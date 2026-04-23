Megszólalt Moszkva az olajszállításról
Megszólalt Moszkva az olajszállításról

Oroszország folyamatosan fenntartja kőolajszállításait a világpiacra, ám a Kreml csütörtöki közleménye szerint Moszkva jelenleg nem tervez új kezdeményezést az OPEC+ keretein belül, írja a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a szokásos napi sajtótájékoztatóján kijelentette: "Jelenleg azzal járulunk hozzá az árak stabilizálásához és a globális energiaválság következményeinek minimalizálásához, hogy Oroszország fenntartja olajszállításait." Peszkov arra is rámutatott, hogy miközben a globális kereslet növekszik, a piaci kínálat nemhogy nem emelkedik, hanem egyenesen csökken. Hozzátette: más kezdeményezés egyelőre nincs napirenden.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése szerint a világ az eddigi legsúlyosabb energiaválságát éli át az iráni háború következményeként.

Az emelkedő olajárak ráadásul tovább gerjesztik az inflációt.

Oroszország meghatározó szereplője a 22 tagállamot tömörítő OPEC+ csoportosulásnak, amelynek Irán is tagja. Az elmúlt években mindössze nyolc tagország vett részt a havi kitermelési döntésekben. Ők 2025-ben megkezdték a korábban elfogadott kitermeléscsökkentések fokozatos kivezetését, hogy visszaszerezzék piaci részesedésüket. A szervezet következő ülését május 3-ra tűzték ki.

Súlyos felvételek: bevetést hajtott végre Irán elit gárdája – Most jön az igazi fordulat a Hormuzi-szorosnál?

Földindulás Magyarország szomszédjában: tömegével távoztak a miniszterek, teljes politikai káosz jöhet

Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Az OPEC+ április elején napi 206 ezer hordóval emelte meg a májusi kitermelési kvótákat, ez a szerény növekedés azonban nagyrészt csak papíron létezik. A szervezet kulcsfontosságú tagjai ugyanis az amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt nem képesek ténylegesen felpörgetni a kitermelésüket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Dubajba menekült volna a milliárdos oligarcha, lecsaptak rá – 19 év börtön néz ki neki
