Hiába az amerikai fegyverszünet, töredéke a hajóforgalom a háború előttinek a szorosban

Az elmúlt 24 órában mindössze öt hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, köztük egy iráni tartályhajó. Ennek oka az, hogy Irán a héten két konténerhajót is lefoglalt, miközben az Egyesült Államok továbbra is tengeri blokád alatt tartja az iráni kikötőket. A hajóforgalom így a töredékére esett vissza a háború előtti, napi átlagosan 140 áthaladáshoz képest.

A pénteki tengerészeti adatok szerint a Perzsa-öböl bejáratánál fekvő, stratégiai fontosságú vízi úton alig van mozgás, annak ellenére, hogy Washington és Teherán között elvileg fegyverszünet van érvényben.

Jakob Larsen, a BIMCO nemzetközi hajózási szervezet biztonsági igazgatója elmondta, hogy

a legtöbb hajótársaságnak stabil tűzszünetre lenne szüksége a szoroson való biztonságos átkeléshez.

Emellett mindkét féltől hiteles biztonsági garanciákat is elvárnak.

Amíg ezek a feltételek nem teljesülnek, a hajók kénytelenek az Irán és Omán partjai mentén húzódó szűk útvonalakat használni. Ezek az alternatív csatornák azonban kapacitásukat tekintve nem alkalmasak a megszokott forgalom biztonságos lebonyolítására.

Az áthaladó kevés vízijármű között volt az amerikai szankciókkal sújtott, iráni lobogó alatt hajózó Niki tanker is, amely azonban nem adta meg a célállomását. Egyelőre nem világos, mi történne a hajóval, ha kelet felé haladva elérné az amerikai haditengerészet blokádvonalát.

Szerdán Irán gyorsnaszádokból álló rajokkal foglalt le két konténerhajót a szoros közelében. Ez az akció tovább fokozta a hajózási és olajipari piaci szereplők aggodalmait.

Peter Sand, a Xeneta fuvarozási elemzőplatform vezető elemzője szerint

a lefoglalások egyértelművé teszik a helyzet súlyosságát.

Úgy véli, hogy még egy "nyitott" Hormuzi-szoros sem garantálja a tengerészek, a hajók és a rakomány biztonságos átkelését.

A szoros lezárása a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás egyötödét zavarta meg, világméretű energiaválságot kirobbantva.

Jelenleg több száz hajó és mintegy húszezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben.

A háborús kockázati biztosítók és az olajtársaságok eközben folyamatosan értékelik a helyzetet. Elsősorban azt vizsgálják, mikor mérséklődnek annyira a veszélyek, hogy újraindíthassák a tengeri szállítmányozást.

A február 28-án indult amerikai-izraeli katonai csapások óta már közel két hónap telt el, egyelőre azonban semmi jele sincs a béketárgyalások újraindulásának.

Forrás: Reuters

