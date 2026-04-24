Lehullott a lepel: szintet lépett a fegyverrendszer, amely már több százszor bizonyított Ukrajnában
Először jelent meg fotó a brit fejlesztésű Raven légvédelmi rendszer továbbfejlesztett változatáról, amely több kulcsfontosságú újítást is tartalmaz az Ukrajnában már bizonyított elődjéhez képest - tudósított a Defence Express.

Az eredeti Raven rendszert az Egyesült Királyság kifejezetten Ukrajna számára fejlesztette ki. Az eszköz 2023-ban állt szolgálatba. A fegyverrendszer azóta

mintegy 70 százalékos hatékonysággal több mint 400 légi célt semmisített meg.

Az új változatról felbukkant fotó valószínűleg a Supacat páncélozott járműveit bemutató kiállításon készült.

Mind a Raven, mind a Raven 5 a Supacat HMT alvázának különböző változataira épül. Légi célok ellen egyaránt AIM-132 ASRAAM típusú rakétákat alkalmaznak. Az újítások azonban jelentősek. Az eredeti változatban az indítóállvány rögzített volt, így azt csak kihajtani vagy visszazárni lehetett. Emiatt a rakéta az indítást követően saját energiájából korrigálta a röppályáját a cél irányába. A Raven 5 esetében azonban az indítóállvány már szabadon mozgatható, ezáltal még a kilövés előtt a célra irányítható. Ennek köszönhetően a rakéta megőrzi azt a mozgási energiát, amelyet korábban a manőverezésre fordított ez

feltehetően a hatótávolságot és a találati arányt is növeli.

Szintén lényeges változás, hogy a rakéták száma indítóállványonként kettőről négyre nőtt. Ez különösen az orosz tömeges csapásmérő taktikák elleni védekezésben jelenthet érdemi előrelépést, hiszen egyetlen jármű több célt is képes leküzdeni újratöltés nélkül.

Az elérhető képeken nem látható különálló elektrooptikai célzórendszer. Az eredeti Raven esetében a Hawkeye EOSS célzóegységet a járműre rögzítették, és az függetlenül foroghatott. A Raven 5-nél elképzelhető, hogy az optikai rendszert magába az indítóállványba integrálták, így azzal együtt mozog. Szintén szembetűnő változás a megnövelt méretű kabin. Az eltérő alvázváltozatnak köszönhetően egy második üléssor is helyet kapott a járműben. Ez lehetővé teszi, hogy a fegyverrendszer kezelője kényelmesebb körülmények között dolgozhasson.

A koncepció nem teljesen új keletű. Az MBDA 2025 szeptemberében már bemutatott egy brosúrát, amelyben több ASRAAM-alapú légvédelmi elképzelés is szerepelt. Ezek között volt egy, a Raven 5-re emlékeztető rendszer alacsony felbontású látványterve is. A mostani fotó viszont az első alkalom, hogy az eszköz fizikai formájában is felbukkant.

A Raven 5-ről egyelőre nem áll rendelkezésre hivatalos információ, sőt, még a végleges típusjelzése sem megerősített.

Az eredeti Ravenből a megrendelt 13 darabos kontingenst már teljes egészében leszállították Ukrajnának. Korábban azonban jelezték, hogy a jövőben további szállítások is várhatók.

Címlapkép forrása: Hugh Llewelyn from Keynsham, UK via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Hitelezés 2026

