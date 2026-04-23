Megvan a megállapodás: szabad az út, amerikai fegyverek özönlenek Kína partjaihoz

A sziget összesen hat fegyverbeszerzési megállapodást írt alá a nyugati nagyhatalommal. Ezek között lesznek nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek, feltöltik a rakétakészletet, valamint közös, nagy kaliberű lőszergyártást fog tartalmazni. Az ügylet kulcsfontosságú lehet Tajvan védelme szempontjából, ugyanis a kormány döntéseit súlyos politikai feszültségek nehezítik. Az elnököt adó, de a parlamentben kisebbségben lévő Demokratikus Progresszív Párt egy jelentős védelmi csomagot szeretne elfogadtatni, de ezt az ellenzéki képviselők folyamatosan akadályozzák. Arra hivatkoznak, hogy

egy jóval szerényebb összeg is elegendő lenne a sziget hatékony védelme érdekében, valamint a beszerzési tételeket is vitatják.

Az Elnöki Hivatal és a védelmi minisztérium a térségi súlyosbodó fenyegetéseket kiemelve viszont folyamatosan hangsúlyozza, hogy szükség van az emelt szintű költségvetésre. A vita régóta húzódik, ennek jegyében április 21-én a minisztérium közölte a nem titkosított részleteket a tervből: a legnagyobb részt a légvédelmi rendszerekre, ballisztikus rakétaelhárító rakétákra és páncéltörő irányított rakétarendszerekre költenének.

A sziget évek óta arra készül, hogy a területet magáénak követelő Kína a következő években katonai támadást indíthat. Mivel az invázió várhatóan rakéta- és dróntámadással indulna, ezért kiemelt figyelmet kap a rétegzett légvédelem, ettől azt várják, hogy nagy hatékonysággal képes megsemmisíteni a támadó fegyvereket. Ennek lényege, hogy az amerikai Patriot légvédelmet integrálja a helyi fejlesztésű rendszerekkel. Hivatalosan az Egyesült Államok még nem hagyta jóvá az egész csomagot, ezért Tajvan kifejezetten az amerikai tudásra külön figyelmet szentelt, hogy szakemberek segítségével tervezzék meg a légvédelmet. A lépést a jövőben várható nagyobb fegyverbeszerzési csomag részének tekintik.

