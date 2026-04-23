Váratlan lépés Ukrajnától: világelső fegyverrendszert vetnek be Oroszország ellen

Ukrajna olyan elfogó drónokat fejlesztett ki, amelyek több száz vagy akár több ezer kilométeres távolságból is irányíthatók, és hatékonyan képesek a célpontok megsemmisítésére – jelentette be Mihajlo Fedorov védelmi miniszter.

Fedorov a Telegramon közölte, hogy az ország a fejlesztéssel "a kis hatótávolságú légvédelem új szintjét" hozza el.

Ukrajna a világon elsőként építi ki rendszerszinten az elfogó drónok távvezérlését.

A miniszter szerint a rendszer jelentősen növeli az elfogások hatékonyságát, miközben minimalizálja a kezelők személyes kockázatát. Emellett lehetővé teszi a védelmi képességek bővítését anélkül, hogy az operátorokat a frontvonalhoz kellene kötni.

A 2022-es orosz invázió kezdetén Ukrajna gyakorlatilag még nem rendelkezett saját dróngyártó kapacitással, mára azonban egy kiterjedt és modern hadiipari ágazatot épített ki. A tavalyi hazai dróngyártást mintegy 4,5 millió darabra becsülték, a termelési képesség pedig azóta is folyamatosan növekszik.

Az elfogó drónok fejlesztése azért kapott kiemelt prioritást, mert lényegesen hatékonyabb és költségkímélőbb védelmet nyújtanak a rendszeres dróntámadásokkal szemben.

Az országnak továbbra is jelentős orosz drón- és rakétatámadásokkal kell szembenéznie. A háború több mint négy éve alatt végrehajtott idei legnagyobb légicsapásban 17-en vesztették életüket.

Ebben az offenzívában az ukrán légierő 31 rakétát és 636 drónt semmisített meg, ugyanakkor 12 rakéta és 20 drón így is eltalálta a célpontját.

Ukrajna mára több európai országgal is közös fegyvergyártási projekteket indított. Emellett technológiai segítséget ajánlott fel közel-keleti államoknak az iráni gyártmányú drónok elleni védekezéshez, továbbá stratégiai megállapodásokat kötött Szaúd-Arábiával, Katarral és az Egyesült Arab Emírségekkel.

Forrás: Reuters

