Olyat lépett az Egyesült Államok, amire kevesen számítottak: pusztító fegyverrel szerelik fel a láthatatlan vadászgépeket

A Blackbeard a MACE (Multi-mission Affordable Capacity Effector) program győzteseként került ki. Ez egy rendkívül gyors kiválasztási és beszerzési folyamat eredménye, hiszen a haditengerészeti légiparancsnokság (NAVAIR) alig két éve tette közzé az ezzel kapcsolatos információkérési dokumentumot. A 2027-es pénzügyi év lesz az első alkalom, amikor a haditengerészet konkrét megrendelést ad le a rakétára. Az első gyártási sorozatban 353 darab készül, összesen 156 millió dollár értékben. Ez az összeg részben a gyártókapacitás kiépítését is fedezi, mivel

a cél az évi legalább 500 darabos sorozatgyártás elérése.

A későbbi évekre tervezett beszerzések ezt messze felülmúlják. A tervek szerint 2028-ban 691, 2029-ben 976, 2030-ban 1115, 2031-ben pedig 1375 darabot szereznének be, bár ezek a számok egyelőre nem véglegesek. Már az első 353 darabos megrendeléssel is a Blackbeard válik a haditengerészet legnagyobb példányszámban rendszeresített hiperszonikus fegyverévé.

A rakéta hatótávolsága az AGM-158C LRASM hajó elleni robotrepülőgépével azonos kategóriába esik. Ez azt jelenti, hogy hatósugara meghaladja a 200 tengeri mérföldet, sőt egyes becslések szerint akár az 500 tengeri mérföldet is elérheti. A LRASM-mel szemben azonban a Blackbeard alapvetően más képességeket kínál. Kisebb, mintegy 43 kilogrammos robbanófeje időkritikus célpontok elleni csapásmérésre optimalizált, emellett jóval nagyobb darabszámban áll majd rendelkezésre.

A fő hordozóplatformok az F/A-18E/F Super Hornet és az F-35C Lightning fedélzeti vadászgépek lesznek. Az utóbbi típus szempontjából különösen figyelemre méltó, hogy a Blackbeard mérete lehetővé teszi négy rakéta elhelyezését a belső fegyvertérben. Így a lopakodó vadászgép úgy kapja meg az első hiperszonikus csapásmérő képességét, hogy közben megőrzi alacsony radarkeresztmetszetét. A haditengerészeti alkalmazás mellett a rakétát az amerikai szárazföldi erők eszközeire is tervezik integrálni, amelyek közül az M142 HIMARS rakéta-sorozatvető a legvalószínűbb hordozóeszköz.

