Hiába az amerikai fegyverszünet, töredéke a hajóforgalom a háború előttinek a szorosban

A pénteki tengerészeti adatok szerint a Perzsa-öböl bejáratánál fekvő, stratégiai fontosságú vízi úton alig van mozgás, annak ellenére, hogy Washington és Teherán között elvileg fegyverszünet van érvényben.
Jakob Larsen, a BIMCO nemzetközi hajózási szervezet biztonsági igazgatója elmondta, hogy
a legtöbb hajótársaságnak stabil tűzszünetre lenne szüksége a szoroson való biztonságos átkeléshez.
Emellett mindkét féltől hiteles biztonsági garanciákat is elvárnak.
Amíg ezek a feltételek nem teljesülnek, a hajók kénytelenek az Irán és Omán partjai mentén húzódó szűk útvonalakat használni. Ezek az alternatív csatornák azonban kapacitásukat tekintve nem alkalmasak a megszokott forgalom biztonságos lebonyolítására.
Az áthaladó kevés vízijármű között volt az amerikai szankciókkal sújtott, iráni lobogó alatt hajózó Niki tanker is, amely azonban nem adta meg a célállomását. Egyelőre nem világos, mi történne a hajóval, ha kelet felé haladva elérné az amerikai haditengerészet blokádvonalát.
Szerdán Irán gyorsnaszádokból álló rajokkal foglalt le két konténerhajót a szoros közelében. Ez az akció tovább fokozta a hajózási és olajipari piaci szereplők aggodalmait.
Peter Sand, a Xeneta fuvarozási elemzőplatform vezető elemzője szerint
a lefoglalások egyértelművé teszik a helyzet súlyosságát.
Úgy véli, hogy még egy "nyitott" Hormuzi-szoros sem garantálja a tengerészek, a hajók és a rakomány biztonságos átkelését.
A szoros lezárása a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátás egyötödét zavarta meg, világméretű energiaválságot kirobbantva.
Jelenleg több száz hajó és mintegy húszezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben.
A háborús kockázati biztosítók és az olajtársaságok eközben folyamatosan értékelik a helyzetet. Elsősorban azt vizsgálják, mikor mérséklődnek annyira a veszélyek, hogy újraindíthassák a tengeri szállítmányozást.
A február 28-án indult amerikai-izraeli katonai csapások óta már közel két hónap telt el, egyelőre azonban semmi jele sincs a béketárgyalások újraindulásának.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
