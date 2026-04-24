Kiderült Trump legújabb mesterterve, így zárná le az iráni háborút

J. D. Vance alelnök egyelőre nem tervezi, hogy részt vegyen a megbeszéléseken. Ennek oka, hogy iráni részről Mohammad Báger Gálibáf házelnök szintén nem utazik Iszlámábádba. A Fehér Ház korábban őt tekintette az iráni delegáció vezetőjének, egyben Vance kijelölt tárgyalópartnerének.

A források szerint az amerikai alelnök ugyanakkor készenlétben marad arra az esetre, ha a megbeszélések érdemi előrelépést hoznának, munkatársai pedig a helyszínen is jelen lesznek.

Jared Kushner és Steve Witkoff már hónapok óta egyeztetéseket folytat az iráni tisztviselőkkel. A diplomáciai tárgyalások fókuszában egy Teherán nukleáris programját érintő lehetséges megállapodás áll.

