Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentése szerint Moszkva módszeresen készíti elő az információs terepet a balti államok elleni esetleges katonai agresszióhoz - írja az RBK.

Az orosz Biztonsági Tanács április 23-án azt állította, hogy a litván hatóságok "feszültséggócot" hoztak létre a Kalinyingrádi területtel közös határ mentén. Szerintük Litvánia az "Oroszország elleni védelem" ürügyén militarizálja az országot. Ugyanezen a napon Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes azt nyilatkozta, hogy a NATO Közös Expedíciós Erőinek (JEF) hadgyakorlatain a Kalinyingrádi terület tengeri blokádjának és elfoglalásának forgatókönyveit gyakorolják. Grusko emellett azzal vádolta a szövetséget, hogy célzottan "fokozza a konfrontációt" Oroszországgal.

Az ISW értékelése szerint ezek a nyilatkozatok a Kreml információs hadviselésének tervezett részei. A céljuk az elemzők szerint az, hogy elhitessék a közvéleménnyel: nem Oroszország, hanem a NATO jelenti a fenyegetést.

Az amerikai elemzők szerint Moszkva a Kalinyingrádi terület feletti ellenőrzését arra használhatja fel, hogy egy balti államok vagy Lengyelország elleni jövőbeli agressziót az exklávé "védelmével" indokoljon.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közben a Financial Timesnak adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy Oroszország évek helyett akár hónapokon belül is megtámadhat egy NATO-tagállamot. A kormányfő közben kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok megfelelően reagálna-e egy ilyen támadásra.

A balti államok az orosz fenyegetésekre válaszul felszólították Európa többi országát, hogy véglegesen mondjon le az Oroszországgal való kapcsolatok normalizálásáról.

