Váratlan fordulat: egymásnak estek az iszlamista rezsim vezetői, az utolsó pillanatban fújták le az amerikaiakkal való egyezkedést

Az iszlamista rezsimben több politikai frakció eset egymásnak, ezért nem tudtak megegyezni a tárgyalásokról. A jelentések szerint

a pakisztáni tárgyalóbizottság teljesen készen állt az útra, amikor az utolsó pillanatban a Maszoúd Peszeskján elnökhöz kapcsolható szereplők közbeavatkoztak.

A háttérben valójában az állhatott, hogy az ajatollah, Modzstaba Hámenei változtatott a hozzáállásán és megüzente, hogy a nukleáris témák nem lehetnek a megbeszélés részei. A külügyminisztérium is figyelmeztetésben részesült, amiért a korábbi megbeszélések alkalmával ezt a kérdést is elkezdték megvitatni az Egyesült Államok delegációjával.

Abbász Aragcsi külügyminiszter ezekre a felvetésekre azt válaszolta, hogy lényegében nincs is értelme akkor a megbeszéléseknek, mivel a nukleáris témák megvitatása nélkül esélye sincs a haladásnak.

A felek közötti tárgyalások egyre jobban elhúzódnak, miközben egyelőre kézzelfogható eredményekről nem tudni. Az elmúlt időszakban átmenetileg sikerként lehetett elkönyvelni egy--egy lépést, ugyanakkor ezekről gyorsan kiderült, hogy törékenyek, így nem voltak hosszú életűek. Donald Trump amerikai elnök az első számú tárgyalódelegációját küldte (volna) Iszlámábádba a megbeszélésekre, de ez sem vezetett eredményre. A sikertelen kísérletet követően a Fehér Ház meghosszabbította a tűzszünetet, bár

a Hormuzi-szoroson továbbra sem indult meg a kereskedelmi forgalom.

