Egyszerűen kirúgná Trump az egyik NATO-tagállamot a szövetségből - Megérkezett a reakció, tényleg ennyire durva a helyzet?
A NATO közölte, hogy az alapszerződés nem teszi lehetővé a tagállamok felfüggesztését vagy kizárását a katonai szövetségből. A bejelentés azután történt, hogy kiszivárgott egy belső Pentagon-levél, melyből kiderült: az Egyesült Államok büntetőintézkedéseket fontolgat azokkal a szövetségeseivel szemben, amelyek nem működnek együtt az Irán elleni háborúban. A dokumentum felvetette Spanyolország NATO-tagságának felfüggesztését, valamint a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás amerikai támogatásának felülvizsgálatát is - írta a BBC.

A Reuters által idézett, névtelenül nyilatkozó amerikai tisztségviselő szerint a Pentagon belső levelezésében konkrét javaslatokat fogalmaztak meg azokkal az országokkal szemben, melyek nem támogatták az USA Irán elleni háborúját. Spanyolország megtagadta, hogy a területén lévő katonai támaszpontokat az amerikai légierő használja, a Pentagon belső levelezéséből pedig kiderült, hogy

Washingtonban felmerült, hogy kizárnák Madridot a katonai szövetségből.

A levélben felvetették azt is, hogy Washington felülvizsgálhatná a Falkland-szigetek feletti brit szuverenitás diplomáciai támogatását.

A BBC-nek egy NATO-tisztviselő azt mondta:

a NATO alapszerződésében nincs olyan cikkely, amely lehetővé teszi bármelyik tagállam kizárását a szövetségből.

Spanyolország vezetése szintén arról nyilatkozott: nem veszik komolyan a kiszivárgott levelet, Madrid hivatalos döntések és bejelentések alapján cslekszik.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem.

