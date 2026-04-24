Bajban az ukrán csapatok: megtalálták az oroszok az utánpótlás gyenge pontját

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara beszámolója szerint az állandó orosz támadások miatt rendkívül megnehezedett az utánpótlás Harkiv régióban, kifejezetten Kupjanszknál. Kiemelték, hogy mindez annak köszönhető, hogy az orosz támadások nagy figyelmet fordítanak az átkelőkre a folyóknál, szisztematikusan szétlövik azokat. Elmondták, hogy az Oszkil folyó átkelőhelyei kapnak kiemelt figyelmet, ez pedig rendkívül megnehezíti a frontvonal ellátását.
Kijev igyekszik ebben a helyzetben is megoldást találni: jelenleg vízi járművekkel és nehéz drónokkal küldik az ellátmányt.
A nehéz körülmények miatt a katonai vezérkar kiemelt figyelmet fordít a területre, igyekezek megerősíteni a légvédelmet, a drónok elleni védelmet és az elektronikus jelzavarást. Az intézkedések célja, hogy a szektorban harcoló katonák biztonságát a körülményekhez képest biztosítani tudják. Kiemelték, hogy korábban a 14. gépesített dandár parancsnoksága eltitkolta a valós helyzetet a frontvonalon, emiatt nem fordítottak megfelelő figyelmet a frontszakaszra, így több pozíciót is elvesztettek.
Az új dandár- és hadtestparancsnokság minden lehetséges intézkedést megtesz a helyzet normalizálása és a harcállásokban lévő csapatok utánpótlásának biztosítása érdekében
– hangsúlyozták.
Elmondták, hogy ezen a területen a körülmények rendkívül nehezek egyébként is, mivel itt tevékenykednek az orosz elit drónirányítási egységek, vagyis a Rubikon katonái. Kifejezetten az ő feladatuk, hogy a hátországban vágják el az utánpótlási vonalakat, amit eddig nagy hatékonysággal végeznek.
Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images
