Váratlanul bejelentette Zelenszkij: van egy dolog, amiben úgy néz ki, megállapodik Ukrajna és Oroszország – Pillanatokon belül jöhet a megegyezés

Ukrajna hamarosan várhatóan megállapodik Oroszországgal egy fogolycseréről – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az RBK cikke szerint.

A várható fogolycsere pontos időpontját és a kicserélni kívánt hadifoglyok számát az ukrán elnök nem tette közzé.

A béketárgyalásokról viszont beszélt: azt mondta, Kijev ismét tárgyal az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról, hamarosan fogadják Ukrajnában Steve Witkoff és Jared Kushner küldötteket.

A fogolycseréről szóló híreket Tatyána Moszkalkova orosz emberjogi biztos is megerősítette, konkrétumokat azonban ő sem közölt.