  • Megjelenítés
Versenyfutás indult az orosz olajért
Globál

Versenyfutás indult az orosz olajért

Portfolio
India és Kína egyre élesebb versenyt vív a szűkülő globális kőolajkínálatért, miután a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása és az iráni konfliktus alapjaiban írta át az ázsiai energiaellátás feltételeit. A két legnagyobb olajimportőr elsősorban az orosz nyersolajért verseng - írta a Cnbc.
Az olajpiac beszűkülése az iráni–közel-keleti háború közvetlen következménye; az öböl menti energetikai infrastruktúra elleni iráni támadások drámaian csökkentették a Hormuzi-szoros forgalmát. A Kpler energetikai elemzőcég adatai szerint Kína Hormuzi-szoroson keresztül érkező importja áprilisban napi 222 ezer hordóra esett vissza a háború előtti 4,45 millió hordós napi szintről. India esetében ez a mutató a februári 2,8 millióról napi 247 ezer hordóra zuhant.

A kiesett mennyiségek pótlására mindkét ország az azonnal elérhető és olcsóbb orosz nyersolaj felé fordult.

India különösen kiszolgáltatott helyzetben van, mivel stratégiai olajkészletei alig 30 napra elegendők, szemben Kína három-négy hónapos tartalékaival. Az indiai kormány ráadásul nem emelte az üzemanyagárakat, így a belső kereslet sem csökkent. Az ország márciusban összesen napi 4,57 millió hordó nyersolajat importált. Ebből 2,14 millió hordó – vagyis a teljes mennyiség 47 százaléka – Oroszországból érkezett, ami közel duplája a februári 20 százalékos aránynak. Mindeközben India teljes olajimportja több mint 14 százalékkal esett vissza a háború előtti szinthez képest.

Kína nyersolajimportja márciusban éves bázison 2,8 százalékkal mérséklődött. Az iráni szállítások visszaszorulásával – amelyeknek korábban csaknem 98 százaléka Kínába irányult – Peking is fokozta orosz beszerzéseit. Áprilisban a két ázsiai óriás fej fej mellett haladt: egyaránt napi 1,6 millió hordó orosz kőolajat kötöttek le.

Még több Globál

Az orosz nyersolajért folyó verseny India és Kína között rendkívül intenzív, és a júniusi szállítmányoknál is ez várható

– emelte ki Hszü Mu-jü, a Kpler vezető elemzője.

India és Oroszország viszonyát tovább bonyolítja az amerikai nyomás. Washington egy indiai–amerikai kereskedelmi megállapodás fejében az orosz olajfüggőség csökkentését követelte Új-Delhitől. A 2025. novemberi szankciók hatására India februárra a korábbi, őszi 1,84 millióról napi 1,04 millió hordóra mérsékelte az orosz importot. Az iráni konfliktus azonban megfordította ezt a trendet. Gyenyisz Alipov, Oroszország indiai nagykövete az NDTV-nek megerősítette, hogy "India mostanában rengeteg orosz olajat vásárol", és Moszkva hosszú távon is szeretné fenntartani ezt az együttműködési szintet.

Szaúd-Arábia szerepe szintén kulcsfontosságú a térségben, de a lehetőségei korlátozottak. India februárban még napi 1,03 millió hordóra növelte a szaúdi importot, áprilisban viszont ez a mennyiség 684 ezer hordóra esett vissza. A szaúdi szállítmányok jelentős része a Vörös-tengeren keresztül Kínába áramlik, ahol Rijádnak komoly finomítóipari befektetései vannak. Ez strukturális előnyt biztosít Pekingnek az indiai vásárlókkal szemben, amit jól mutat, hogy áprilisban Szaúd-Arábia napi 1,35 millió hordót szállított Kínának.

A Rystad Energy alelnöke, Lin Je szerint India azért szenved jobban a jelenlegi ellátási zavaroktól, mert erősebben függ a közel-keleti nyersolajtól, és alacsonyabb a készletszintje. Az orosz olajért folyó versenyt ugyanakkor tovább élezi, hogy a szankciós mentességeket követően a kínai állami vállalatok is visszatértek a piacra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility