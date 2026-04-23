Meglepő bejelentést tettek az amerikai kutatók: ez a népszerű védőoltás felér a dohányzás abbahagyásával

Az Amerikai Kardiológiai Társaság (ACC) éves konferenciáján bemutatott kutatást Robert Nguyen, a Kaliforniai Egyetem riverside-i campusának kutatója vezette. A vizsgálat a TriNetX adatbázisára támaszkodott. Ennek során több mint 246 ezer, ötvenévesnél idősebb, ateroszklerotikus szív- és érrendszeri betegségben szenvedő felnőtt adatait elemezték. A kutatók 123 411 beoltott személyt hasonlítottak össze ugyanennyi oltatlannal. A két csoportot kor, nem és számos egyéb egészségügyi, illetve társadalmi-gazdasági tényező alapján állították párba, majd az oltást követő egy év eseményeit vizsgálták.
Az eredmények figyelemre méltóak.
A beoltottak körében az oltatlan csoporthoz képest 46 százalékkal kisebb volt a súlyos szív- és érrendszeri események kockázata.
Emellett 32 százalékkal ritkábban fordult elő szívinfarktus, 25 százalékkal ritkábban stroke, és szintén 25 százalékkal ritkábban alakult ki szívelégtelenség, míg az összhalálozás 66 százalékkal bizonyult alacsonyabbnak.
Nguyen szerint ez a mértékű kockázatcsökkenés ahhoz hasonlítható, amit a dohányzás abbahagyásával lehet elérni.
Ez utóbbi a szívbetegek számára az egyik leghatásosabb életmódbeli változtatásnak számít.
A feltételezett mechanizmus a kutatók szerint a véralvadással függ össze. A bárányhimlőt okozó varicella-zoster vírus ugyanis a fertőzés után lappangva az idegrendszerben marad és amikor évtizedekkel később övsömörként újraaktiválódik, vérrögképződést válthat ki az agyat és a szívet ellátó erekben. Az érelmeszesedés miatt már beszűkült artériákban egy viszonylag kis vérrög is súlyos következményekkel járhat. A vakcina azzal, hogy megelőzi a vírus reaktiválódását, elvileg már a vérrögképződési láncolat beindulását is megakadályozhatja.
A kutatás nem előzmények nélküli. Egy 2025-ben publikált tanulmány az általános, egészséges népesség körében is 23 százalékos szív- és érrendszeri kockázatcsökkenést mutatott ki az övsömör elleni oltás után. Ez a védőhatás ráadásul akár nyolc évig is fennállt. Az új vizsgálat ehhez képest kifejezetten a legmagasabb kockázatú csoportra, a már meglévő szívbetegséggel élőkre fókuszál. Ebben a körben ugyanis minden százaléknyi kockázatcsökkenés különösen sokat számít.
Mivel a vizsgálat megfigyeléses jellegű, és nem randomizált, kontrollált kísérlet,
ok-okozati összefüggést nem bizonyíthat egyértelműen.
Emellett fennáll az úgynevezett "egészséges oltott" torzítás lehetősége is. Ez azt jelenti, hogy az oltást kérő emberek más, nehezen mérhető szempontokból is egészségtudatosabbak lehetnek. Bár a kutatók számos társadalmi-gazdasági tényezővel korrigálták az adatokat, elismerik, hogy ezt a torzítást nem lehet teljesen kizárni. A kutatás ráadásul csupán az oltás utáni első évet öleli fel.
Az amerikai járványügyi központ (CDC) jelenleg is ajánlja az övsömör elleni vakcinát minden ötvenévesnél idősebb felnőttnek. Ezt azonban eddig kizárólag az övsömör megelőzése céljából tették. Ha a szív- és érrendszeri védőhatásra vonatkozó adatokat további kutatások is megerősítik, az különösen erős érvet jelenthet az oltás beadatása mellett. Ez leginkább azoknál a betegeknél lehet fontos, akiknek korábban már volt valamilyen szív- és érrendszeri eseményük.
A címlapkép illusztráció.
Energiaválság: betiltja a gázkazánokat az EU vezérhatalma
Drasztikus lépésről döntöttek az uniós jogalkotási motorban.
Fordulat az olajszállítás ügyében: Csehország is bejelentkezhet a Mol olajára
Bonyolódik a helyzet.
Súlyos dolog derült ki Amerika világelső fegyvereiről - A lehető legrosszabb pillanatban következett be az, amire mindenki számított
Hiába a világ legerősebb hadereje az amerikai, van még hova fejlődni.
Ausztriában fokozza jelenlétét az AutoWallis
Kizárólagos forgalmazói megállapodást írtak alá.
Eddig tartott a reménykedés: sorra dőlnek le az európai gazdaság tartóoszlopai
Főleg Németországban rossz a helyzet.
Külföldön dolgozók, figyelem: alapjaiban nyúlnak bele a családi pótlékba és a szociális támogatásokba
Komoly változásokról döntött az Európai Unió.
Masszív pénzköltésbe kezd a Tesla - Mutatjuk, mit tervez Elon Musk
Megérkeztek a friss számok.
Kína oldaláról fogná meg az EU Trump embereit
Nem lesz könnyű építkezni a billegő paktumra.
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Történelmi olajválság közben is csúcson a tőzsdék – Megőrültek a piacok?
Miért nem árazza a piac a Hormuzi-szoros lezárását?
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.