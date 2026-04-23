Súlyos dolog derült ki Amerika világelső fegyvereiről - A lehető legrosszabb pillanatban következett be az, amire mindenki számított

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Valószínűleg az Egyesült Államokban sem számítottak arra, hogy az Irán ellen indított hadműveletek egy hónapnál is tovább húzódhatnak. Bár Washington veszteségei technika és élőerő terén is minimálisak maradtak, a perzsa állam így is tudott komoly kellemetlenségeket okozni a világ legerősebb haderejének. Összeszedtük a három legfontosabb tanulságot, amit az amerikai hadiipar a jelek szerint már le is vont a közel-keleti harcokból. Annyit előre elárulunk, hogy a drónoknak mindegyikhez köze van.

Elöljáróban érdemes kijelenteni: az Egyesült Államok haditechnikája a Közel-Keleten az előzetes elvárások szerint kifejezetten jól teljesített: semelyik fegyvertípus esetében nem érkeztek hírek komoly, ismétlődő technikai hibákról. A légvédelem a lehetőségekhez képest – ezekről később – magas elfogási rátával dolgozott, az ellenséges tűz miatt elveszített két repülőgép (egy A-10 Thunderbolt II-es csatarepülő és egy F-15-ös vadászbombázó) a két gépcsalád nem éppen combos lopakodó képességei miatt meglepetést nem okoz (bár sajtóértéke vitathatatlanul hatalmas). Az iráni légvédelem által eltalált F-35-ös bár biztos keltett egy kisebbfajta pánikot a Pentagonban, a gyakorlatban idő kérdése volt, hogy az egyébként valóban remekül rejtőzködő csúcsgépet egyszer sikerül befognia egy modern légvédelmi rendszernek.

Washington gondjait nem az okozza, hogy a meglévő technológia rossz minőségű lenne összevetve más hatalmak hasonszőrű eszközeivel, hanem az, hogy

a modern háborúk változó követelményeket támasztanak a fegyveres erők elé.

Az ukrajnai és közel-keleti harcok tapasztalataiból messze nem csak az amerikaiak fognak levonni komoly tanulságokat, a világ minden hadereje hevesen jegyzetel.

Az amerikai légvédelem még mindig topligás, de a logisztikával elszámolták magukat

A közel-keleti harcokról napvilágot látott információk alapján a hadsereg Patriot és THAAD légvédelmi rendszerei, valamint a haditengerészet SM-3 és SM-6 rakétái is kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak, a légvédelem terheltségének figyelembevétele mellett magas elfogási rátával tudtak dolgozni, akadt azonban egy elég komoly probléma.

A két hetes tűzszünet előtti napokban kiderült ugyanis, hogy az amerikai légvédelem gyorsabb tempóban használja el a lőszerkészletét, mint ahogy pótolni tudja azt.

Irán nem először nyúlt ahhoz a stratégiához, hogy egyszerűen megpróbálta túlterhelni az ellenség légvédelmi rendszereit, ugyanakkor míg a tavaly nyári, Izrael ellen indított támadás során a rövid idősávon belül elindított nagyon sok fegyver okozott gondokat, addig most egy elhúzódó konfliktus idézte elő azt a helyzetet, hogy az amerikai légvédelemnek néha egyszerűen nem volt mivel időben újratölteni az indítóállásokat.

Az amerikai THAAD légvédelmi rendszer képes a légkörön kívül is elfogni a ballisztikus rakétákat. Forrás: Wikimedia Commons

Első ránézésre a helyzetet el lehetne intézni azzal, hogy Ukrajna példáján már évek óta tudjuk, hogy a légvédelem utánpótlása milyen komoly feladat, van azonban egy nagyon fontos különbség: Kijev légvédelmi rakéták terén nagyon nagy mértékben támaszkodik a NATO-tagállamok szállítmányaira, az Egyesült Államok viszont magának gyártja a fegyvereket. Mindazonáltal az már látható, hogy a Pentagon több módon is igyekszik orvosolni a helyzetet:

Az amerikai hadiipar már most aktívan dolgozik azon, hogy a légvédelmi rakéták gyártását látványosan felpörgesse.

Mindemellett biztosra vehető, hogy az amerikai fegyveres erők a jövőben a potenciálisan nagy intenzitású konfliktuszónákban már a harcok kirobbanása előtt meg fogják növelni a lőszertartalékokat.

Harmadrészt pedig láthatóvá vált, hogy a csúcsminőségű, de borsos árú rakéták mellett szükséges a légvédelmi rendszerek diverzifikációja is, ez viszont egy olyan komoly elmozdulás, ami megér egy külön fejezetet.

Négymillió dolláros rakétával nem túl gazdaságos harmincezres drónra vadászni

Az már az ukrajnai harcokban nyilvánvalóvá vált, hogy az egyszer használatos csapásmérő drónok (OWA-UAV-k) ha ki nem is fogják váltani a drága ballisztikus rakétákat, manőverező robotrepülőgépeket, okosbombákat és vadászbombázókat, de nagyon költséghatékony kiegészítésükként tudnak szolgálni. Az ilyen drónok egyik legnagyobb előnye az, hogy olcsón, sokat lehet belőlük gyártani, a nagy számú drón pedig a kifinomult légvédelmi rendszereket nem csak túlterheli, de a működtetésüket is rettentően megdrágítja.

Egy kb 20-50 ezer dolláros Sahed-136-os drón elfogására elindított négy millió dolláros Patriot finoman szólva is drága védekezési módszer,

az Ukrajna által használt légvédelmi gépágyúk újbóli gyártásba állítása pedig Washington számára nem éppen jó alternatíva, hiszen a gyártósorok kialakítása önmagában hatalmas költségekkel járna, ráadásul ahhoz képest, hogy egy modern konfliktusban mennyire elavultnak számítanak minden, drónokon túlmutató repülő célpont megsemmisítésében, maguk a fegyverek sem éppen olcsók.

Éppen ezért jól látható, hogy az amerikai védelmi ipar elkezdett új légvédelmi eszközökkel kísérletezni:

egyfelől igyekeznek olcsóbb rakétákat gyártósorokra küldeni, másfelől a Kijev által már most nagy számban használt elfogódrónok hazai verzióit rendszerbe állítani.

Lengyel katona egy amerikai fejlesztésű Surveyor elfogódrónnal. A fegyver ára töredéke egy légvédelmi rakétáénak. Forrás: Wikimedia Commons

Az új, kifejezetten specifikus célpontokra tervezett fegyverek rendszeresítése természetesen loisztikai és pénzügyi oldalról is komoly vállalás, ugyanakkor mostanra láthatóvá vált, hogy az olcsó, relatíve egyszerű technológiát használó OWA-UAV-k a jövő fegyveres konfliktusai során nagyon fontos szerepet fognak betölteni, a rájuk adott válasz pedig az elektronikus zavarórendszerek fejlesztésén kívül nem lehet más, mint a hasonlóan olcsó és egyszerű elfogófegyverek bevezetése.

Kell egy saját Sahed

Az utolsó ponttal egy kicsit csalunk, ugyanis Washington saját „Sahedja” nem a közel-keleti harcok tanulsága alapján lett kifejlesztve, első éles bevetésére ugyanakkor itt került sor.

Az Egyesült Államok a Switchblade-széria keretében egyébként már az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt rendelkeztek kamikaze-drónokkal, ezek a fegyverek azonban teljesen más funkciót láttak el. Míg a Switchblade egy, a kisebb szárazföldi alakulatok által használt, relatíve kis hatótávolságú drón, addig a Sahed-család kifejezetten a nagyobb hatótávolság, valamint a rajokban történő mozgás oldaláról közelíti meg a csapásmérést.

Egy Switchblade-300-as kamikaze-drón. A földi vetőcsőből indított apró fegyver jelentősen megnöveli a gyalogság tűzerejét. Forrás: Wikimedia Commons

Washingon a LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System – Alacsony Költségű Személyzet nélküli Harci Támadórendszer) képében lényegében lemásolta az iráni Sahed-136-ost (ami ironikus módon amerikai dróntechnológián alapul), van azonban néhány fontos változtatás: a LUCAS papírforma szerint precízebb fegyver, jobban tud manőverezni, ugyanakkor hatótávolsága és rombolóereje is kisebb. A kisebb hatótáv ugyanakkor nem véletlen, hiszen az Egyesült Államok ezeket a drónokat hajókról indítja, melyek mobilitása önmagában növeli a drónok hatókörét.

Iraqi civilians found an American LUCAS droneLucas stands for “Low-Cost Unmanned Combat Attack Systems” and it’s essentially a Starlink powered US version of the Iranian Shaheed drone. https://t.co/vtu4mE4Ajw pic.twitter.com/wVNZrAcSPD https://t.co/vtu4mE4Ajw — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 2, 2026

A LUCAS-drónokról ebben a cikkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 08. Kifejlesztette Irán a modern háborúk egyik legjobb fegyverét – Aztán Amerika Teheránt kezdte lőni vele

A LUCAS megjelenése egyébként egy globális szinten is látható tendenciához illeszkedik:

a saját hadiiparral rendelkező fegyveres erők igyekeznek minél több fegyverrendszert automatizálttá tenni,

legyen szó vízi, légi, vagy szárazföldi járművekről. A lépés nemcsak a saját katonák védelmét szolgálja azáltal, hogy távol tartja őket a frontvonalaktól, de a költséghatékonyságot is nagyban növeli: nemcsak a fegyverek előállítása olcsóbb, de a kezelőszemélyzet kiképzése is, akik egy egyszerű joystickkel tudják irányítani a fegyvereket, ráadásul egy éles helyzetben elkövetett hiba nem a katona életét veszélyezteti, csak egy nem túl drága fegyver megsemmisülését.

A dróntechnológia jövőjének van még egy igazán érdekes, belátható időn belül megvalósuló pontja is:

a mesterséges intelligencia finomodásával mostanra biztossá vált, hogy a pilóta nélküli repülőgépek a közeljövőben nagyon hatékonyan fognak tudni rajokban működni.

Néhány éven belül már egyáltalán nem lesz elképzelhetetlen, hogy egyetlen pilóta akár egy tucat OWA-UAV-t is irányítani fog tudni.

Címlapkép: amerikai LUCAS-drónok. A címlapkép forrása: Wikimedia Commons