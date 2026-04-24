Hónapokig eltitkolta betegségét Netanjahu: kiderült, miért hallgatott a műtétjéről

A 76 éves Netanjahu üzenetében közölte, hogy a kapott kezelés "eltávolította a problémát" és egészségi állapota jelenleg jó. Az éves orvosi jelentés szerint a daganatot egy rutinvizsgálat során, egy 2024 végi műtétet követő ellenőrzésen azonosították nagyon korai stádiumban, áttétel jelei nélkül.
Sem az orvosi jelentésben, sem a miniszterelnök közleményében nem szerepel, hogy a beavatkozásra mikor került sor. Netanjahu viszont közölte, hogy egészségügyi jelentésének nyilvánosságra hozatalát két hónappal elhalasztotta annak megakadályozására, hogy Irán vezetése "hamis propagandát" terjesszen az ügyről. Márciusban, az Iránnal zajló konfliktus idején a közösségi médiában és iráni állami csatornákon olyan híresztelések jelentek meg, hogy a miniszterelnök meghalt, amit Netanjahu egy jeruzsálemi kávézóban rögzített videóval cáfolt.
A kormányfő az elmúlt években több egészségügyi beavatkozáson is átesett:
2024-ben jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt műtötték, 2023 nyarán szívritmusszabályozót kapott, korábban pedig sérvműtéten is átesett, valamint bélgyulladása is volt.
Címlapkép forrása: Portfolio
