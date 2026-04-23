Kritikus szinten Ukrajna harckocsiállománya, a szakadék szélén táncol Kijev - És nagyon úgy tűnik, Európa nem tud ezzel mit kezdeni

Ukrajna harckocsiflottája részben a szovjet örökségre és a háború előtt rendszeresített típusokra épül, részben pedig a 2022 óta érkező nyugati átadásokból bővül – az olyan modernebb harckocsiktól, mint a Leopard 2, egészen a régebbi, felújított Leopard 1-ekig. A szovjet eredetű készletek részben az Ukrajna által örökölt, háború előtti kiinduló állományból, részben pedig – döntően – a korábbi Varsói Szerződéshez tartozó, szovjet technikát üzemeltető országok átadásaiból állnak.
Ahhoz, hogy képet kapjunk arról, a háború negyedik évében milyen összetételű és nagyságú harckocsiállománya maradhatott Ukrajnának, három tényezőt érdemes együtt vizsgálni: a háború előtti nyitókészleteket, a 2022 óta dokumentálható átadásokat, valamint a biztosan ismert és csak becsülhető veszteségeket.
Fontos ugyanakkor, hogy mindhárom terület jelentős bizonytalansággal terhelt. A nyilvános adatok részletessége erősen szór: az érintett államok jellemzően nem közölnek tételes, naprakész készletlistákat, és az átadások egy része csak részben, vagy egyáltalán nem ellenőrizhető nyílt forrásból (részben politikai és biztonsági megfontolások miatt). A veszteségekről léteznek ugyan összesítések (például Oryx, LostArmour), ezek azonban legfeljebb „biztos minimumként” kezelhetők: a teljes veszteségállományt még egy ennyire intenzíven dokumentált háborúban sem lehet maradéktalanul feltérképezni.
Mennyi harckocsija volt Ukrajnának a háború előtt?
Pontos, tételes kimutatást a nagyobb hadseregek jellemzően nem tesznek közzé a rendelkezésre álló fegyverállományukról – érthető okokból –, így többnyire különböző, de egymáshoz általában közeli becslésekre kell támaszkodnunk. A leggyakrabban hivatkozott forrás az IISS (International Institute for Strategic Studies) évente megjelenő The Military Balance kiadványa, emellett időszakosan a Janes is közöl hasonló, nyílt forrásokra építő összesítéseket.
A számok értelmezésénél a fogalmi különbségtétel sem mellékes, mert eltérő harcértékű állományokról beszélünk. A „hadrendben” szereplő mennyiség a ténylegesen rendszeresített, elvben bevethető eszközöket jelöli, míg a „raktáron” lévő harckocsik hadrafoghatósága széles skálán mozoghat. Egy részük hosszabb felújítást igényelhet, más részük alkatrészbázisként szolgálhat, és az sem zárható ki, hogy bizonyos tételek adminisztratívan nyilvántartottak, de a gyakorlatban csak korlátozottan mozgósíthatók.
A 2021-es Military Balance szerint Ukrajna 983 harckocsit tartott hadrendben, és további 1132 harckocsi szerepelt raktári készletként – vagyis Kijev összesen nagyjából 2100 páncélossal rendelkezett. A jelentésben szereplő típusok és mennyiségek a következők:
- 20 darab T-55 (raktáron).
- 451 darab T-64BV (további 578 darab raktáron)
- 210 darab T-64BV Mod.2017
- 100 darab T-64BM Bulat,
- 100 T-72AV/B1 (további 500 raktáron)
- 33 darab T-72AMT,
- 84 darab T-80BV (34 darab raktáron)
- 5 darab T-84 Oplot.
A T–55 gyártása 1958-ban indult, a típus a szovjet páncélosfejlesztés egyik tömegmodellje volt. A T–64BV a T–64 családra épül, amelynek sorozatgyártása 1963-ban kezdődött, és amelyet a szovjet ipari bázis ukrajnai pilléreire támaszkodva, Harkiv térségében fejlesztettek és állítottak elő. A háború előtt az ukrán harckocsierő gerincét ez a család adta. A BV jelölés a reaktív páncélzattal (ERA) felszerelt változatokra utal.
A T–64BV Mod.2017 szintén a T–64 egyik variánsa: a „Mod.2017” egy ukrán korszerűsítési csomagot jelöl, amely elsősorban elektronikai, éjjellátó és kommunikációs frissítéseket – valamint kisebb, a túlélőképességet érintő módosításokat – foglal magában. A T–64BM Bulat ezzel szemben mélyrehatóbb, ukrán modernizáció: a „Bulat” csomag a védettség (ERA), a tűzvezetés és több fedélzeti alrendszer érdemi továbbfejlesztését takarja.
A T–72AV/B1 a T–72 alapváltozataira vezethető vissza; a T–72 gyártása 1973-ban indult. A T–72AV ERA-val ellátott kivitel, míg a T–72B1 a T–72B egyszerűsített, bizonyos berendezésekben visszafogott képességű alváltozata. A T–72AMT megnevezés egy ukrán modernizációs csomagot jelöl, amely jellemzően védettségi, valamint elektronikai és tűzvezetési frissítésekkel jár.
A T–80 gyártása 1976-ban kezdődött, szintén szovjet fejlesztésként. A felsorolásban szereplő T–84 Oplot ugyanakkor már ukrán fejlesztés: bár szovjet tapasztalatokra és ipari örökségre támaszkodik, a típust Ukrajnában dolgozták ki, a gyártása pedig 1994-ben indult.
|
Ukrajna teljes, hadrendben és raktáron tartott harckocsiállománya 2021-ben
|
Típus
|
Hadrendben
|
Raktáron
|
Modernizáció jellege
|
T-55
|
0
|
20
|régi típus, érdemi modernizáció nélkül
|
T-64BV
|
451
|
578
|
ERA-val (reaktív páncélzattal) ellátott változat
|
T-64BV Mod.2017
|
210
|
0
|
ukrán modernizáció (elektronika/éjjellátó/kommunikáció)
|
T-64BM Bulat
|
100
|
0
|
mélyreható ukrán modernizáció (védettség + tűzvezetés)
|
T-72AV/B1
|
100
|
500
|
AV: ERA-val ellátott; B1: egyszerűsített alváltozat
|
T-72AMT
|
33
|
0
|
ukrán modernizáció (védettség + elektronika/tűzvezetés)
|
T-80BV
|
84
|
34
|ERA-val (reaktív páncélzattal) ellátott változat
|
T-84
|
5
|
0
|ukrán fejlesztésű típus (posztszovjet konstrukció)
|
Összesen
|
983
|
1132
|
Forrás: Portfolio gyűjtés, Military Balance 2021
Amikor még öntötték Ukrajnára a harckocsikat
Az orosz–ukrán háborúban két olyan nagyobb időszak különíthető el, amikor Ukrajna tömegével jutott nyugati forrásból harckocsikhoz. Az első a háború kitörését követő 2022-es év, amikor a szállítások zömét még volt varsói szerződéses, szovjet technikát üzemeltető államok adták. A második a 2023-as időszak, a nagy ellentámadást megelőző hónapokkal, amikor már a nyugati országok váltak meghatározó adományozókká, és a csomagokban egyre nagyobb arányban jelentek meg a modernebb típusok.
A legátfogóbb, nyíltan hozzáférhető összesítést továbbra is a Kiel Institut (Kiel Institute for the World Economy) vezeti: adatbázisuk jellemzően hivatalos bejelentésekre, költségvetési tételekre és kormányzati dokumentumokra támaszkodik. A módszer ugyanakkor eleve korlátos: csak néhány kormány – például a német vagy a kanadai – működtet részletes, online elérhető listát az Ukrajnának ígért és ténylegesen átadott eszközökről,
több ország esetében legfeljebb eseti bejelentésekből lehet következtetni a valós mennyiségekre.
A Kiel-intézet 2026 februárjáig vezetett listája alapján a támogató államok összesen 893 harckocsit ígértek Ukrajnának, és ebből 697 darabot ténylegesen leszállítottak. Éves bontásban az ígéretek erőteljesen visszaestek: 2022-ben 400, 2023-ban 378, 2024-ben 115 harckocsit jelentettek be, 2025-ben már csak 1-et, míg 2026-ban februárig újabb vállalás nem szerepelt a listában.
Az ígért és a leszállított mennyiségek közötti, közel 200 darabos rés jelentős részét a régebbi, felújítást igénylő – hidegháborús eredetű – nyugati harckocsik, elsősorban a Leopard 1 különböző alváltozatai adják. A fennmaradó rész kisebb hányadban olyan szovjet eredetű páncélosokhoz köthető, amelyek rossz állapotuk miatt csak hosszabb helyreállítás után lennének hadrafoghatók, ezek felújítása eltérő ütemben, de a beszámolók szerint továbbra is napirenden van.
|
Szovjet eredetű harckocsik, amelyeket szövetségeseitől kapott típus és mennyiség szerinti bontásban
|
Típus
|
Adományozó
|
Mennyiség
|
T-72(A/M1/M1R)
|
Lengyelország
|
270
|
T-72(A/M1/M1R)
|
Hollandia
|
60
|
T-72(A/M1/M1R)
|
Dánia
|
25
|
T-72(A/M1/M1R)
|
Egyesült Államok
|
45
|
T-72(A/M1/M1R)
|
Csehország
|
62
|
M-84 (jugoszláv T-72)
|
Németország
|
30
|
M-55S (szlovén T-55)
|
Szlovénia
|
28
|
Összesen
|
520
|
Forrás: Kiel Institut, Portfolio-gyűjtés
Hány szovjet eredetű harckocsit kapott Ukrajna 2022 óta?
2022-ben indult be igazán Ukrajna harckocsikkal történő feltöltése Nyugatról. Az első hullámban Lengyelország és Csehország vitték a prímet. Mindkét ország jelentős mennyiségű, még a Varsói Szerződés időszakából megmaradt, és többnyire karbantartott T–72-essel rendelkezett. A hidegháborút a vasfüggöny nyugati oldalán átvészelő államok ekkor még jellemzően leharcolt T–72-esek felújításával kapcsolódtak be Ukrajna támogatásába. Lengyelország – amely 318 ígért és 258 leszállított harckocsijával abszolút csúcstartó – 2022-ben 240 darab harckocsi átadását jelentette be elsőként.
Összességében a bejelentett szállítások több mint fele ilyen, szovjet eredetű páncélos volt. A tételek többsége közvetlenül volt varsói szerződéses országoktól érkezett, míg egy kisebb hányadnál nyugati államok vállalták a beszerzést és a felújítást.
Hány nyugati harckocsit kapott Ukrajna 2022 óta?
A 2023-as nyári ellentámadás előtti időszakra már érezhetően átalakult a felajánlások szerkezete: a globálisan hozzáférhető, szovjet eredetű harckocsik köre addigra jelentősen beszűkült, így a támogatások súlypontja fokozatosan nyugati típusok felé tolódott. Ebben a hullámban két megoldás vált dominánssá: egyrészt régebbi, hidegháborús, de nyugati gyártmányú harckocsik felajánlása (felújított, hadrafogható állapotba hozott tételekkel), másrészt korszerűbb, hidegháború utáni nyugati páncélosok átadása.
|
NATO-eredetű harckocsik, amelyeket szövetségeseitől kapott típus és mennyiség szerinti bontásban
|
Típus
|
Adományozó
|
Mennyiség
|
PT-91 Twardy
|
Lengyelország
Lengyelország
|
34
|
Leopard 2A4
|
14
|
Leopard 2A4
|
Hollandia
|
7
|
Leopard 2A4
|
Dánia
|
7
|
Leopard 2A4
|
Spanyolország
|
29
|
Leopard 2A4
|
Kanada
|
8
|
Leopard 2A4
|
Norvégia
|
8
|
Leopard 2A6
|
Németország
|
18
|
Leopard 2A6
|
Portugália
|
3
|
Stridsvagn 122 (Leopard 2A5)
|
Svédország
|
10
|
M1A1 Abrams
|
Amerikai Egyesült Államok
|
31
|
M1A1 Abrams
|
Ausztrália
|
49
|
Leopard 1A5
|
Hollandia
|
37
|
Leopard 1A5
|
Dánia
|
62
|
Leopard 1A5
|
Németország
|
42
|
Leopard 1A5
|
Belgium
|
1
|
Challenger 2
|
Nagy-Britannia
|
14
|
Összesen
|
374
|
Forrás: Kiel Institut, Portfolio-gyűjtés
Ukrajna veszteségei
Az Oryx portál összesítése szerint Ukrajna veszteségei 2022 februárjától kezdve 2026 április 21-ig elérték az 5787 harcjárművet, amelyből 4411 megsemmisült, közel 1000 darab pedig Oroszország kezére jutott. A harckocsik ebből 1416 darabot tesznek ki, amelyből 1081 megsemmisült, 85 darab megsérült, 99 darabot magára hagytak, 151 darabot pedig elfogtak az oroszok.
A LostArmour – egy oroszpárti gyűjtés – ezzel szemben 1684 elveszített ukrán harckocsit tart számon, ugyanakkor a két adatbázis módszertana érdemben eltér. A LostArmour több esetben olyan találatokat is veszteségként rögzít, ahol a felvételből nem állapítható meg egyértelműen a végkimenetel (például a becsapódás után megszakad a videó, és nincs utólagos megerősítés), illetve időnként olyan járműveket is ukrán veszteségként sorol be, amelyeknél nyílt forrásból nem dönthető el biztosan az oldaliság.
Még a konzervatív, vizuálisan igazolt adatok alapján is az látszik, hogy
az ukrán harckocsiveszteségek nagyságrendje megközelíti, illetve egyes értelmezésekben már meg is haladja a háború előtti, hadrendben tartott állományt.
Itt különösen fontos hangsúlyozni: az Oryx (és hasonló OSINT-gyűjtések) definíció szerint vizuálisan megerősített minimumot jelentenek, nem pedig egzakt, teljes körű veszteséglistát. Több OSINT-elemzői megközelítés szerint érdemes a dokumentált számokhoz egy 20–30%-os „árnyveszteséget” hozzáadni. Ez a harckocsik esetében jelenleg nagyjából 1700–1850 darabos veszteségtartományt adhat,
ami már a háború előtti teljes készlet nagyságrendjéhez közelít.
További módszertani kitétel, hogy a fenti listák – az egyszerűség kedvéért – egy kategóriába sorolják a különböző típusú veszteségeket: a megsemmisült járművek mellett szerepelhetnek sérült, elhagyott vagy zsákmányolt eszközök is, amelyek hadrafoghatósága értelemszerűen eltérő.
Az alábbi táblázat az Oryx vizuálisan igazolt harckocsiveszteségeit mutatja típusonként, a „származás” itt a gyártó vagy modernizáló országot jelöli, nem feltétlenül a tényleges átadót (például a Leopardokat vagy az Abramsokat több különböző ország is szállította).
|
Ukrán veszteségek megoszlása típus szerint
|
Típus
|
Származási ország (ha ismert)
|
Veszteség
|
M-55S
|
Szlovénia
|
4
|
T-64A
|
Szovjetunió
|
2
|
T-64B
|
Szovjetunió
|
7
|
T-64BV
|
Szovjetunió
|
487
|
T-64BV Mod 2017
|
Ukrajna
|
154
|
T-64BVK
|
Szovjetunió
|
4
|
T-64BM és BM2 Bulat
|
Ukrajna
|
41
|
T-72 Ural
|
Szovjetunió
|
13
|
T-72M
|
Lengyelország/Bulgária/Csehország
|
122
|
T-72EA
|
Csehország
|
37
|
T-72AV
|
Szovjetunió
|
86
|
T-72B
|
Szovjetunió
|
60
|
T-72 AMT
|
Ukrajna
|
32
|
PT-91 Twardy
|
Lengyelország
|
12
|
Ismeretlen T-72
|
Ismeretlen
|
46
|
T-80 (BV, UD)
|
Szovjetunió
|
96
|
Leopard 1A5
|
Németország
|
29
|
Leopard 2A4
|
Németország
|
28
|
Leopard 2A6
|
Németország
|
13
|
Stridvagn 122
|
Svédország
|
9
|
Challenger 2
|
Nagy-Britannia
|
3
|
M1A1 Abrams
|
Amerikai Egyesült Államok
|
25
|
Ismeretlen
|
Ismeretlen
|
106
|
Összesen
|
1416
|
Forrás: Portfolio-gyűjtés, Oryx
A fenti táblázat csoportosítva a források szerint:
|
Ukrán veszteségek megoszlása származás szerint
|
Típus
|
Veszteség
|
Eredeti ukrán
|
791
|
Nyugati, hadrendben tartott
|
94
|
Nyugati, hadrendből kivont
|
29
|
Bizonyíthatóan VSZ-eredetű
|
159
|
Szovjet eredetű (VSZ vagy ukrán származás)
|
191
|
Ismeretlen harckocsi
|
152
|
Forrás: Portfolio-gyűjtés
Mégis milyen páncélosai maradtak Ukrajnának?
Ukrajna 2022-ben nagyjából 1000, hadrendben tartott harckocsival kezdte a háborút. A raktári készletek reaktiválásának üteme nem ismert, de valószínű, hogy – az orosz gyakorlathoz hasonlóan – egyre inkább a felújítható vagy kannibalizálható eszközök állományának „végére érnek”. Erre elsősorban a veszteségadatokból lehet következtetni.
A T–80 típusnál az ismert veszteségek eléréséhez már szükség lehetett a raktári készletek mintegy harmadának reaktiválására, hasonló tendencia rajzolódik ki a T–64BV esetében is. (A T–72-eseknél a nyugati eredetű pótlások torzítják a képet, ezért ott ez az összevetés kevésbé végezhető el.) Ha a veszteségeknél figyelembe vesszük a becsült 20–30%-os, vizuálisan nem dokumentált „árnyveszteséget”, ez az érték tovább emelkedhet. Az, hogy T–55 veszteség nem jelenik meg, utalhat arra, hogy a T–64-es készletek még elegendőek voltak a pótláshoz – vagy arra, hogy a T–55-ösök jelentős része eleve hadrafoghatatlan állapotban állt.
Nem tűnik irreálisnak az a feltevés sem, hogy a raktározott eszközök legalább 70–80%-a reaktiválható állapotban volt, és ennek a tömegnek a jelentős része azóta már végigment a felújítási/újra hadrendbe állítási folyamaton. Ezzel számolva Ukrajna saját, szovjet eredetű készleteiből – a reaktiválást is beleszámítva –
nagyjából1700–1800 harckocsival gazdálkodhatott.
Korábban láttuk, hogy a nyugati szállítások nagyságrendileg 700 harckocsit tettek ki. Elméletben ez azt jelentené, hogy Ukrajna teljes harckocsizó ereje 2400–2500 eszközre bővülhetett volna – ha a háború nem emészti fel közben az állományt.
A konfliktusban ugyanakkor Ukrajna az Oryx alapján minimum 1416 harckocsit veszített, vagyis még optimista megközelítésben is legfeljebb körülbelül 1000 páncélos maradhatott rendszerben. A kép ennél várhatóan rosszabb, mert ez a veszteségszám önmagában is biztos minimum. Ha a 20–30%-os becslés középértékével, 25%-kal számolunk, az további 354 harckocsit jelenthet, így a veszteségek nagyságrendje 1700–1800 közé kerül.
Ennek alapján Kijevnek jelenleg legfeljebb 600–800 bevethető harckocsija lehet – vagyis kevesebb, mint a háború kezdetén.
A kilátásokat tovább rontja, hogy a harckocsiszállítások lényegében elapadtak: a még hiányzó, papíron ígért Leopard 1 tételek önmagukban is legfeljebb részben tudnák kompenzálni a veszteségeket, újabb, nagy volumenű vállalások pedig nem látszanak.
Fontos ugyanakkor azt is kiemelni, hogy az orosz–ukrán háború tapasztalatai alapján a páncélozott erőkkel végrehajtott, klasszikus áttörésjellegű támadások ma már jóval kockázatosabbak és nehezebben kivitelezhetők, így a harckocsik első vonalbeli szerepe több szempontból szűkült. Ettől függetlenül tűztámogatásban, illetve a csapatok mobilitásának és védelmének biztosításában a harckocsik továbbra sem tekinthetők másodlagosnak.
Címlapkép forrása: Portfolio
