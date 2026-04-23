Váratlan fordulat: egymásnak estek az iszlamista rezsim vezetői, az utolsó pillanatban fújták le az amerikaiakkal való egyezkedést
Folyamatosan csúszik az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások második köre, ám az Iran International információi szerint ennek az oka teljese más, mint amit Teherán eddig kommunikált.

Az iszlamista rezsimben több politikai frakció eset egymásnak, ezért nem tudtak megegyezni a tárgyalásokról. A jelentések szerint

a pakisztáni tárgyalóbizottság teljesen készen állt az útra, amikor az utolsó pillanatban a Maszoúd Peszeskján elnökhöz kapcsolható szereplők közbeavatkoztak.

A háttérben valójában az állhatott, hogy az ajatollah, Modzstaba Hámenei változtatott a hozzáállásán és megüzente, hogy a nukleáris témák nem lehetnek a megbeszélés részei. A külügyminisztérium is figyelmeztetésben részesült, amiért a korábbi megbeszélések alkalmával ezt a kérdést is elkezdték megvitatni az Egyesült Államok delegációjával.

Abbász Aragcsi külügyminiszter ezekre a felvetésekre azt válaszolta, hogy lényegében nincs is értelme akkor a megbeszéléseknek, mivel a nukleáris témák megvitatása nélkül esélye sincs a haladásnak.

A felek közötti tárgyalások egyre jobban elhúzódnak, miközben egyelőre kézzelfogható eredményekről nem tudni. Az elmúlt időszakban átmenetileg sikerként lehetett elkönyvelni egy--egy lépést, ugyanakkor ezekről gyorsan kiderült, hogy törékenyek, így nem voltak hosszú életűek. Donald Trump amerikai elnök az első számú tárgyalódelegációját küldte (volna) Iszlámábádba a megbeszélésekre, de ez sem vezetett eredményre. A sikertelen kísérletet követően a Fehér Ház meghosszabbította a tűzszünetet, bár

a Hormuzi-szoroson továbbra sem indult meg a kereskedelmi forgalom.

Címlapkép forrása: Muhammad Reza/Anadolu via Getty Images

