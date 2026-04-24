Kimondták a legrosszabbat: háborús bűncselekmények történhettek, sokszor esélyük sem volt elmenekülni a civileknek
Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR) jelentést tett közzé, amelyben a libanoni és izraeli polgári lakosság elleni támadások mintázatait dokumentálta. Ezek az esetek a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének minősülhetnek.

A jelentés a legújabb eszkaláció első három hetét vizsgálja. A konfliktus azután lángolt fel ismét, hogy a Hezbollah március 2-án támadásokat indított Izrael ellen, amire a zsidó állam nagyszabású katonai offenzívával válaszolt.

A libanoni hatóságok szerint azóta közel 2500 ember vesztette életét az országban.

Emellett tömeges kényszerű lakóhelyelhagyásra került sor, és súlyos pusztítás érte a polgári infrastruktúrát. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön három héttel meghosszabbította a tűzszünetet.

Az OHCHR több olyan esetet is dokumentált, amikor izraeli légicsapások többemeletes lakóépületeket találtak el, és azokat egyes esetekben teljesen le is rombolták.

Ezek a támadások egész családok életét követelték Libanonban.

Példaként említették a március 8-i incidenst a Nabatíje kormányzóságban található Szír el-Garbíje városában. Itt egy lakóépületet ért találat, amely legalább tizenhárom polgári személy – öt nő, öt férfi, valamint két fiú és egy lány – halálát okozta. A Főbiztosság szerint ezek az esetek komoly aggályokat vetnek fel a megkülönböztetés, az arányosság és az elővigyázatosság elveinek betartásával kapcsolatban.

A jelentés emellett megállapította, hogy

a Hezbollah irányítatlan rakétákat lőtt ki.

Ezek a fegyverek nem rendelkeztek a konkrét katonai célpontok elleni pontos csapásméréshez szükséges precizitással. A támadások során épületek és egyéb polgári létesítmények rongálódtak meg Izraelben, ami szintén a nemzetközi humanitárius jog valószínűsíthető megsértését jelenti.

A Főbiztosság elismerte, hogy az izraeli erők egyes libanoni csapások előtt figyelmeztetéseket, többek között általános kiürítési felszólításokat adtak ki. Ugyanakkor a jelentés olyan eseteket is azonosított, amikor a figyelmeztetés elmaradt vagy hatástalan volt, így nem tette lehetővé a polgári lakosság biztonságos távozását.

A hivatal pénteken arra is figyelmeztetett, hogy az újságírók elleni szándékos támadások háborús bűncselekménynek minősülhetnek. Egy szerdai izraeli légicsapás végzett Amál Halíl libanoni újságíróval, és megsebesítette a vele tartózkodó Zejnab Faradzs fotóriportert Dél-Libanonban.

A jelentések szerint hanggránátokat, valamint egy mentőautó ellen éleslőszert is bevetettek. Az izraeli hadsereg ezzel szemben azt közölte, hogy két olyan járművet azonosítottak, amelyek egy Hezbollah-támaszpontról érkeztek. Mivel ezek átlépték az előretolt védelmi vonalat és közvetlen fenyegetést jelentettek, csapást mértek rájuk. A hadsereg hangsúlyozta, hogy nem akadályozták a mentőalakulatok munkáját, és

soha nem céloznak szándékosan újságírókra vagy egészségügyi személyzetre.

Az incidenst jelenleg is vizsgálják.

Címlapkép forrása: Getty Images

