  • Megjelenítés
Megvan a megállapodás: szabad az út, amerikai fegyverek özönlenek Kína partjaihoz
Globál

Portfolio
A Taipei Times számolt be a megállapodásról, melyet Tajvan és az Egyesült Államok kötött egymással, mintegy 6,58 milliárd dollár értékben.

A sziget összesen hat fegyverbeszerzési megállapodást írt alá a nyugati nagyhatalommal. Ezek között lesznek nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek, feltöltik a rakétakészletet, valamint közös, nagy kaliberű lőszergyártást fog tartalmazni. Az ügylet kulcsfontosságú lehet Tajvan védelme szempontjából, ugyanis a kormány döntéseit súlyos politikai feszültségek nehezítik. Az elnököt adó, de a parlamentben kisebbségben lévő Demokratikus Progresszív Párt egy jelentős védelmi csomagot szeretne elfogadtatni, de ezt az ellenzéki képviselők folyamatosan akadályozzák. Arra hivatkoznak, hogy

egy jóval szerényebb összeg is elegendő lenne a sziget hatékony védelme érdekében, valamint a beszerzési tételeket is vitatják.

Az Elnöki Hivatal és a védelmi minisztérium a térségi súlyosbodó fenyegetéseket kiemelve viszont folyamatosan hangsúlyozza, hogy szükség van az emelt szintű költségvetésre. A vita régóta húzódik, ennek jegyében április 21-én a minisztérium közölte a nem titkosított részleteket a tervből: a legnagyobb részt a légvédelmi rendszerekre, ballisztikus rakétaelhárító rakétákra és páncéltörő irányított rakétarendszerekre költenének.

A sziget évek óta arra készül, hogy a területet magáénak követelő Kína a következő években katonai támadást indíthat. Mivel az invázió várhatóan rakéta- és dróntámadással indulna, ezért kiemelt figyelmet kap a rétegzett légvédelem, ettől azt várják, hogy nagy hatékonysággal képes megsemmisíteni a támadó fegyvereket. Ennek lényege, hogy az amerikai Patriot légvédelmet integrálja a helyi fejlesztésű rendszerekkel. Hivatalosan az Egyesült Államok még nem hagyta jóvá az egész csomagot, ezért Tajvan kifejezetten az amerikai tudásra külön figyelmet szentelt, hogy szakemberek segítségével tervezzék meg a légvédelmet. A lépést a jövőben várható nagyobb fegyverbeszerzési csomag részének tekintik.  

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Annabelle Chih/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility