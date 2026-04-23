Váratlan fordulat a tengeren: brutálisan megdrágult az orosz kőolaj

A balti-tengeri Primorszkból és Uszt-Lugából Indiába tartó Urals-szállítmányok fuvarköltsége jelenleg mintegy 18 millió dollárt tesz ki egy 100 ezer tonnás Aframax tanker esetében.
Ez jelentős drágulás az április közepi, nagyjából 16 millió dolláros szinthez képest.
A fekete-tengeri Novorosszijszkból induló, körülbelül 140 ezer tonnás Suezmax tankerekkel bonyolított szállítások költsége szintén emelkedett. A tarifa a néhány héttel ezelőtti 19 millió dollárról mára 20-21 millió dollárra nőtt fuvaronként.
Oroszország áprilisban a márciusi szinthez képest növelte az exportját, azonban Novorosszijszk és Uszt-Luga kikötői továbbra sem üzemelnek teljes kapacitással. Az ukrán dróncsapások folyamatosan veszélyeztetik a nyugati kikötőkből induló szállítmányokat, és ezáltal a belőlük származó exportbevételeket is. Csütörtökön például a Transznyeft egyik szivattyúállomásán ütött ki tűz egy támadás következtében. Ez az állomás juttatja el a kőolajat a primorszki kikötőbe, amely Oroszország legnagyobb balti exportterminálja.
Az Urals-szállítmányokat jelenleg nagyrészt az úgynevezett árnyékflotta tankerei bonyolítják le, amelyek igyekeznek megkerülni a nyugati szankciókat. A görög hajótulajdonosok a büntetőintézkedések miatt továbbra is rendkívül óvatosak az orosz megbízásokkal kapcsolatban.
Az Európai Unió tagállamai ugyanakkor nem hagyták jóvá az orosz kőolajhoz kapcsolódó tengeri szolgáltatásokra vonatkozó teljes körű tilalmat. Ez a lépés lett volna a huszadik szankciós csomag egyik legfontosabb intézkedése.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
