Titkos fegyverszállítmány boríthat fel mindent a feszült térségben: a háttérben két erős hatalom esett egymásnak

A források szerint márciusban legalább öt pakisztáni teherszállító repülőgép rakodott ki fegyvereket a bengázi repülőtéren. A Reuters hírügynökség korábban már arról számolt be, hogy
Haftár keleti kormánya négymilliárd dolláros fegyverüzletet kötött Pakisztánnal.
Ez a dél-ázsiai ország eddigi legnagyobb fegyverexportja. A megállapodást azután kötötték, hogy Ászim Munír pakisztáni vezérkari főnök decemberben Bengáziba látogatott. Maga a szállítás ténye azonban csak most vált ismertté.
Az ügyletet Szaúd-Arábia finanszírozta és közvetítette. Rijád célja az volt, hogy átvegye az Egyesült Arab Emírségek korábbi meghatározó befolyását a kelet-líbiai kormány felett.
Ezt az üzletet azért kötötték, hogy Haftárt elszakítsák az Emírségektől. Szaúd-Arábia a mézesmadzagot elhúzva lényegében azt üzeni, hogy mostantól ők lesznek a fő támogatók
- fogalmazott egy arab tisztségviselő. A márciusi szállítmány feltételeiről még februárban állapodtak meg. Ekkor a 82 éves vezető és fia, a valószínű utódjának tartott Szaddám Iszlámábádba látogatott.
Az ENSZ szakértői testülete az e héten közzétett jelentésében megállapította, hogy Pakisztán megsértette a Líbia elleni fegyverembargót. Ezt arra alapozták, hogy Iszlámábád nem válaszolt a fegyverszállításokat firtató kérdésekre. A jelentés kitér arra is, hogy Ászim Munír decemberi bengázi látogatása során Pakisztán legalább két, kamerarendszerrel felszerelt saroklövő fegyvert mutatott be Haftár erőinek.
A nyugati és arab források szerint Szaúd-Arábia cserébe azt várja a líbiai tábornagytól, hogy vágja el a Délkelet-Líbiából a szudáni Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) felé tartó fegyverutánpótlást. Ezeket a szudáni egységeket ugyanis az Egyesült Arab Emírségek támogatja. Rijád emellett szorgalmazza Haftár haderejének integrálását a tripoliszi kormány katonai struktúráiba. Ez a lépés szintén az Emírségek szudáni érdekei ellen fejtene ki hatást.
Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek viszonya az utóbbi időben jelentősen megromlott. A feszültség a szudáni polgárháború megítélése körül éleződött ki. A helyzetet tovább rontotta, hogy Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös Donald Trumpnál is lobbizott az Emírségek RSF-támogatása ellen. A konfliktust súlyosbította, hogy Szaúd-Arábia decemberben csapásokat mért az Abu-Dzabi által támogatott jemeni milíciákra. Az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletek sem hozták közelebb a feleket. Míg Rijád tárgyalásos rendezésre törekszik, Abu-Dzabi héjaálláspontot képvisel Teheránnal szemben. Emellett
az Emírségek kifejezetten nehezményezi a Pakisztán által közvetített amerikai-iráni egyeztetéseket is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Hazem Turkia/Anadolu Agency via Getty Images
Túl a mélyponton! Fontos ítéletet mondtak a magyar költségvetésről
A költségvetés átláthatóságában súlyos örökséget kap az új kormány.
Brutális jóslat érkezett Zjuganovtól: őszre újra kitörhet Oroszországban az, ami egyszer már romba döntötte a birodalmat
Az orosz kommunista vezér 1917-tel példálózott.
Meglepő tényező segíthetne a lakhatási válság megoldásában: a telekadó, mint piaci ösztönző
Vass Péter közgazdász, a qashqade Hungary korábbi ügyvezető igazgatójának cikke.
Történelmi olajválság közben is csúcson a tőzsdék – Megőrültek a piacok?
Miért nem árazza a piac a Hormuzi-szoros lezárását?
Ezt biztos nem akarta hallani Zelenszkij: súlyos feltételekkel állt elő Putyin
A Kreml-szóvivő a béketárgyalásokról beszélt.
Orbán Viktor a vétóig sem jutott, Magyar Péter meghatározhatja 800 000 milliárd forintnyi EU-pénz sorsát
Kerékkötő helyett az uniós konszenzus irányadójává válhat Magyarország.
Simor András kitálalt, zsarolás miatt mondhatott le az Ersténél
Súlyos állítások az MNB-ről.
Egyedülálló szülők a szakadék szélén: Őszinte beszélgetés a konyhaasztalnál
A választási időszak után természetes, hogy a figyelem az új kormány gazdasági programjára, a családtámogatásokra és összességében arra irányul, hogy könnyebb lesz-e a helyzetünk. Egy k
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Történelmi olajválság közben is csúcson a tőzsdék – Megőrültek a piacok?
Miért nem árazza a piac a Hormuzi-szoros lezárását?
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.