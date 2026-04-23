Végzetes csapásra készülnek az amerikai szövetségesek: "ezúttal a támadás halálos lesz"

Az iráni állami televízió szerda éjjel akciófilmbe illő zenei aláfestéssel sugárzott felvételeket egy tengeri akcióról. A videón álcázott kommandósok száguldó gyorsnaszádokról jutnak fel az MSC Francesca nevű teherhajó fedélzetére, majd fegyverrel a kézben hatolnak be a hajó belsejébe. Teherán közlése szerint az Epaminondas nevű hajót is elfogták. Mindkét járművet azzal vádolják, hogy engedély nélkül próbáltak áthaladni a szoroson. Csütörtök este Teherán egyes részein légvédelmi rendszereket aktiváltak, bár nem volt világos, hogy milyen célpontok ellen. A hírek hatására az olajárak meredeken emelkedtek.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított háborúja az április 8-i tűzszünet óta szünetel.
Izrael azonban jelezte, hogy kész újraindítani a hadműveleteket.
Katz izraeli védelmi miniszter közölte, hogy országa amerikai "zöld jelzésre" vár a háború folytatásához. Hozzátette: ha erre sor kerül, először Modzstaba Hamenei ajatollah legfelsőbb vezetőt veszik célba, hogy "Iránt visszaküldjék a sötét középkorba". A miniszter hivatalos közleménye szerint:
Ezúttal a támadás más lesz és halálos, pusztító csapásokat mérve a legérzékenyebb pontokra.
A harcok szünetelésével a figyelem a Hormuzi-szorosra terelődött. Normál körülmények között ezen az útvonalon halad át a globális kőolaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának egyötöde. Teherán addig nem hajlandó tárgyalni a szoros megnyitásáról, amíg Washington fel nem oldja az Irán elleni tengeri blokádot.
Ezt az intézkedést az Egyesült Államok a tűzszünet alatt vezette be, amit Irán a fegyverszüneti megállapodás megsértésének tekint. Trump egy közösségi médiás posztban azt írta, hogy Washington tartja "teljes ellenőrzés" alatt a szorost. Úgy fogalmazott, hogy az
hermetikusan le van zárva, amíg Irán nem köt MEGÁLLAPODÁST!!!
Az amerikai erők a blokád kezdete óta 33 hajót irányítottak át. Csütörtökön az Indiai-óceánon is elfogtak egy szupertankert, a Majesticet, amely a jelentések szerint kétmillió hordó nyersolajat szállított.
Irán igazságügyi vezetője közölte, hogy a lefoglalt kereskedelmi hajók "megsértették a törvényt". Hozzátette, hogy az iráni gyorsnaszádok és tengeri drónok egy sziget partjainál lévő tengeri barlangokban állomásoznak, távol tartva ezzel az amerikai haditengerészetet. Az iráni parlament alelnöke bejelentette, hogy a szoros használatáért felszámított tranzitdíjakból származó első bevételek már beérkeztek a jegybankba, további részleteket azonban nem közölt.
Trump kedden, a tűzszünet utolsó óráiban visszavonta a támadások újraindítására vonatkozó fenyegetéseit. A fegyvernyugvást hivatalosan nem hosszabbították meg, és újabb tárgyalásokról sem tettek bejelentést. A közvetítő szerepet vállaló Pakisztán továbbra is kapcsolatban áll mindkét féllel. Az iráni tisztségviselők azonban a blokád miatt egyelőre nem hajlandók elköteleződni a tárgyalások újabb fordulója mellett.
A világgazdaság egyre kézzelfoghatóbban érzi a szoros lezárásának hatásait. Csütörtöki felmérések szerint a feldolgozóipari üzemek a megugró termelési költségekkel küzdenek, és a szolgáltatószektorban is gyengül az aktivitás. Washington eddig egyetlen kitűzött háborús célját sem érte el. Irán megőrizte szomszédai ellen bevethető rakéta- és drónkészletét, valamint dúsított urántartalékait. Az ország vezetése – amely januárban több ezer ember megölésével verte le a népfelkelést – a háború kezdete óta nem szembesült szervezett belső ellenállással.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us via Getty Images
Történelmi lépés közeleg a tőzsdén – A profik szerint így lehet rajta nagyot nyerni!
5 izgalmas lehetőséget is mutatunk.
Végre lebonthatják a főváros legmegosztóbb felüljáróját, mutatjuk a grandiózus terveket
Vitézy Dávid közölte a részleteket.
Magyar Péter holnap bejelenti az oktatási minisztert!
Kiderül, Rubovszky Rita lesz-e a pozíció várományosa.
Nagy a baj az amerikai techóriásnál: 2008 óta nem látott zuhanás után váratlan ajánlatot kaptak a dolgozók
A mesterséges intelligencia lehet a háttérben.
Durva fenyegetés Európának: Oroszország elárulta, kik kerülnek fel az új nukleáris célpontok listájára
Macron lépésére reagáltak az oroszok.
Évtizedek óta nem látott halálos járvány terjed a 170 milliós országban: főleg a kisgyermekeket támadja a kór
Márciusi kitörése óta harminc halálos áldozatot követelt a kanyaró.
Váratlan fordulat az amerikai piacon: miközben a befektetők rettegnek, elképesztő összegeket kaszál a tőzsdeóriás
Megjött a Nasdaq negyedéves jelentése.
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.
Óvatos optimizmus és változó fókuszok az ingatlanpiacon
A DLA Piper Hungary szakértőjével beszélgettünk.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!