Meglepő fordulat: a fű alatt tette rá a kezét egy ázsiai nagyhatalom az oroszok által elfoglalt területekre

Kína a gazdasági szereplőkön keresztül egyre nagyobb befolyásra tesz szert az oroszok által elfoglalt területeken, ezt nyilvános adatok és nem nyilvános kezdeményezések is bizonyítják. Az ukrán lap szerint egyik látványos példája ennek, hogy a Donbasz elfoglalt részein mintegy 80 kínai bankfiók kezdte meg a működését. A fejlemény annak fényében érdekes, hogy Peking

hivatalosan nem ismeri el az Ukrajnában elfoglalt részeket Moszkva felügyelete alá tartozónak.

Kína és Oroszország együttműködése megelőzte a katonai támadást, mivel a Kreml már 2013-ban megállapodást kötött Pekinggel, hogy a keleti nagyhatalom segítségével újítják meg a szevasztopoli mélyvízi kikötőt. Az események ezt követően váltak rendkívül feszültté a térségben, a kínai vállalat végül visszamondta a projektet. Hivatalosan ez a kínai Övezet és Út Kezdeményezés (BRI) egyik fontos tengeri állomása lett volna.

Hosszú évekig nem volt újabb kapcsolat a felek között a térségi fejlesztésekről, a 2022-es ukrajnai orosz inváziót követően viszont megélénkültek a korábbi szálak. Peking az egyre inkább elszigetelt orosz gazdaság legfontosabb partnerévé emelkedett, ennek következménye volt, hogy Peking növelte a befolyását több területen. Kijev a háború kezdete óta célpontként tekintett az orosz szárazföldet a Krímmel összekötő hídra, emiatt Vlagyimir Putyin orosz elnök stábja kereste a megoldást az akciók kivédésére. 2023-tól ezt kivédendő a felek elkezdtek egy tengeralatti alagútról tárgyalni egymással. Ennek nyomai egyelőre nem láthatóak, az építkezés nem indult meg.

Közben növekszik a kínai érdeklődés is a térségben, elsősorban a katonai infrastruktúrába és kikötőkbe szeretnének befektetni. Egyik példája volt ennek, hogy kínai hajók érkeztek meg a szevasztopoli kikötőbe kikapcsolt transzponderekkel. A Donbasz korábban Ukrajna egyik legfontosabb ipari központjának számított, köszönhetően a gazdag bányászatnak. A szektor súlyos veszteségeket szenvedett a háborúban,

az orosz oldalon kínai segítséggel már megjelentek az első cégek, melyek újraindították a kitermelést.

Az egyik kőbányában kitermelt köveket például az elfoglalt területeken kiépítendő utánpótlási útvonalak felhúzására használják.

A gyakorlat általában kisebb, kevésbé szem előtt lévő vállalatokon keresztül zajlik, mivel Kína szeretné elkerülni a szankciókat. Ezért a nagy, állami tulajdonú óriások nem jelennek meg a területen. A térségbe érkező kínai termékekben is észrevehető a befolyás növekedése, de kulturális is politikai szempontból is növekszik Peking befolyása a területen. A keleti nagyhatalomnak azért éri meg a kockázatos terjeszkedés, mivel

az elfoglalt területek nyersanyagokban gazdagok, ezeket szeretnék a saját iparuk javára fordítani.

