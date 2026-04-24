Betelt a pohár Donald Trumpnál: felfüggeszthetik egy európai szövetséges ország NATO-tagságát

A Reuters által ismertetett e-mail magas rangú Pentagon-tisztviselők között kering. A levél azt a frusztrációt tükrözi, amelyet egyes szövetségesek okoztak azzal, hogy megtagadták vagy csak vonakodva adták meg az amerikai hadműveletekhez szükséges hozzáférési, bázishasználati és átrepülési jogokat.
A dokumentum szerint ezek a jogok jelentik "az abszolút minimumot a NATO-ban". Az egyik felvetett opció szerint
a "vonakodó" országokat eltávolítanák a NATO fontos vagy tekintélyes pozícióiból.
Donald Trump elnök élesen bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért nem küldték haditengerészeti erőiket a Hormuzi-szoros megnyitására. A szorost a február 28-án indított légi háború nyomán zárták le a nemzetközi hajóforgalom elől. Trump egy április 1-jei interjúban arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok kiléphet-e a szövetségből, azt felelte: "Ön nem tenné a helyemben?" A belső dokumentum ugyanakkor
nem javasolja sem a NATO-ból való kilépést, sem az európai támaszpontok bezárását.
Spanyolország különösen neuralgikus pont Washington számára. A szocialista vezetésű Madrid ugyanis kijelentette, hogy nem engedi sem a bázisait, sem a légterét felhasználni az Irán elleni támadásokhoz. Az országban két fontos amerikai támaszpont is működik: a rotai haditengerészeti bázis és a moróni légibázis. A dokumentum szerint
Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztése katonailag csekély hatással járna, szimbolikus jelentősége viszont annál nagyobb lenne.
A levél emellett felveti az európai "gyarmati birtokok" – például a Falkland-szigetek – iránti amerikai diplomáciai támogatás újragondolását is. Az Argentína által is magáénak követelt szigetcsoport kérdése különösen kényes, tekintettel arra, hogy Javier Milei argentin elnök Trump szövetségese. Az amerikai elnök korábban többször is sértően nyilatkozott Keir Starmer brit miniszterelnökről. Trump gyávának nevezte Starmert az Irán elleni háborútól való távolmaradása miatt, a brit repülőgép-hordozókat pedig "játékszernek" minősítette.
Nagy-Britannia kezdetben nem engedélyezte, hogy az amerikai gépek két brit támaszpontról támadjanak iráni célpontokat. Később azonban London hozzájárult ahhoz, hogy onnan indítsanak védelmi műveleteket az iráni megtorlás ellen. Franciaország és más szövetségesek azzal érveltek, hogy az amerikai tengeri blokádhoz való csatlakozás egyenértékű lenne a háborúba való belépéssel. Ugyanakkor jelezték, hogy egy tartós tűzszünet után készek lennének segíteni a Hormuzi-szoros nyitva tartásában.
Pete Hegseth védelmi miniszter a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az iráni háború "sok mindent feltárt". Megjegyezte továbbá, hogy Irán nagyobb hatótávolságú rakétái nem érik el az Egyesült Államokat, de Európát igen.
Nem sok értelme van egy szövetségnek, ha a tagok nem hajlandók kiállni mellettünk, amikor szükségünk van rájuk
– tette hozzá a tárcavezető.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
