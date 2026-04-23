Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön
Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Ezt biztos nem akarta hallani Zelenszkij: súlyos feltételekkel állt elő Putyin

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak a megállapodások véglegesítése céljából tartana csúcstalálkozót ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel – írja a Reuters.

Gyanúsítottként kapott idézést korábbi oroszországi lakcímére a Telegram alapítója

Pavel Durov, a Telegram alapítója szerdán közölte, hogy Oroszországban egy régi címre kapott idézést, amelyben egy büntetőügy gyanúsítottjaként nevezték meg.

Az oroszországi lakás, ahol 20 évvel ezelőtt éltem, kapott egy idézést „P. V. Durov gyanúsított” címmel

– írta az alapító saját platformján.

Bizonyára azzal gyanúsítanak, hogy védem az orosz alkotmány 29. és 23. cikkelyét – amelyek garantálják a szólásszabadságot és a magánlevelezéshez való jogot. Büszke vagyok arra, hogy bűnös vagyok!

– fogalmazott Durov.

Oroszország februárban fokozta a Telegram leigázására irányuló törekvését, amikor egy állami lapban bejelentették, hogy nyomozást folytatnak a milliárdos alapító, Durov ellen egy terrorizmus vádjával indított büntetőügy keretében.

Az orosz hatóságok jelenleg megpróbálják blokkolni a Telegramot, amelynek több mint 1 milliárd aktív felhasználója van, és amelyet Oroszországban és Ukrajnában is széles körben használnak.

(Reuters)

