcértékű állományokról beszélünk. A „hadrendben” szereplő mennyiség a ténylegesen rendszeresített, elvben bevethető eszközöket jelöli, míg a „raktáron” lévő harckocsik hadrafoghatósága széles skálán mozoghat. Egy részük hosszabb felújítást igényelhet, más részük alkatrészbázisként szolgálhat, és az sem zárható ki, hogy bizonyos tételek adminisztratívan nyilvántartottak, de a gyakorlatban csak korlátozottan mozgósíthatók.

A 2021-es Military Balance szerint Ukrajna 983 harckocsit tartott hadrendben, és további 1132 harckocsi szerepelt raktári készletként – vagyis Kijev összesen nagyjából 2100 páncélossal rendelkezett. A jelentésben szereplő típusok és mennyiségek a következők:

20 darab T-55 (raktáron).

(raktáron). 451 darab T-64BV (további 578 darab raktáron)

(további 578 darab raktáron) 210 darab T-64BV Mod.2017

100 darab T-64BM Bulat ,

, 100 T-72AV/B1 (további 500 raktáron)

(további 500 raktáron) 33 darab T-72AMT ,

, 84 darab T-80BV (34 darab raktáron)

(34 darab raktáron) 5 darab T-84 Oplot.

A T–55 gyártása 1958-ban indult, a típus a szovjet páncélosfejlesztés egyik tömegmodellje volt. A T–64BV a T–64 családra épül, amelynek sorozatgyártása 1963-ban kezdődött, és amelyet a szovjet ipari bázis ukrajnai pilléreire támaszkodva, Harkiv térségében fejlesztettek és állítottak elő. A háború előtt az ukrán harckocsierő gerincét ez a család adta. A BV jelölés a reaktív páncélzattal (ERA) felszerelt változatokra utal.

A T–64BV Mod.2017 szintén a T–64 egyik variánsa: a „Mod.2017” egy ukrán korszerűsítési csomagot jelöl, amely elsősorban elektronikai, éjjellátó és kommunikációs frissítéseket – valamint kisebb, a túlélőképességet érintő módosításokat – foglal magában. A T–64BM Bulat ezzel szemben mélyrehatóbb, ukrán modernizáció: a „Bulat” csomag a védettség (ERA), a tűzvezetés és több fedélzeti alrendszer érdemi továbbfejlesztését takarja.

A T–72AV/B1 a T–72 alapváltozataira vezethető vissza; a T–72 gyártása 1973-ban indult. A T–72AV ERA-val ellátott kivitel, míg a T–72B1 a T–72B egyszerűsített, bizonyos berendezésekben visszafogott képességű alváltozata. A T–72AMT megnevezés egy ukrán modernizációs csomagot jelöl, amely jellemzően védettségi, valamint elektronikai és tűzvezetési frissítésekkel jár.

A T–80 gyártása 1976-ban kezdődött, szintén szovjet fejlesztésként. A felsorolásban szereplő T–84 Oplot ugyanakkor már ukrán fejlesztés: bár szovjet tapasztalatokra és ipari örökségre támaszkodik, a típust Ukrajnában dolgozták ki, a gyártása pedig 1994-ben indult.

Ukrajna teljes, hadrendben és raktáron tartott harckocsiállománya 2021-ben Típus Hadrendben Raktáron Modernizáció jellege T-55 0 20 régi típus, érdemi modernizáció nélkül T-64BV 451 578 ERA-val (reaktív páncélzattal) ellátott változat T-64BV Mod.2017 210 0 ukrán modernizáció (elektronika/éjjellátó/kommunikáció) T-64BM Bulat 100 0 mélyreható ukrán modernizáció (védettség + tűzvezetés) T-72AV/B1 100 500 AV: ERA-val ellátott; B1: egyszerűsített alváltozat T-72AMT 33 0 ukrán modernizáció (védettség + elektronika/tűzvezetés) T-80BV 84 34 ERA-val (reaktív páncélzattal) ellátott változat T-84 5 0 ukrán fejlesztésű típus (posztszovjet konstrukció) Összesen 983 1132 Forrás: Portfolio gyűjtés, Military Balance 2021

Amikor még öntötték Ukrajnára a harckocsikat

Az orosz–ukrán háborúban két olyan nagyobb időszak különíthető el, amikor Ukrajna tömegével jutott nyugati forrásból harckocsikhoz. Az első a háború kitörését követő 2022-es év, amikor a szállítások zömét még volt varsói szerződéses, szovjet technikát üzemeltető államok adták. A második a 2023-as időszak, a nagy ellentámadást megelőző hónapokkal, amikor már a nyugati országok váltak meghatározó adományozókká, és a csomagokban egyre nagyobb arányban jelentek meg a modernebb típusok.

A legátfogóbb, nyíltan hozzáférhető összesítést továbbra is a Kiel Institut (Kiel Institute for the World Economy) vezeti: adatbázisuk jellemzően hivatalos bejelentésekre, költségvetési tételekre és kormányzati dokumentumokra támaszkodik. A módszer ugyanakkor eleve korlátos: csak néhány kormány – például a német vagy a kanadai – működtet részletes, online elérhető listát az Ukrajnának ígért és ténylegesen átadott eszközökről,

több ország esetében legfeljebb eseti bejelentésekből lehet következtetni a valós mennyiségekre.

A Kiel-intézet 2026 februárjáig vezetett listája alapján a támogató államok összesen 893 harckocsit ígértek Ukrajnának, és ebből 697 darabot ténylegesen leszállítottak. Éves bontásban az ígéretek erőteljesen visszaestek: 2022-ben 400, 2023-ban 378, 2024-ben 115 harckocsit jelentettek be, 2025-ben már csak 1-et, míg 2026-ban februárig újabb vállalás nem szerepelt a listában.

Az ígért és a leszállított mennyiségek közötti, közel 200 darabos rés jelentős részét a régebbi, felújítást igénylő – hidegháborús eredetű – nyugati harckocsik, elsősorban a Leopard 1 különböző alváltozatai adják. A fennmaradó rész kisebb hányadban olyan szovjet eredetű páncélosokhoz köthető, amelyek rossz állapotuk miatt csak hosszabb helyreállítás után lennének hadrafoghatók, ezek felújítása eltérő ütemben, de a beszámolók szerint továbbra is napirenden van.

Szovjet eredetű harckocsik, amelyeket szövetségeseitől kapott típus és mennyiség szerinti bontásban Típus Adományozó Mennyiség T-72(A/M1/M1R) Lengyelország 270 T-72(A/M1/M1R) Hollandia 60 T-72(A/M1/M1R) Dánia 25 T-72(A/M1/M1R) Egyesült Államok 45 T-72(A/M1/M1R) Csehország 62 M-84 (jugoszláv T-72) Németország 30 M-55S (szlovén T-55) Szlovénia 28 Összesen 520 Forrás: Kiel Institut, Portfolio-gyűjtés

Hány szovjet eredetű harckocsit kapott Ukrajna 2022 óta?

2022-ben indult be igazán Ukrajna harckocsikkal történő feltöltése Nyugatról. Az első hullámban Lengyelország és Csehország vitték a prímet. Mindkét ország jelentős mennyiségű, még a Varsói Szerződés időszakából megmaradt, és többnyire karbantartott T–72-essel rendelkezett. A hidegháborút a vasfüggöny nyugati oldalán átvészelő államok ekkor még jellemzően leharcolt T–72-esek felújításával kapcsolódtak be Ukrajna támogatásába. Lengyelország – amely 318 ígért és 258 leszállított harckocsijával abszolút csúcstartó – 2022-ben 240 darab harckocsi átadását jelentette be elsőként.

Összességében a bejelentett szállítások több mint fele ilyen, szovjet eredetű páncélos volt. A tételek többsége közvetlenül volt varsói szerződéses országoktól érkezett, míg egy kisebb hányadnál nyugati államok vállalták a beszerzést és a felújítást.

Hány nyugati harckocsit kapott Ukrajna 2022 óta?

A 2023-as nyári ellentámadás előtti időszakra már érezhetően átalakult a felajánlások szerkezete: a globálisan hozzáférhető, szovjet eredetű harckocsik köre addigra jelentősen beszűkült, így a támogatások súlypontja fokozatosan nyugati típusok felé tolódott. Ebben a hullámban két megoldás vált dominánssá: egyrészt régebbi, hidegháborús, de nyugati gyártmányú harckocsik felajánlása (felújított, hadrafogható állapotba hozott tételekkel), másrészt korszerűbb, hidegháború utáni nyugati páncélosok átadása.

NATO-eredetű harckocsik, amelyeket szövetségeseitől kapott típus és mennyiség szerinti bontásban Típus Adományozó Mennyiség PT-91 Twardy Lengyelország Lengyelország 34 Leopard 2A4 14 Leopard 2A4 Hollandia 7 Leopard 2A4 Dánia 7 Leopard 2A4 Spanyolország 29 Leopard 2A4 Kanada 8 Leopard 2A4 Norvégia 8 Leopard 2A6 Németország 18 Leopard 2A6 Portugália 3 Stridsvagn 122 (Leopard 2A5) Svédország 10 M1A1 Abrams Amerikai Egyesült Államok 31 M1A1 Abrams Ausztrália 49 Leopard 1A5 Hollandia 37 Leopard 1A5 Dánia 62 Leopard 1A5 Németország 42 Leopard 1A5 Belgium 1 Challenger 2 Nagy-Britannia 14 Összesen 374 Forrás: Kiel Institut, Portfolio-gyűjtés

Ukrajna veszteségei

Az Oryx portál összesítése szerint Ukrajna veszteségei 2022 februárjától kezdve 2026 április 21-ig elérték az 5787 harcjárművet, amelyből 4411 megsemmisült, közel 1000 darab pedig Oroszország kezére jutott. A harckocsik ebből 1416 darabot tesznek ki, amelyből 1081 megsemmisült, 85 darab megsérült, 99 darabot magára hagytak, 151 darabot pedig elfogtak az oroszok.

A LostArmour – egy oroszpárti gyűjtés – ezzel szemben 1684 elveszített ukrán harckocsit tart számon, ugyanakkor a két adatbázis módszertana érdemben eltér. A LostArmour több esetben olyan találatokat is veszteségként rögzít, ahol a felvételből nem állapítható meg egyértelműen a végkimenetel (például a becsapódás után megszakad a videó, és nincs utólagos megerősítés), illetve időnként olyan járműveket is ukrán veszteségként sorol be, amelyeknél nyílt forrásból nem dönthető el biztosan az oldaliság.

Még a konzervatív, vizuálisan igazolt adatok alapján is az látszik, hogy

az ukrán harckocsiveszteségek nagyságrendje megközelíti, illetve egyes értelmezésekben már meg is haladja a háború előtti, hadrendben tartott állományt.

Itt különösen fontos hangsúlyozni: az Oryx (és hasonló OSINT-gyűjtések) definíció szerint vizuálisan megerősített minimumot jelentenek, nem pedig egzakt, teljes körű veszteséglistát. Több OSINT-elemzői megközelítés szerint érdemes a dokumentált számokhoz egy 20–30%-os „árnyveszteséget” hozzáadni. Ez a harckocsik esetében jelenleg nagyjából 1700–1850 darabos veszteségtartományt adhat,

ami már a háború előtti teljes készlet nagyságrendjéhez közelít.

További módszertani kitétel, hogy a fenti listák – az egyszerűség kedvéért – egy kategóriába sorolják a különböző típusú veszteségeket: a megsemmisült járművek mellett szerepelhetnek sérült, elhagyott vagy zsákmányolt eszközök is, amelyek hadrafoghatósága értelemszerűen eltérő.

Az alábbi táblázat az Oryx vizuálisan igazolt harckocsiveszteségeit mutatja típusonként, a „származás” itt a gyártó vagy modernizáló országot jelöli, nem feltétlenül a tényleges átadót (például a Leopardokat vagy az Abramsokat több különböző ország is szállította).

Ukrán veszteségek megoszlása típus szerint Típus Származási ország (ha ismert) Veszteség M-55S Szlovénia 4 T-64A Szovjetunió 2 T-64B Szovjetunió 7 T-64BV Szovjetunió 487 T-64BV Mod 2017 Ukrajna 154 T-64BVK Szovjetunió 4 T-64BM és BM2 Bulat Ukrajna 41 T-72 Ural Szovjetunió 13 T-72M Lengyelország/Bulgária/Csehország 122 T-72EA Csehország 37 T-72AV Szovjetunió 86 T-72B Szovjetunió 60 T-72 AMT Ukrajna 32 PT-91 Twardy Lengyelország 12 Ismeretlen T-72 Ismeretlen 46 T-80 (BV, UD) Szovjetunió 96 Leopard 1A5 Németország 29 Leopard 2A4 Németország 28 Leopard 2A6 Németország 13 Stridvagn 122 Svédország 9 Challenger 2 Nagy-Britannia 3 M1A1 Abrams Amerikai Egyesült Államok 25 Ismeretlen Ismeretlen 106 Összesen 1416 Forrás: Portfolio-gyűjtés, Oryx

A fenti táblázat csoportosítva a források szerint:

Ukrán veszteségek megoszlása származás szerint Típus Veszteség Eredeti ukrán 791 Nyugati, hadrendben tartott 94 Nyugati, hadrendből kivont 29 Bizonyíthatóan VSZ-eredetű 159 Szovjet eredetű (VSZ vagy ukrán származás) 191 Ismeretlen harckocsi 152 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mégis milyen páncélosai maradtak Ukrajnának?

Ukrajna 2022-ben nagyjából 1000, hadrendben tartott harckocsival kezdte a háborút. A raktári készletek reaktiválásának üteme nem ismert, de valószínű, hogy – az orosz gyakorlathoz hasonlóan – egyre inkább a felújítható vagy kannibalizálható eszközök állományának „végére érnek”. Erre elsősorban a veszteségadatokból lehet következtetni.

A T–80 típusnál az ismert veszteségek eléréséhez már szükség lehetett a raktári készletek mintegy harmadának reaktiválására, hasonló tendencia rajzolódik ki a T–64BV esetében is. (A T–72-eseknél a nyugati eredetű pótlások torzítják a képet, ezért ott ez az összevetés kevésbé végezhető el.) Ha a veszteségeknél figyelembe vesszük a becsült 20–30%-os, vizuálisan nem dokumentált „árnyveszteséget”, ez az érték tovább emelkedhet. Az, hogy T–55 veszteség nem jelenik meg, utalhat arra, hogy a T–64-es készletek még elegendőek voltak a pótláshoz – vagy arra, hogy a T–55-ösök jelentős része eleve hadrafoghatatlan állapotban állt.

Nem tűnik irreálisnak az a feltevés sem, hogy a raktározott eszközök legalább 70–80%-a reaktiválható állapotban volt, és ennek a tömegnek a jelentős része azóta már végigment a felújítási/újra hadrendbe állítási folyamaton. Ezzel számolva Ukrajna saját, szovjet eredetű készleteiből – a reaktiválást is beleszámítva –

nagyjából1700–1800 harckocsival gazdálkodhatott.

Korábban láttuk, hogy a nyugati szállítások nagyságrendileg 700 harckocsit tettek ki. Elméletben ez azt jelentené, hogy Ukrajna teljes harckocsizó ereje 2400–2500 eszközre bővülhetett volna – ha a háború nem emészti fel közben az állományt.

A konfliktusban ugyanakkor Ukrajna az Oryx alapján minimum 1416 harckocsit veszített, vagyis még optimista megközelítésben is legfeljebb körülbelül 1000 páncélos maradhatott rendszerben. A kép ennél várhatóan rosszabb, mert ez a veszteségszám önmagában is biztos minimum. Ha a 20–30%-os becslés középértékével, 25%-kal számolunk, az további 354 harckocsit jelenthet, így a veszteségek nagyságrendje 1700–1800 közé kerül.

Ennek alapján Kijevnek jelenleg legfeljebb 600–800 bevethető harckocsija lehet – vagyis kevesebb, mint a háború kezdetén.

A kilátásokat tovább rontja, hogy a harckocsiszállítások lényegében elapadtak: a még hiányzó, papíron ígért Leopard 1 tételek önmagukban is legfeljebb részben tudnák kompenzálni a veszteségeket, újabb, nagy volumenű vállalások pedig nem látszanak.

Fontos ugyanakkor azt is kiemelni, hogy az orosz–ukrán háború tapasztalatai alapján a páncélozott erőkkel végrehajtott, klasszikus áttörésjellegű támadások ma már jóval kockázatosabbak és nehezebben kivitelezhetők, így a harckocsik első vonalbeli szerepe több szempontból szűkült. Ettől függetlenül tűztámogatásban, illetve a csapatok mobilitásának és védelmének biztosításában a harckocsik továbbra sem tekinthetők másodlagosnak.

Címlapkép forrása: Portfolio