Kiderült Trump legújabb mesterterve, így zárná le az iráni háborút
Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök Steve Witkoff különmegbízottat és Jared Kushnert küldi Pakisztánba. Az amerikai küldöttség a hétvégén Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel folytat tárgyalásokat - írja a CNN.

J. D. Vance alelnök egyelőre nem tervezi, hogy részt vegyen a megbeszéléseken. Ennek oka, hogy iráni részről Mohammad Báger Gálibáf házelnök szintén nem utazik Iszlámábádba. A Fehér Ház korábban őt tekintette az iráni delegáció vezetőjének, egyben Vance kijelölt tárgyalópartnerének.

A források szerint az amerikai alelnök ugyanakkor készenlétben marad arra az esetre, ha a megbeszélések érdemi előrelépést hoznának, munkatársai pedig a helyszínen is jelen lesznek.

Jared Kushner és Steve Witkoff már hónapok óta egyeztetéseket folytat az iráni tisztviselőkkel. A diplomáciai tárgyalások fókuszában egy Teherán nukleáris programját érintő lehetséges megállapodás áll.

Kapcsolódó cikkünk

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Egyszerűen kirúgná Trump az egyik NATO-tagállamot a szövetségből - Megérkezett a reakció, tényleg ennyire durva a helyzet?

Kiszivárogtak Trump háborús tervei: szintet lép az Egyesült Államok, pusztító csapás érheti az ellenséges államot

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
