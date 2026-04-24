Megszólalt a NATO-hatalom tábornoka: Oroszország minden stratégiai célját tekintve kudarcot vallott

A német tábornok április 23-án, csütörtökön szólalt fel a 18. alkalommal megrendezett Kijevi Biztonsági Fórumon (Kyiv Security Forum). Kaschke szerint Ukrajna kitartása alapot ad arra, hogy optimista véleményt formáljanak meg Európában. Úgy fogalmazott, hogy

Oroszország a háború első napjaitól az elmúlt négy éven át minden stratégiai célkitűzésében kudarcot vallott.

Ez különösen igaz a tavalyi télre, amikor Moszkva megpróbálta megtörni az ukrán nép ellenálló erejét.

A tábornok hangsúlyozta, hogy ezek az eredmények az ukrán nép bátorságának és a kitartó nemzetközi támogatásnak köszönhetők. Ugyanakkor rámutatott egy fontos szemléletváltásra is. A nyugati megközelítés már nem csupán az alapvető segítségnyújtásra korlátozódik, hanem az Ukrajnával való hosszú távú partnerség kiépítésére fókuszál.

Fordított folyamatot látunk. Stratégiai partnerségi szintre kívánjuk emelni a kapcsolatainkat. Úgy véljük, sokat tanulhatunk egymástól, és sok mindenre fel kell készülnünk

- mondta Kaschke.

Kaschke arra szólította fel a szövetségeseket, hogy a pozitív dinamikára és a stratégiai jövőképre összpontosítsanak Ukrajna támogatása során. Emellett kiemelte, hogy a NATO-tagállamoknak a saját védelmi képességeiket is fejleszteniük kell, mivel "a szövetség ereje a tagállamok erejéből fakad". Németország nevében megerősítette, hogy országa továbbra is Ukrajna mellett áll. Berlin elkötelezett az ügy iránt, és a jövőben tovább kívánja mélyíteni az együttműködést Kijevvel.

