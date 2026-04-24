Ezt sokan nem fogják elhinni: volt, hogy 17 napig egy falatot sem ettek az ukrán katonák, drónokkal próbálják menteni az életüket

A botrány akkor robbant ki, amikor az egyik katona felesége, Anasztaszija Szilcsuk fotókat tett közzé a közösségi médiában. A felvételeken négy férfi látható, akik szemmel láthatóan alultápláltak voltak, kiálló bordákkal és vékony karokkal. A 14. önálló gépesített dandár katonái nyolc hónapja védtek egy egyre zsugorodó hídfőállást az Oszkil folyó bal partján, az északkeleti Kupjanszk térségében.
Az utánpótlást kizárólag drónokkal lehetett eljuttatni hozzájuk.
Szilcsuk elmondása szerint a katonák 80-90 kilogrammos testsúllyal érkeztek a frontra, de időközben mintegy 50 kilóra fogytak.
Előfordult, hogy tíz napig egyáltalán nem kaptak élelmet, a leghosszabb ilyen időszak pedig 17 napig tartott.
A túlélés érdekében esővizet ittak és havat olvasztottak. Egy másik hozzátartozó, Ivanna Poberezsnyuk arról számolt be, hogy a katonák az éhezéstől többször elveszítették az eszméletüket. Bár az ő apját sikerült kimenteni, sokan továbbra is az állásokban rekedtek.
A dandár szóvivője elismerte a logisztikai problémákat. Elmondta, hogy az ellenség közelsége miatt az utánpótlást kizárólag drónokkal tudták megoldani.
Az oroszok kiemelt figyelmet fordítanak az élelmiszer-, lőszer- és üzemanyag-szállítmányokra. Amit csak tudnak, elfognak és lelőnek. Sokszor jobban érdekli őket a logisztikánk, mint a haditechnikánk
- nyilatkozta a szóvivő.
Az Oszkil folyó térségében különösen súlyosak az ellátási gondok, az orosz erők ugyanis felrobbantották a folyón átvezető hidakat, hogy elvágják a bal parton harcoló ukrán csapatokat. A frontvonal két oldala közötti szürke zóna a háború során jelentősen kiszélesedett. A katonáknak gyakran 10-15 kilométert kell gyalog megtenniük, hogy elérjék az előretolt állásokat. A nehézségek áthidalására Ukrajna egyre több szárazföldi drónt is bevet az utánpótlás szállítására és a sebesültek kimenekítésére.
Szilcsuk pénteken arról számolt be, hogy a botrány kirobbanása óta javultak a körülmények. Az új parancsnok felvette velük a kapcsolatot, a férje pedig azt írta: többet evett most, mint az elmúlt nyolc hónapban összesen. A feleség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az éhező katonák gyomra összeszűkült. Hangsúlyozta, hogy
az állomány azonnali rotációjára és sürgős orvosi ellátásra van szükség.
Az ukrán katonai vezetés vizsgálatot indított az ügyben, és közölte, hogy újabb élelmiszer-szállítmányt juttattak el az érintett állásokba. Hozzátették: amint a harctéri körülmények lehetővé teszik, azonnal végrehajtják a katonák kimenekítését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mellbevágó döntést hozott a francia elnök – Ennyi év után nem volt más választása
Régóta suttogtak erről.
Kimondta a nagynevű pénzember, amit senki nem akart hallani: idén óriási gyomrost kap a gazdaság
A deviza erősödése ellen küzdenek.
Meglépi a keresőóriás: felfoghatatlan összeget öntenek a színfalak mögött a legújabb mesterséges intelligenciába
A pontos feltételek egyelőre nem ismertek.
Drámai pillanatok a fronton: tűz alá vették a kiérkező mentősöket, esélyük sem volt megmenteni a sebesült újságírót
Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah álcaként használja a mentőautókat.
Kiderült Trump legújabb mesterterve, így zárná le az iráni háborút
Ismerős figurák kapták a feladatot.
Figyelem, fontos változás az M1-esen: mostantól intelligens rendszer mutatja az utat
A hálózat valós időben működik és reagál.
Baleset bénítja a közlekedést az M3-ason, több sávot is le kellett zárni
Miskolc felé, a 28-as kilométernél.
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.