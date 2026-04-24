J. D. Vance alelnök egyelőre nem tervezi, hogy részt vegyen a megbeszéléseken. Ennek oka, hogy iráni részről Mohammad Báger Gálibáf házelnök szintén nem utazik Iszlámábádba. A Fehér Ház korábban őt tekintette az iráni delegáció vezetőjének, egyben Vance kijelölt tárgyalópartnerének.
A források szerint az amerikai alelnök ugyanakkor készenlétben marad arra az esetre, ha a megbeszélések érdemi előrelépést hoznának, munkatársai pedig a helyszínen is jelen lesznek.
Jared Kushner és Steve Witkoff már hónapok óta egyeztetéseket folytat az iráni tisztviselőkkel. A diplomáciai tárgyalások fókuszában egy Teherán nukleáris programját érintő lehetséges megállapodás áll.
Drámai pillanatok a fronton: tűz alá vették a kiérkező mentősöket, esélyük sem volt megmenteni a sebesült újságírót
Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah álcaként használja a mentőautókat.
Kiderült Trump legújabb mesterterve, így zárná le az iráni háborút
Ismerős figurák kapták a feladatot.
Figyelem, fontos változás az M1-esen: mostantól intelligens rendszer mutatja az utat
A hálózat valós időben működik és reagál.
Baleset bénítja a közlekedést az M3-ason, több sávot is le kellett zárni
Miskolc felé, a 28-as kilométernél.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Soha többé kétharmadot? - Itt egy javaslat a választási rendszer arányosabbá tételére
Teljesen másképp is alakítható lenne a mandátumelosztási matek, mint eddig.
Hónapokig eltitkolta betegségét Netanjahu: kiderült, miért hallgatott a műtétjéről
Az elmúlt években akadtak gondok az egészségével.
Letartóztatásokat rendeltek el egy Orbán Viktor testvéréhez köthető ügyben
Lépett a Központi Nyomozó Főügyészség.
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?