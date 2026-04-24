Egyszerűen kirúgná Trump az egyik NATO-tagállamot a szövetségből - Megérkezett a reakció, tényleg ennyire durva a helyzet?

A Reuters által idézett, névtelenül nyilatkozó amerikai tisztségviselő szerint a Pentagon belső levelezésében konkrét javaslatokat fogalmaztak meg azokkal az országokkal szemben, melyek nem támogatták az USA Irán elleni háborúját. Spanyolország megtagadta, hogy a területén lévő katonai támaszpontokat az amerikai légierő használja, a Pentagon belső levelezéséből pedig kiderült, hogy

Washingtonban felmerült, hogy kizárnák Madridot a katonai szövetségből.

A levélben felvetették azt is, hogy Washington felülvizsgálhatná a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás diplomáciai támogatását.

A BBC-nek egy NATO-tisztviselő azt mondta:

a NATO alapszerződésében nincs olyan cikkely, amely lehetővé teszi bármelyik tagállam kizárását a szövetségből.

Spanyolország vezetése szintén arról nyilatkozott: nem veszik komolyan a kiszivárgott levelet, Madrid hivatalos döntések és bejelentések alapján cslekszik.

