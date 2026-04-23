Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Pavel Durov, a Telegram alapítója szerdán közölte, hogy Oroszországban egy régi címre kapott idézést, amelyben egy büntetőügy gyanúsítottjaként nevezték meg.

Az oroszországi lakás, ahol 20 évvel ezelőtt éltem, kapott egy idézést „P. V. Durov gyanúsított” címmel

– írta az alapító saját platformján.

Bizonyára azzal gyanúsítanak, hogy védem az orosz alkotmány 29. és 23. cikkelyét – amelyek garantálják a szólásszabadságot és a magánlevelezéshez való jogot. Büszke vagyok arra, hogy bűnös vagyok!

– fogalmazott Durov.

Oroszország februárban fokozta a Telegram leigázására irányuló törekvését, amikor egy állami lapban bejelentették, hogy nyomozást folytatnak a milliárdos alapító, Durov ellen egy terrorizmus vádjával indított büntetőügy keretében.

Az orosz hatóságok jelenleg megpróbálják blokkolni a Telegramot, amelynek több mint 1 milliárd aktív felhasználója van, és amelyet Oroszországban és Ukrajnában is széles körben használnak.

(Reuters)