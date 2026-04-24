Drámai pillanatok a fronton: tűz alá vették a kiérkező mentősöket, esélyük sem volt megmenteni a sebesült újságírót

Izrael és Libanon kölcsönösen vádolja egymást a mentőautók elleni támadások ügyében. Az izraeli hadsereg pénteki állítása szerint a Hezbollah álcaként használja az egészségügyi létesítményeket és a mentőautókat, miközben Libanon a tűzszüneti tárgyalásokon kívánja napirendre tűzni az egészségügyi és oktatási intézményeket érő izraeli csapásokat.

A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint március 2 óta 100 mentőst és egészségügyi dolgozót öltek meg, 233-an pedig szolgálat közben sebesültek meg. A konfliktus során eddig összesen 2491 ember vesztette életét, a sérültek száma pedig eléri a 7719-et.

A feszültséget tovább fokozta, hogy szerdán egy izraeli légicsapásban életét vesztette Amal Halil libanoni újságíró.

A kiérkező mentőegységek izraeli tűz alá kerültek, így nem tudták kimenteni őt.

A sajtószabadsággal foglalkozó szervezetek és a libanoni kormány egyaránt elítélték a támadást.

Az izraeli hadsereg tagadja, hogy újságírókat venne célba. Pénteken közölték, hogy szerintük a Hezbollah mentőautókat és mentőcsapatokat használ fegyverek, valamint harcosok szállításának leplezésére. Kiemelték, hogy

a szervezet ezzel aláássa az egészségügyi létesítmények és felszerelések nemzetközi jog által biztosított különleges védelmét.

Libanon elnöke pénteken az Európai Unió ülésén is felvetette a kérdést. Eközben a libanoni kormány jelentést készít azokról az izraeli cselekményekről, amelyeket a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősít.

Címlapkép forrása: Getty Images