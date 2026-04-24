Bajban az ukrán csapatok: megtalálták az oroszok az utánpótlás gyenge pontját

  • Megjelenítés
Globál

Portfolio
Harctéri beszámolók szerint az oroszok folyamatos támadásai következtében egy régióban rendkívül nehézzé vált az ukránok helyzete – közölte az RBK.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara beszámolója szerint az állandó orosz támadások miatt rendkívül megnehezedett az utánpótlás Harkiv régióban, kifejezetten Kupjanszknál. Kiemelték, hogy mindez annak köszönhető, hogy az orosz támadások nagy figyelmet fordítanak az átkelőkre a folyóknál, szisztematikusan szétlövik azokat. Elmondták, hogy az Oszkil folyó átkelőhelyei kapnak kiemelt figyelmet, ez pedig rendkívül megnehezíti a frontvonal ellátását.

Kijev igyekszik ebben a helyzetben is megoldást találni: jelenleg vízi járművekkel és nehéz drónokkal küldik az ellátmányt.

A nehéz körülmények miatt a katonai vezérkar kiemelt figyelmet fordít a területre, igyekezek megerősíteni a légvédelmet, a drónok elleni védelmet és az elektronikus jelzavarást. Az intézkedések célja, hogy a szektorban harcoló katonák biztonságát a körülményekhez képest biztosítani tudják. Kiemelték, hogy korábban a 14. gépesített dandár parancsnoksága eltitkolta a valós helyzetet a frontvonalon, emiatt nem fordítottak megfelelő figyelmet a frontszakaszra, így több pozíciót is elvesztettek.

Az új dandár- és hadtestparancsnokság minden lehetséges intézkedést megtesz a helyzet normalizálása és a harcállásokban lévő csapatok utánpótlásának biztosítása érdekében

Még több Globál

– hangsúlyozták.

Elmondták, hogy ezen a területen a körülmények rendkívül nehezek egyébként is, mivel itt tevékenykednek az orosz elit drónirányítási egységek, vagyis a Rubikon katonái. Kifejezetten az ő feladatuk, hogy a hátországban vágják el az utánpótlási vonalakat, amit eddig nagy hatékonysággal végeznek.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility