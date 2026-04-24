Ezeken a reptereken nincs kerozinhiány: a britek feltankoltak, sok még a tartalék
Ezeken a reptereken nincs kerozinhiány: a britek feltankoltak, sok még a tartalék

A Hormuzi-szoros lezárása és az egekbe szökő olajárak ellenére sincs kerozinhiány az Egyesült Királyságban. A brit közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a légitársaságok zavartalanul működnek, így az utasoknak nem kell megváltoztatniuk utazási terveiket.

A brit repülőterek a folyamatos előzetes beszerzéseknek köszönhetően stabil tartalékokkal rendelkeznek.

A brit kormány ugyanakkor a szoros lezárása óta szigorúan ellenőrzi a hazai készleteket.

A zökkenőmentes utasforgalom fenntartása érdekében a hatóságok szorosan együttműködnek a légitársaságokkal, a repülőterekkel és az üzemanyag-beszállítókkal.

A minisztérium már több vészforgatókönyvet is kidolgozott. A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, ahol a globális nyersolaj- és LNG-szállítmányok mintegy ötöde halad át. A blokád azonnali hatásaként a Brent típusú nyersolaj hordónkénti világpiaci ára a korábbi 73 dolláros szintről jócskán 100 dollár fölé ugrott.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő előrejelzése szerint az árszínvonal alakulása nagyban függ a zárlat hosszától:

ha a tengeri útvonal fél évig járhatatlan marad, a Brent átlagára 2026-ban elérheti a 120 dollárt.

Egy rövidebb, három hónapos lezárás esetén az idei átlagár 100 dollár körül alakulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

