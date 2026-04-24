Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Váratlan bejelentést tett az Egyesült Államok: hosszú évek után újra meghívták Oroszországot a világ egyik legfontosabb találkozójára

Az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a G20-csúcstalálkozóra. Ezt kormányzati tisztviselők is megerősítették, bár a hivatalos meghívót egyelőre nem küldték el - közölte a Washington Post.

Megszólalt Ukrajna legendás vezetője: „meglepetés” készül az oroszoknak, új szakaszba lép a háború

Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal kabinetvezetője, aki korábban kémfőnökként vált híressé, elemezte a helyzetet a fronton – számolt be az RBK.

Továbbra is használják az oroszok a Starlinket a frnton

A tiltások ellenére az orosz katonák továbbra is hozzáférnek a Starlinkhez a frontvonalon. A terminálok illegális használatára maga az üzemeltető is kísérletet tett, ez egy darabig jelentősen visszavetette az orosz képességeket a harctéren. A legfrissebb információk szerint az orosz katonák trükkös útvonalakon továbbra is hozzáférnek a műholdas internethez, ehhez gyakran vesznek igénybe harmadik országokat. Az elmondások szerint nem sikerült teljesen kijátszani a tiltást, sok terminált továbbra is blokkolnak.

(RBK)

Megszólalt a NATO-hatalom tábornoka: Oroszország minden stratégiai célját tekintve kudarcot vallott

Joachim Kaschke dandártábornok, a német védelmi minisztérium Ukrajnával foglalkozó különleges stábjának vezetője szerint Oroszország egyetlen stratégiai célját sem érte el az Ukrajna elleni háborúban - tudósított a Defence Express.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival. 

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza: 

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

