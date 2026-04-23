Miközben mindenki másra figyelt, szép csendben harapófogóba került Donyeck szíve

Az elmúlt néhány hónap nem éppen telt eseménytelenül: iráni háború, energiaválság, magyar választások és ennek következményei – az ukrán front fejleményei egy ideig még az ukrán médiában is a címlap alsó felébe kerültek. Pedig időközben bedőltek a béketárgyalások és megindult az orosz haderő 2026-os tavaszi offenzívája is – hamarosan eldőlhet, mi lesz a Donbasz sorsa. Nézzük meg, mi történik, mi történt a fronton az elmúlt néhány hónapban, milyen fejlemények várhatók.

A legnagyobb változások

Az idei év legnagyobb változása Ukrajna tekintetében kétségkívül az, hogy

úgy fest, egyelőre teljesen zátonyra futottak az Egyesült Államok által koordinált béketárgyalások.

Egy ideig úgy tűnt, közel a megegyezés, de az iráni háború és ennek hatásai miatt gyakorlatilag teljesen lekerült a napirendről a békekötés. Egyrészt a tárgyalásokban közvetítő, mindkét félre nyomást gyakorló Donald Trump fókusza is a Közel-Keletre terelődött, másrészt az összeomlás szélén álló orosz gazdaság az utolsó pillanatban mentőövet kapott az olajszankciók részleges feloldásával és az olajár radikális megugrásával.

A háború tehát folytatódik: Kijev szerint Oroszország egyértelmű célja az, hogy még idén elfoglalják az egész Donbaszt.

E célból az orosz haderő növelte is a nyomást a fronton: az ukránok nagy tavaszi offenzíváról beszélnek, melynek célja Donyeck 2014 óta de facto központjának bekerítése - Kramatorszk és Szlovjanszk harapófogóba zárása.

Ukrán vezetők közben arról beszélnek: az orosz haderő célkitűzése, hogy a nyáron Kosztyantynivkát és Limant, az év végéig pedig a két említett nagyvárost is elfoglalják Donyeck megyében. Oroszország értelemszerűen nem kommunikálja saját katonai-stratégiai célkitűzéseit, de a fronton látható műveleti irányok kétségkívül hasonló célokat vetítenek elő, mindössze az időzítés kérdéses.

Mi történik a fronton?

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 April 2026.#StandWithUkraine pic.twitter.com/DMq785LR1R https://twitter.com/hashtag/StandWithUkraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 22, 2026

Idén hatalmas, stratégiai szintű változások nem zajlottak egyelőre a fronton, az orosz hadsereg főleg konszolidálta korábban megszerzett pozícióit, befejezte egyes nagyobb települések ostromát, újabb offenzívákba kezdett, de

a 2026-os év első négy hónapja alatt nem tudtak jelentős áttörést érni.

Lényegesebb változások a következők:

Minden jel szerint Oroszország befejezte közép-donyecki logisztikai központ, Pokrovszk ostromát, véglegesítették a település megszállását. Az orosz katonák most a településtől északra, északnyugatra található, ukrán hídfőállásként szolgáló településeket ostromolják.

Oroszország elkezdte támadni nagyobb erőkkel a Kramatorszktól mindössze 17 kilométerre található Kosztyantynivka iparvárost. Egyelőre kisebb gyalogsági betörésekről jönnek jelentések a településen.

Moszkva bejelentette Luhanszk megye teljes elfoglalását – ukrán vezetők szerint ez nem igaz, mivel Novoiehorivkát, egyetlen nyugati falut Luhanszkban, még az ukrán katonák ellenőriznek.

Az orosz katonák elkezdték Liman, Szofiivka ostromát és nyugati irányú offenzívát indítottak Csasziv Jar és Sziverszk irányából – ezeknek a műveleti csoportoknak már az a célja, hogy Kramatorszkot és Szlovjanszkot körülzárják.

Donyeck ukrán központját (Kramatroszk, Szlovjanszk) tehát elkezdték körülzárni az oroszok – pontosabban elkezdték azokat a műveleteket, melyek célja körülzárni ezeket a településeket – egyelőre azonban még az első védvonalakig sem jutottak el. A frontvonalról készült térképeken azonban már jól látható az az olló, harapófogó, melynek célja lesz e két nagyváros közrefogása.

Meglehet még idén az egész Donbasz?

Nem valószínű, hogy Oroszország idén el tudja foglalni a Donbaszt.

Ennek több oka is van, a legjelentősebb ezek közül az, hogy hiába tűnik kicsinek Donyeck megye még ukrán kézen lévő szeglete (kb. a megye durván 18-20%-a), egy rendkívül könnyen védhető és nehezen támadható részről van szó.

Érdemes észben tartani: az orosz hadsereg eddig sem úgy ment át Ukrajna városain, mint kés a vajon – Bahmut ostroma 9 hónapon át tartott, Pokrovszkot két éven át támadták, a Kupjanszk elleni offenzíva pedig 2023 tavasza óta lényegében a mai napig tart (egyszer elfoglalták, majd elvesztették az oroszok a várost). Persze, Mariupollal, Szeverodonyeckkel ennél gyorsabban sikerült végezni, de ekkor még a háború elején voltunk, ez sok szempontból is teljesen más helyzet volt.

Bahmut 42, Pokrovszk 30, Kupjanszk 33 négyzetkilométeres városok – ezzel szemben Kramatorszk 117, Szlovjanszk 59 négyzetkilométer, előbbi lakossága a háború előtt 147 ezer, utóbbi 24 ezer fő volt. Tehát ezek lényegesen nagyobb települések.

És ami a legnagyobb nehézség, kihívás Putyin katonái számára:

Szlovjanszkot és Kramatorszkot 2014-2015 óta erősítik az ukránok. Több mint 10 éve folyamatosan készítik fel ezeket a településeket arra, hogy ellenálljanak egy nagyobb orosz ostromnak, illetve szükség esetén hídfőállásként szolgáljanak egy nagyobb ukrán ellentámadáshoz.

Nem véletlen, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök minden egyes Donald Trumppal való tárgyalása során azt próbálja elérni, hogy Ukrajna önként ürítse ki és adja át az oroszoknak Kramatorszkot és Szlovjanszkot: az orosz elnök pontosan tudja, hogy ezeknek a településeknek az elfoglalása hosszú, véres és áldozatos katonai művelet lesz.

Igen, újra meg lehet ismételni itt a sokat hangoztatott állításokat, melyek szerint az orosz lakosság sokkal nagyobb, mint az ukrán, így több a frontra küldhető „emberanyag”. Egymás mellé lehet rakni a védelmi költségvetési számokat, lehet szemlélni a grafikonokat Ukrajna apadó nyugati támogatásáról. Ezek mind olyan tényezők, melyek alapján valószínűbb forgatókönyv, hogy előbb-utóbb sikerül elfoglalni Kramatorszkot és Szlovjanszkot, minthogy örökre kitart a védelem.

De hogy ez már idén, vagy akár jövőre megvalósulna? Az orosz haderő eddigi dinamikája alapján nem valószínű.

Mi lesz, ha Oroszország tényleg megszerzi a Donbaszt?

Fontos kérdés az is, hogy mi lesz, ha az oroszok előbb, vagy inkább utóbb befejezik a donyecki műveleteket, elfoglalják a 2022-ban „annektált” kelet-ukrajnai megyét Luhanszkkal együtt és nem sikerül tárgyalásos úton lezárni a háborút. Az, hogy az orosz csapatok megállnak és befejezik ezzel a háborút, gyakorlatilag esélytelen.

Vlagyimir Putyin nyíltan deklarálta: ha Oroszországnak erőszakkal kell meghódítania a Donbaszt, tovább fognak menni.

Az offenzíva ezután valószínűleg Zaporizzsja megye megszállásának befejezésére és Dnyipropetrovszk megye megszerzésére fog irányulni. Zaporizzsját szintén „annektálta” Oroszország 2022-ben, de a megyeközpontot, a 700 ezres Zaporizzsját a mai napig nem támadták meg érdemben – még 2023-ban beásták magukat az orosz katonák a településtől 30 kilométerre és azóta nem mozdulnak onnan. 2025-ben Dnyipropetrovszkba is betörtek az oroszok, és elfoglaltak a kelet-ukrajnai megyében pár falut, a nagyobb népességi központokat azonban egyelőre nem közelítették meg. Ha azonban a Donbaszt sikerül meghódítani, alighanem idő kérdése lesz csupán, hogy Dnyipropetrovszkban is „népszavazás” legyen az „orosz anyaföldhöz való visszatérés” kérdéséről.

Herszon sorsa kérdéses: Oroszország 2022-ben ezt a megyét is „annektálta,” az őszi ukrán ellenoffenzíva után azonban az oroszok a Dnyeper keleti partján rekedtek, az átkelés továbbra is extrém kockázatos és veszélyes. Az orosz hadvezetés valószínűleg nem erre a szektorra fogja koncentrálni értékes erőforrásait, ha máshol nagyobb területet szerezhetnek kevesebb kockázattal.

Szumi és Harkiv megyében (észak, északkelet) is mozgolódnak az orosz csapatok, itt azonban a kezdeti támadások kifulladása után nem voltak nagyobb offenzívák. Meglepő lenne, ha a Donbasz bekebelezése után áthelyezné a támadás fókuszát ezekre a régiókra az orosz hadsereg – valószínűbb, hogy inkább a keleti, déli területeken mennek majd tovább.

Mi következik ezekből? Az oroszok valószínűleg mennek tovább, amíg nem sikerül tárgyalásos úton olyan békét kialkudni, amit Putyin el tud otthon adni, mint hatalmas győzelem.

A közel-keleti események miatt azonban erre most kevés esély mutatkozik.

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images