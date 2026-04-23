Súlyos felvételek: bevetést hajtott végre Irán elit gárdája – Most jön az igazi fordulat a Hormuzi-szorosnál?

Videót tett közzé az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) arról az akcióról, mely során elfoglaltak két hajót a Hormuzi-szoroson.

Tegnap jelentette be az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC), hogy elfoglaltak és Irán partjaihoz vontattak két külföldi teherszállító hajót. A két hajó az MSC Francesca és az Epaminodes – az iráni gárdisták azzal vádolták meg a teherhajókat, hogy veszélyeztették a térség hajózási forgalmát azzal, hogy „engedély nélkül hajóztak” a Hormuzi-szoroson.

Az Epaminodes elfoglalásáról videót is közzétett az IRGC: a főleg drónokkal és kézikamerával készült felvételeken

az látható, ahogy a gárdisták motorcsónakon megközelítik a hajót és fegyverekkel elfoglalják a tengeri eszközt.

A libériai zászló alatt hajózó görög legénység sorsa egyelőre nem pontosan ismert: különféle sajtótermékek csak annyit közöltek, hogy „jól vannak” a Francesca és az Epaminodes matrózai, de nem világos, iráni fogságba kerültek-e, vagy evakuálták még időben a hajókat.

