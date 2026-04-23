Zelenszkij: egész egyszerűen nem igaz, amit most az ukrán frontról mondanak
Az orosz területszerzésről és harctéri sikerekről szóló hírek nem igazak, a front stabil, Ukrajna évek óta nem volt ilyen jó helyzetben – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az RBK.

Zelenszkij tagadta, hogy Oroszország 700 négyzetkilométernyi ukrán földet szállt volna meg két hónap alatt és azt is tagadta, hogy elfoglalták volna Luhanszk megyét.

Az ukrán vezető azt mondta: a fronton a helyzet „komplex és dinamikus,” viszont az ukrán állások kitartanak, sőt, a közelmúltban az ukrán erők több területet szabadítottak fel, mint amennyit elvesztettek.

Az elmúlt 10 hónap során most vagyunk a legjobb helyzetben, de persze értjük, hogy a srácoknak ez most nehéz helyzet, pihenésre nincs lehetőség. Támogatjuk a hadseregünket, amennyire csak tudjuk”

– mondta Zelenszkij, aki több pénzt és több drónt ígért katonáinak.

Zelenszkij azt ígérte: Ukrajna nem fog veszíteni, most pedig Kijev nemzetközi partnerei is értik már, hogy Oroszország nem nyerhet.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Oroszország havi szinten több tízezer katonát veszít.

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

