Lehullott a lepel: szintet lépett a fegyverrendszer, amely már több százszor bizonyított Ukrajnában

Az eredeti Raven rendszert az Egyesült Királyság kifejezetten Ukrajna számára fejlesztette ki. Az eszköz 2023-ban állt szolgálatba. A fegyverrendszer azóta
mintegy 70 százalékos hatékonysággal több mint 400 légi célt semmisített meg.
Az új változatról felbukkant fotó valószínűleg a Supacat páncélozott járműveit bemutató kiállításon készült.
Mind a Raven, mind a Raven 5 a Supacat HMT alvázának különböző változataira épül. Légi célok ellen egyaránt AIM-132 ASRAAM típusú rakétákat alkalmaznak. Az újítások azonban jelentősek. Az eredeti változatban az indítóállvány rögzített volt, így azt csak kihajtani vagy visszazárni lehetett. Emiatt a rakéta az indítást követően saját energiájából korrigálta a röppályáját a cél irányába. A Raven 5 esetében azonban az indítóállvány már szabadon mozgatható, ezáltal még a kilövés előtt a célra irányítható. Ennek köszönhetően a rakéta megőrzi azt a mozgási energiát, amelyet korábban a manőverezésre fordított ez
feltehetően a hatótávolságot és a találati arányt is növeli.
The proposed Raven 5, firing ASRAAM missiles from a Moog Flexible Mission Platform (FMP). Ukraine seem to love their Ravens, but the fixed launcher requires missile to burn a lot of energy to turn to targets on other aspects - FMP can slew and fire in all directions. pic.twitter.com/MRCVGNcXyk https://t.co/MRCVGNcXyk— Jon Hawkes (@JonHawkes275) April 23, 2026
Szintén lényeges változás, hogy a rakéták száma indítóállványonként kettőről négyre nőtt. Ez különösen az orosz tömeges csapásmérő taktikák elleni védekezésben jelenthet érdemi előrelépést, hiszen egyetlen jármű több célt is képes leküzdeni újratöltés nélkül.
Az elérhető képeken nem látható különálló elektrooptikai célzórendszer. Az eredeti Raven esetében a Hawkeye EOSS célzóegységet a járműre rögzítették, és az függetlenül foroghatott. A Raven 5-nél elképzelhető, hogy az optikai rendszert magába az indítóállványba integrálták, így azzal együtt mozog. Szintén szembetűnő változás a megnövelt méretű kabin. Az eltérő alvázváltozatnak köszönhetően egy második üléssor is helyet kapott a járműben. Ez lehetővé teszi, hogy a fegyverrendszer kezelője kényelmesebb körülmények között dolgozhasson.
A koncepció nem teljesen új keletű. Az MBDA 2025 szeptemberében már bemutatott egy brosúrát, amelyben több ASRAAM-alapú légvédelmi elképzelés is szerepelt. Ezek között volt egy, a Raven 5-re emlékeztető rendszer alacsony felbontású látványterve is. A mostani fotó viszont az első alkalom, hogy az eszköz fizikai formájában is felbukkant.
A Raven 5-ről egyelőre nem áll rendelkezésre hivatalos információ, sőt, még a végleges típusjelzése sem megerősített.
Az eredeti Ravenből a megrendelt 13 darabos kontingenst már teljes egészében leszállították Ukrajnának. Korábban azonban jelezték, hogy a jövőben további szállítások is várhatók.
Címlapkép forrása: Hugh Llewelyn from Keynsham, UK via Wikimedia Commons
