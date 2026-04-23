Lesújtó jelentés: a legjobb forgatókönyv estén is hosszú hónapokig kell várni a Hormuzi-szoros teljes megnyitására

Az amerikai védelmi minisztérium állásfoglalása szerint legalább hat hónapig tarthat, ameddig képesek lesznek az összes fenyegető aknát eltávolítani a tengerszorosból. A Kongresszusnak adott tájékoztatás alapján
egy ilyen műveletnek addig nem állnak neki, ameddig a háború le nem zárul az Egyesült Államok és Irán között.
Az ütemterv csalódottságot keltett a republikánus és a demokrata döntéshozók körében is. Mindez azt jelenti, hogy a konfliktus nyomában kialakuló magas világpiaci árak még sokáig fennmaradhatnak.
Az amerikai elnök, Donald Trump stábja azért is aggódhat, hogy a tartósan magas árak súlyos hatást fognak gyakorolni a félidős választásokra is. A döntéshozók számára különösen az lehet problémás, hogy már a saját táboruk is megosztott a kérdést illetően, mivel korábban éppen a béke üzenetével nyert választást a jelenleg is vezető párt. A konfliktus elvonja a Fehér Ház figyelmét a belpolitikai témákról, ami szintén visszaüthet a kampányban. Különösen a benzin árának elszállása okoz komoly problémákat a lakosság számára, a vezető politikusok folyamatosan arról beszélnek, hogy hamarosan visszaeshet az árszínvonal, de egyelőre ennek nincs nyoma.
Az elmondások szerint Irán legalább 20 aknát helyezett el a kulcsfontosságú tengerszorosban, ezek felderítése és hatástalanítása hosszú időt vehet igénybe.
Kifejezetten azok az eszközök okozhatnak problémát, melyeket távolról, GPS segítségével telepítettek. Többet az iráni erők kisebb méretű hajók segítségével helyeztek el, azok könnyebben megtalálhatóak az aknamentesítő csoportok számára. A Pentagon ezekre a hírekre nem kívánt reagálni, de Sean Parnell szóvivő rövid nyilatkozatot adott ki, amiben pontatlannak nevezte a becslést.
