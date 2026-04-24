Ezt sokan nem fogják elhinni: volt, hogy 17 napig egy falatot sem ettek az ukrán katonák, drónokkal próbálják menteni az életüket
Leváltották egy ukrán dandár parancsnokát, miután nyilvánosságra kerültek a lesoványodott, hónapok óta éhező katonákról készült fotók. Az eset rávilágít az ukrán csapatok ellátásának súlyos nehézségeire - írta a The Guardian.

A botrány akkor robbant ki, amikor az egyik katona felesége, Anasztaszija Szilcsuk fotókat tett közzé a közösségi médiában. A felvételeken négy férfi látható, akik szemmel láthatóan alultápláltak voltak, kiálló bordákkal és vékony karokkal. A 14. önálló gépesített dandár katonái nyolc hónapja védtek egy egyre zsugorodó hídfőállást az Oszkil folyó bal partján, az északkeleti Kupjanszk térségében.

Az utánpótlást kizárólag drónokkal lehetett eljuttatni hozzájuk.

Forrás: The Guardian. Fotó: i.petrovna_/Threads

Szilcsuk elmondása szerint a katonák 80-90 kilogrammos testsúllyal érkeztek a frontra, de időközben mintegy 50 kilóra fogytak.

Előfordult, hogy tíz napig egyáltalán nem kaptak élelmet, a leghosszabb ilyen időszak pedig 17 napig tartott.

A túlélés érdekében esővizet ittak és havat olvasztottak. Egy másik hozzátartozó, Ivanna Poberezsnyuk arról számolt be, hogy a katonák az éhezéstől többször elveszítették az eszméletüket. Bár az ő apját sikerült kimenteni, sokan továbbra is az állásokban rekedtek.

A dandár szóvivője elismerte a logisztikai problémákat. Elmondta, hogy az ellenség közelsége miatt az utánpótlást kizárólag drónokkal tudták megoldani.

Az oroszok kiemelt figyelmet fordítanak az élelmiszer-, lőszer- és üzemanyag-szállítmányokra. Amit csak tudnak, elfognak és lelőnek. Sokszor jobban érdekli őket a logisztikánk, mint a haditechnikánk

- nyilatkozta a szóvivő.

Az Oszkil folyó térségében különösen súlyosak az ellátási gondok, az orosz erők ugyanis felrobbantották a folyón átvezető hidakat, hogy elvágják a bal parton harcoló ukrán csapatokat. A frontvonal két oldala közötti szürke zóna a háború során jelentősen kiszélesedett. A katonáknak gyakran 10-15 kilométert kell gyalog megtenniük, hogy elérjék az előretolt állásokat. A nehézségek áthidalására Ukrajna egyre több szárazföldi drónt is bevet az utánpótlás szállítására és a sebesültek kimenekítésére.

Szilcsuk pénteken arról számolt be, hogy a botrány kirobbanása óta javultak a körülmények. Az új parancsnok felvette velük a kapcsolatot, a férje pedig azt írta: többet evett most, mint az elmúlt nyolc hónapban összesen. A feleség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az éhező katonák gyomra összeszűkült. Hangsúlyozta, hogy

az állomány azonnali rotációjára és sürgős orvosi ellátásra van szükség.

Az ukrán katonai vezetés vizsgálatot indított az ügyben, és közölte, hogy újabb élelmiszer-szállítmányt juttattak el az érintett állásokba. Hozzátették: amint a harctéri körülmények lehetővé teszik, azonnal végrehajtják a katonák kimenekítését.

