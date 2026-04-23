Megérkezett a valóságos úszó erőd: villantott a keleti nagyhatalom, félreérthetetlen üzenetet kapott Amerika

A fejlesztő által megadott információk alapján a hajó 210 méter hosszú és 28 méter széles. Csúcssebessége eléri a 23 csomót, míg 18 csomós utazósebesség mellett 8000 tengeri mérföldes hatótávolsággal rendelkezik. A fedélzetén három helikopter üzemeltethető. Emellett három járműfedélzettel és egy elárasztható tatdokkal is ellátták. Önvédelmi fegyverzete egy 76 milliméteres hajóágyúból és két hatcsövű, 30 milliméteres rövid hatótávolságú pontvédelmi fegyverrendszer (CIWS) áll. Ezt rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszerek egészítik ki, bár ezek pontos típusát a CSSC egyelőre nem hozta nyilvánosságra.
A konstrukció a kínai haditengerészet Type 071-es hajóosztályának könnyített Átalakítása.
Az alaptípus 25 ezer tonnás vízkiszorítású, 25 csomós végsebességű, és 10 000 tengeri mérföldes hatótávolsággal bír. Emellett 600–800 fős csapatszállító kapacitással és négy helikopterleszállóval rendelkezik. Ennek a típusnak az exportváltozatát Thaiföld 2023 áprilisában állította hadrendbe HTMS Chang néven. Az új, kisebb változat a meglévő gyártási és kiképzési háttérre épülő, szélesebb vevőkörnek szánt ajánlat Peking részéről. A hajó legfontosabb jellemzője az elárasztható tatdokk. A partraszálló járművek innen indulhatnak a célterület felé, miközben a helikopterek légi deszantolást, felderítést vagy utánpótlást hajtanak végre. A megoldás a hajót úszó tengeri támaszponttá alakítja.
A szigetterületekkel, távoli helyőrségekkel vagy sérülékeny tengeri utánpótlási vonalakkal rendelkező országok számára a platform többféle szerepet tölthet be. Képes páncélosokkal megerősített tengerészgyalogos harccsoportokat partra tenni, úszó parancsnoki központként szolgálni, vagy biztosítani a távoli szigetek ellátását. Emellett katasztrófahelyzetben humanitárius és evakuációs feladatokra is bevethető. A fejlesztés kifejezetten
azon közepes méretű haditengerészeteket célozza, amelyeknek egyetlen platformmal kell megoldaniuk a háborús és a békeidős feladataikat.
Egyelőre nem ismert, hogy bármelyik ország megrendelte volna az új típust. A CSSC-nek a sikeres kiállítási jelenlétet még konkrét szerződésekre kell váltania. Ehhez azonban jó alapot biztosít, hogy hivatkozhat a Type 071-es sorozatgyártási tapasztalataira, valamint a thaiföldi exportszállítás sikeres referenciájára.
A címlapkép illusztráció, azon egy Type 071 látható. Címlapkép forrása: Chow Chung-yan/South China Morning Post via Getty Images
