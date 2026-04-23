Titkos fegyverszállítmány boríthat fel mindent a feszült térségben: a háttérben két erős hatalom esett egymásnak

A források szerint márciusban legalább öt pakisztáni teherszállító repülőgép rakodott ki fegyvereket a bengázi repülőtéren. A Reuters hírügynökség korábban már arról számolt be, hogy

Haftár keleti kormánya négymilliárd dolláros fegyverüzletet kötött Pakisztánnal.

Ez a dél-ázsiai ország eddigi legnagyobb fegyverexportja. A megállapodást azután kötötték, hogy Ászim Munír pakisztáni vezérkari főnök decemberben Bengáziba látogatott. Maga a szállítás ténye azonban csak most vált ismertté.

Az ügyletet Szaúd-Arábia finanszírozta és közvetítette. Rijád célja az volt, hogy átvegye az Egyesült Arab Emírségek korábbi meghatározó befolyását a kelet-líbiai kormány felett.

Ezt az üzletet azért kötötték, hogy Haftárt elszakítsák az Emírségektől. Szaúd-Arábia a mézesmadzagot elhúzva lényegében azt üzeni, hogy mostantól ők lesznek a fő támogatók

- fogalmazott egy arab tisztségviselő. A márciusi szállítmány feltételeiről még februárban állapodtak meg. Ekkor a 82 éves vezető és fia, a valószínű utódjának tartott Szaddám Iszlámábádba látogatott.

Az ENSZ szakértői testülete az e héten közzétett jelentésében megállapította, hogy Pakisztán megsértette a Líbia elleni fegyverembargót. Ezt arra alapozták, hogy Iszlámábád nem válaszolt a fegyverszállításokat firtató kérdésekre. A jelentés kitér arra is, hogy Ászim Munír decemberi bengázi látogatása során Pakisztán legalább két, kamerarendszerrel felszerelt saroklövő fegyvert mutatott be Haftár erőinek.

A nyugati és arab források szerint Szaúd-Arábia cserébe azt várja a líbiai tábornagytól, hogy vágja el a Délkelet-Líbiából a szudáni Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) felé tartó fegyverutánpótlást. Ezeket a szudáni egységeket ugyanis az Egyesült Arab Emírségek támogatja. Rijád emellett szorgalmazza Haftár haderejének integrálását a tripoliszi kormány katonai struktúráiba. Ez a lépés szintén az Emírségek szudáni érdekei ellen fejtene ki hatást.

Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek viszonya az utóbbi időben jelentősen megromlott. A feszültség a szudáni polgárháború megítélése körül éleződött ki. A helyzetet tovább rontotta, hogy Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös Donald Trumpnál is lobbizott az Emírségek RSF-támogatása ellen. A konfliktust súlyosbította, hogy Szaúd-Arábia decemberben csapásokat mért az Abu-Dzabi által támogatott jemeni milíciákra. Az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletek sem hozták közelebb a feleket. Míg Rijád tárgyalásos rendezésre törekszik, Abu-Dzabi héjaálláspontot képvisel Teheránnal szemben. Emellett

az Emírségek kifejezetten nehezményezi a Pakisztán által közvetített amerikai-iráni egyeztetéseket is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Hazem Turkia/Anadolu Agency via Getty Images