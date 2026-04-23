Végzetes csapásra készülnek az amerikai szövetségesek: "ezúttal a támadás halálos lesz"

Irán látványos akciókkal demonstrálja befolyását a Hormuzi-szoros felett, miután összeomlottak a washingtoni béketárgyalások. A helyzetet tovább élezi, hogy Izrael a hadműveletek újraindítását fontolgatja. A szoros lezárása eközben egyre súlyosabb következményekkel jár a világgazdaságra nézve.

Az iráni állami televízió szerda éjjel akciófilmbe illő zenei aláfestéssel sugárzott felvételeket egy tengeri akcióról. A videón álcázott kommandósok száguldó gyorsnaszádokról jutnak fel az MSC Francesca nevű teherhajó fedélzetére, majd fegyverrel a kézben hatolnak be a hajó belsejébe. Teherán közlése szerint az Epaminondas nevű hajót is elfogták. Mindkét járművet azzal vádolják, hogy engedély nélkül próbáltak áthaladni a szoroson. Csütörtök este Teherán egyes részein légvédelmi rendszereket aktiváltak, bár nem volt világos, hogy milyen célpontok ellen. A hírek hatására az olajárak meredeken emelkedtek.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított háborúja az április 8-i tűzszünet óta szünetel.

Izrael azonban jelezte, hogy kész újraindítani a hadműveleteket.

Katz izraeli védelmi miniszter közölte, hogy országa amerikai "zöld jelzésre" vár a háború folytatásához. Hozzátette: ha erre sor kerül, először Modzstaba Hamenei ajatollah legfelsőbb vezetőt veszik célba, hogy "Iránt visszaküldjék a sötét középkorba". A miniszter hivatalos közleménye szerint:

Ezúttal a támadás más lesz és halálos, pusztító csapásokat mérve a legérzékenyebb pontokra.

A harcok szünetelésével a figyelem a Hormuzi-szorosra terelődött. Normál körülmények között ezen az útvonalon halad át a globális kőolaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának egyötöde. Teherán addig nem hajlandó tárgyalni a szoros megnyitásáról, amíg Washington fel nem oldja az Irán elleni tengeri blokádot.

Ezt az intézkedést az Egyesült Államok a tűzszünet alatt vezette be, amit Irán a fegyverszüneti megállapodás megsértésének tekint. Trump egy közösségi médiás posztban azt írta, hogy Washington tartja "teljes ellenőrzés" alatt a szorost. Úgy fogalmazott, hogy az

hermetikusan le van zárva, amíg Irán nem köt MEGÁLLAPODÁST!!!

Az amerikai erők a blokád kezdete óta 33 hajót irányítottak át. Csütörtökön az Indiai-óceánon is elfogtak egy szupertankert, a Majesticet, amely a jelentések szerint kétmillió hordó nyersolajat szállított.

Irán igazságügyi vezetője közölte, hogy a lefoglalt kereskedelmi hajók "megsértették a törvényt". Hozzátette, hogy az iráni gyorsnaszádok és tengeri drónok egy sziget partjainál lévő tengeri barlangokban állomásoznak, távol tartva ezzel az amerikai haditengerészetet. Az iráni parlament alelnöke bejelentette, hogy a szoros használatáért felszámított tranzitdíjakból származó első bevételek már beérkeztek a jegybankba, további részleteket azonban nem közölt.

Trump kedden, a tűzszünet utolsó óráiban visszavonta a támadások újraindítására vonatkozó fenyegetéseit. A fegyvernyugvást hivatalosan nem hosszabbították meg, és újabb tárgyalásokról sem tettek bejelentést. A közvetítő szerepet vállaló Pakisztán továbbra is kapcsolatban áll mindkét féllel. Az iráni tisztségviselők azonban a blokád miatt egyelőre nem hajlandók elköteleződni a tárgyalások újabb fordulója mellett.

A világgazdaság egyre kézzelfoghatóbban érzi a szoros lezárásának hatásait. Csütörtöki felmérések szerint a feldolgozóipari üzemek a megugró termelési költségekkel küzdenek, és a szolgáltatószektorban is gyengül az aktivitás. Washington eddig egyetlen kitűzött háborús célját sem érte el. Irán megőrizte szomszédai ellen bevethető rakéta- és drónkészletét, valamint dúsított urántartalékait. Az ország vezetése – amely januárban több ezer ember megölésével verte le a népfelkelést – a háború kezdete óta nem szembesült szervezett belső ellenállással.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us via Getty Images