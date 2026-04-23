Mutatjuk, milyen időre kell készülni a hétvégén
Mutatjuk, milyen időre kell készülni a hétvégén

Változékony, de alapvetően kellemes tavaszi idő várható a hétvégén, ugyanakkor nem árt felkészülni a markáns szélre és az átmeneti lehűlésre sem - írja az Időkép.
Szombaton kifejezetten kedvező időjárás körvonalazódik:

országszerte sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható.

Az eget legfeljebb kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja. A napos idő ellenére több helyen élénk, helyenként erős lehet a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet délutánra 20 és 25 fok közé emelkedik, így ez lesz a hétvége legkellemesebb napja.

Vasárnap azonban fordulat érkezik: észak, északnyugat felől hidegfront vonul át az ország felett.

Jelentős csapadékot ugyan nem hoz, de elszórtan előfordulhatnak futó záporok. A legnagyobb változást a szél hozza, amely többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A hőmérséklet is visszaesik, a csúcsértékek jellemzően 14 és 21 fok között alakulnak, északon ennél is hűvösebb lehet.

Összességében tehát szombaton érdemes szabadtéri programokat tervezni, vasárnap inkább a szelesebb, változékonyabb időre kell készülni, hétfőn pedig már csendesebb, de hűvösebb folytatásra számíthatunk.

