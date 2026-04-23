Szakított Putyinnal az egykori szövetséges: elmondta, mi lesz most a következő lépés

Örményország egyelőre nem lép ki az Oroszország által irányított katonai szövetségből, a KBSZSZ-ből, Jereván nem döntött, mi lesz a tagság sorsa hosszabb távon – idézi Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt a News.ru. A tagság befagyasztását azonban biztosan fenntartják.

Pasinján többször is beszélt arról, miután Hegyi-Karabahot visszafoglalta az azerbajdzsáni hadsereg, hogy Örményország már nem tekinti magát a KBSZSZ teljes körű tagjának, mivel Oroszország nem védte meg a szövetségen kívüli Azerbajdzsán támadásától Örményországot.

A KBSZSZ-tagságot Pasinján befagyasztotta, a szövetség rendezvényein Örményország nem képviselteti magát.

A News.ru cikke szerint Pasinján arról beszélt ma, hogy „nem tesz semmilyen konkrét lépést” Örményország a KBSZSZ-szel kapcsolatosan, vagyis nem hagyják el a szövetséget, de nem is szüntetik meg a tagság befagyasztását.

Világosan közöltük a választási platformunkon, hogy nem fogjuk elmélyíteni a munkát a KBSZSZ-szel. Vagyis nem olvasztjuk ki a tagságunkat. De hogy akár jogi, akár tényszerű szempontból elhagyjuk-e a szövetséget, ez más kérdés, nem tudok erre válaszolni. Meglátjuk, mit követel az adott helyzet”

– mondta az örmény vezető.

Pasinján korábban arról beszélt: Örményország minden nemzetközi szervezettel kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik, de vezetése alatt Jereván biztos nem fog visszatérni a KBSZSZ-be.

A KBSZSZ vagy CSTO (Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete) egy Oroszország által vezetett védelmi szövetség, 2002-ben alapították meg.

