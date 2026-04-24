Kiszivárogtak Trump háborús tervei: szintet lép az Egyesült Államok, pusztító csapás érheti az ellenséges államot

A CNN által ismertetett tervekben kiemelt szerepet kap az úgynevezett dinamikus célpontleküzdés.

Ez az iráni gyorsnaszádok, aknatelepítő hajók és egyéb aszimmetrikus hadviselési eszközök elleni csapásokat jelenti a Hormuzi-szoros, a déli Perzsa-öböl és az Ománi-öböl térségében.

Teherán gyakorlatilag ezekkel az eszközökkel zárta le a kulcsfontosságú vízi útvonalakat, a blokádot pedig erős alkupozícióként használja az Egyesült Államokkal szemben. A lezárás súlyos zavarokat okozott a világgazdaságban, és aláássa Donald Trump inflációcsökkentési törekvéseit.

Az áprilisban indított bombázások első hónapjában az amerikai légicsapások nagy része a partvonaltól távolabb eső célpontokra összpontosított, Irán belső területeire. Ennek az volt a célja, hogy megnyissák az utat a mélyebb, országon belüli csapások előtt. Az új tervek ezzel szemben már a stratégiai vízi útvonalak körzetére koncentrálnák a hadműveleteket.

A CNN információi szerint Irán partvédelmi rakétáinak jelentős része valójában érintetlen maradt.

Emellett az ország számos olyan kisméretű hajóval is rendelkezik, amelyekről támadásokat indíthat a kereskedelmi hajók ellen.

A katonai tervezők másik opciója a kettős rendeltetésű célpontok és infrastruktúrai elemek – köztük az energetikai létesítmények – bombázása. Ezzel a lépéssel a Pentagon reményei szerint Iránt a tárgyalóasztalhoz kényszeríthetnék. További lehetőségként merült fel egyes iráni katonai vezetők célzott likvidálása.

Kiemelt célpont lenne Ahmad Vahídi, az Iszlám Forradalmi Gárda főparancsnoka is, aki Washington szerint aktívan szabotálja a tárgyalásokat.

Az amerikai hírszerzés becslése szerint az iráni rakétaindítók mintegy fele élte túl az eddigi bombázásokat. Ugyanez igaz arra a több ezer kamikaze drónra is, amelyek még bevetésre várnak. Pete Hegseth védelmi miniszter a múlt héten elismerte, hogy a tűzszünet alatt Irán a megmaradt katonai eszközeinek egy részét új helyszínekre telepítette át. A szoros újbóli megnyitása azonban önmagában a katonai csapásoktól nem várható. Ehhez arra lenne szükség, hogy Irán teljes katonai képessége bizonyítottan megsemmisüljön, vagy az amerikai haderő érdemben képes legyen csökkenteni a kockázatokat.

