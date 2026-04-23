Meglepő bejelentést tettek az amerikai kutatók: ez a népszerű védőoltás felér a dohányzás abbahagyásával

Az Amerikai Kardiológiai Társaság (ACC) éves konferenciáján bemutatott kutatást Robert Nguyen, a Kaliforniai Egyetem riverside-i campusának kutatója vezette. A vizsgálat a TriNetX adatbázisára támaszkodott. Ennek során több mint 246 ezer, ötvenévesnél idősebb, ateroszklerotikus szív- és érrendszeri betegségben szenvedő felnőtt adatait elemezték. A kutatók 123 411 beoltott személyt hasonlítottak össze ugyanennyi oltatlannal. A két csoportot kor, nem és számos egyéb egészségügyi, illetve társadalmi-gazdasági tényező alapján állították párba, majd az oltást követő egy év eseményeit vizsgálták.

Az eredmények figyelemre méltóak.

A beoltottak körében az oltatlan csoporthoz képest 46 százalékkal kisebb volt a súlyos szív- és érrendszeri események kockázata.

Emellett 32 százalékkal ritkábban fordult elő szívinfarktus, 25 százalékkal ritkábban stroke, és szintén 25 százalékkal ritkábban alakult ki szívelégtelenség, míg az összhalálozás 66 százalékkal bizonyult alacsonyabbnak.

Nguyen szerint ez a mértékű kockázatcsökkenés ahhoz hasonlítható, amit a dohányzás abbahagyásával lehet elérni.

Ez utóbbi a szívbetegek számára az egyik leghatásosabb életmódbeli változtatásnak számít.

A feltételezett mechanizmus a kutatók szerint a véralvadással függ össze. A bárányhimlőt okozó varicella-zoster vírus ugyanis a fertőzés után lappangva az idegrendszerben marad és amikor évtizedekkel később övsömörként újraaktiválódik, vérrögképződést válthat ki az agyat és a szívet ellátó erekben. Az érelmeszesedés miatt már beszűkült artériákban egy viszonylag kis vérrög is súlyos következményekkel járhat. A vakcina azzal, hogy megelőzi a vírus reaktiválódását, elvileg már a vérrögképződési láncolat beindulását is megakadályozhatja.

A kutatás nem előzmények nélküli. Egy 2025-ben publikált tanulmány az általános, egészséges népesség körében is 23 százalékos szív- és érrendszeri kockázatcsökkenést mutatott ki az övsömör elleni oltás után. Ez a védőhatás ráadásul akár nyolc évig is fennállt. Az új vizsgálat ehhez képest kifejezetten a legmagasabb kockázatú csoportra, a már meglévő szívbetegséggel élőkre fókuszál. Ebben a körben ugyanis minden százaléknyi kockázatcsökkenés különösen sokat számít.

Mivel a vizsgálat megfigyeléses jellegű, és nem randomizált, kontrollált kísérlet,

ok-okozati összefüggést nem bizonyíthat egyértelműen.

Emellett fennáll az úgynevezett "egészséges oltott" torzítás lehetősége is. Ez azt jelenti, hogy az oltást kérő emberek más, nehezen mérhető szempontokból is egészségtudatosabbak lehetnek. Bár a kutatók számos társadalmi-gazdasági tényezővel korrigálták az adatokat, elismerik, hogy ezt a torzítást nem lehet teljesen kizárni. A kutatás ráadásul csupán az oltás utáni első évet öleli fel.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) jelenleg is ajánlja az övsömör elleni vakcinát minden ötvenévesnél idősebb felnőttnek. Ezt azonban eddig kizárólag az övsömör megelőzése céljából tették. Ha a szív- és érrendszeri védőhatásra vonatkozó adatokat további kutatások is megerősítik, az különösen erős érvet jelenthet az oltás beadatása mellett. Ez leginkább azoknál a betegeknél lehet fontos, akiknek korábban már volt valamilyen szív- és érrendszeri eseményük.

