Megszólalt Zelenszkij az Orbán Viktor által átengedett 90 milliárd eurós hitelről: ezt jelenti Ukrajna számára
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CNN-nek adott interjújában elismerte, hogy az iráni háború elterelte a figyelmet az Ukrajna elleni orosz agresszióról.

Zelenszkij azt mondta, bár az Egyesült Államokkal még folynak a technikai tárgyalások,

ő nem látja lehetőségét magasabb szintű találkozónak, amíg a közel-keleti konfliktus le nem zárul.

Az ukrán elnök hozzátette, ugyanaz az amerikai tárgyalócsoport – Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje – tárgyal mind az iráni, mind az ukrajnai háború lezárásáról, ez pedig kihívást jelent.

Zelenszkij megjegyezte, bár megérti, hogy az Egyesült Államok jelenleg az Irán elleni háborújára összpontosít, fontos, hogy ne feledkezzenek meg Ukrajnáról, ahol folytatódnak a harcok.

Az ukrán elnök elmondta,

az iráni háború miatt bizonyos kulcsfontosságú fegyvereket nem kap meg Ukrajna, például ballisztikus rakétákat.

Az Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök által végül átengedett 90 milliárd eurós hitelről Zelenszkij azt mondta, az az „életet és a túlélést” jelenti Ukrajna számára. Hozzátette, a pénz nélkül Ukrajna nehezen tudná legyártani azt a mennyiségű fegyvert, amire képes.

Példaként a drónelfogókat hozta fel, mondván, hogy Ukrajna jelenleg nagyjából napi 1000 darabot gyárt, holott napi 2000 darab előállítására lenne kapacitása.

De nincs meg a finanszírozás. Ez tényleg az életünk, a túlélésünk kérdése, a védekezéshez nagyon nagy szükségünk van erre a pénzre

– mondta Zelenszkij a CNN-nek.

