Megszólalt Ukrajna legendás vezetője: „meglepetés” készül az oroszoknak, új szakaszba lép a háború

A Kijevi Biztonsági Fórumon ismertette a politikai vezető a háború legfontosabb eseményeit. Elmondása szerint a harcok új szakaszba lépnek, mivel már a drónok számának növelése nem jelent egyértelmű fölényt, ezért új taktikához kell folyamodni: a drónok irányításának technológiáit kell fejleszteni, ebben a mesterséges intelligencia elterjesztése jelentheti az áttörést. Szerinte autonóm rendszereket hoznak létre, amelyek az eddigieknél is jobban alkalmazhatók a harcok közben.

Át kell lépnünk az önálló célpontfelismerésre és manőverezésre képes autonóm rendszerekre. Ukrajnában már vannak ilyen fejlesztések, és meg vagyok győződve arról, hogy hamarosan meglepetésként érik majd az ellenséget

– hangsúlyozta.

Kiemelte, azt is, hogy a harctéri sikerek csak akkor kamatoztathatóak megfelelően, ha ehhez sikeres diplomácia párosul. Ugyanakkor a kettő összefügg, mivel a területen elért sikerek alapfeltételei a párbeszédnek. Ugyanakkor kijelentette, hogy Kijev nem fog a nemzeti érdekkel ellentétesen területi engedményeket adni az oroszoknak, ez nem lehet a megbeszélések tárgya. Kiemelte, hogy működik az orosz olajinfrastruktúrát támadó taktika a harcok közben.

Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images