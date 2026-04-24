Megvan a nagy terv: sosem látott szövetséget építene Magyar Péter – De van néhány súlyos buktató

A Magyar Péter vezette leendő kormány egyik fontos célkitűzése a nyugati szomszédunkkal, Ausztriával való viszony javítása, ennek jeleként a Tisza Párt vezetője miniszterelnökként második hivatalos útját (Varsó után) Bécsbe teszi majd. A kapcsolatok élénkülésének bizonyosan segít majd, hogy mind a Tisza, mind a vezető osztrák kormánypárt, az ÖVP az Európai Néppárt tagja. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján felvetette, hogy a visegrádi együttműködés akár Ausztriával is bővülhetne. Bár ez az ötlet már legalább egy évtizede többször felvetődött, továbbra sem tűnik reálisnak a megvalósulása, ahogy a V4-együttműködés elmélyülése előtt is komoly akadályok állnak.

Javulhat Magyarország és Ausztria viszonya

Magyar Péter már jóval a választások előtt többször elmondta, hogy első külföldi útja miniszterelnökként Varsóba, második útja pedig Bécsbe vezetne. A Tisza Párt számára győztes választást követően a leendő miniszterelnök megismételte korábbi ígéretét. Április 13-án tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján az osztrák ORF televízió kérdésére elmondta, bár Orbán Viktor alatt az osztrák–magyar viszony megromlott, ő azt szeretné, ha újra nagyon erős kapcsolatok alakulnának ki a két ország között. Magyar Péter utalt a két ország közös történelmére, a gazdasági partnerségi viszonyra, illetve hogy sok magyar állampolgár dolgozik Ausztriában.

A februárban tartott müncheni biztonsági konferencia alatt a Tisza Párt vezetője találkozott Christian Stocker osztrák kancellárral, aki egyben – a Tiszához hasonlóan – szintén az Európai Néppártban (EPP) tag Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke. A két politikus megállapodott abban, hogy Magyar Péter Varsó után Bécsben tesz majd hivatalos látogatást az új magyar kormány megalakulása után.

Magyar Péter és Christian Stocker találkozója 2026. február 14-én. Forrás: Christian Stocker Facebook-oldala

A Politicónak nemrég nyilatkozó, a müncheni találkozón részt vevő magas rangú osztrák diplomata, valamint egy másik forrás azt mondta, a februári egyeztetésen a felek elkezdték megalapozni a két ország kapcsolatát az Orbán Viktor utáni korszakra. Az osztrák kormánytisztviselő szerint Magyar Péter bécsi látogatása mellett szó volt arról is, hogy hogyan lehetne javítani a Magyarországon üzleti tevékenységet folytató osztrák cégek körülményein. A forrás arról is beszélt, hogy a jövendő bécsi látogatáson a két vezető várhatóan megpróbálja kialakítani a két ország közös álláspontját a migráció kérdésében, valamint megvitatják a Közép-Európai Egyetem (CEU) sorsát, amely az Orbán-kormány adminisztratív intézkedései miatt Budapestről Bécsbe tette át a székhelyét.

Ausztria és Magyarország között szoros gazdasági kapcsolatok vannak. Németország után nyugati szomszédunk a legnagyobb befektető az országban, 2025-ös adatok szerint behozatalban Németország után Ausztria a második legnagyobb kereskedelmi partnerünk, az oda irányuló exportunk pedig Németország és az Egyesült Államok után a harmadik legnagyobb. Emellett mintegy 134 ezer magyar állampolgár dolgozik Ausztriában: egy részük tartósan ott él, mások napi szinten ingáznak a határ menti régiókból.

A politikai kapcsolatok azonban a két ország között az utóbbi években valóban fagyosabbá váltak, habár korántsem beszélhetünk olyan romlásról, mint a magyar–lengyel viszony esetében. Orbán Viktor utoljára 2022 nyarán találkozott hivatalosan kétoldalúan osztrák kancellárral, akkor Karl Nehamerrel. A Fidesz vezetője inkább a pártközi viszonyokat kívánta erősíteni, méghozzá a jelenlegi vezető ellenzéki párttal, a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ), amely a Fideszhez hasonlóan a Patrióták európai pártcsalád tagja. Herbert Kickl, az FPÖ elnöke legutóbb március végén járt Magyarországon, ahol a CPAC 2026 Hungary rendezvényen szólalt fel.

Orbán Viktor miniszterelnök és Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökének találkozója Bécsben 2024. október 31-én. MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az elmúlt években többször is hangos volt a sajtó egyes osztrák nagyvállalatok és a magyar kormány konfliktusától. 2024 márciusában például nagy vihart kavart a Spar osztrák anyavállalatának vezetője, Hans Reisch, aki egy interjúban arról beszélt, hogy a magyar kormány a kiskereskedelmi különadó csökkentéséért cserébe részesedést akart szerezni a vállalatban (ezt a magyar kormány később cáfolta). Orbán Viktor pedig idén februárban évértékelő beszédében a Shell mellett éles támadást intézett az osztrák tulajdonú Erste Bank ellen, amelyet az ukrajnai háborúból szerinte nyerészkedő cégek, a „halál vámszedői” közé sorolt.

Ausztria csatlakozna a visegrádi négyekhez?

Magyar Péter említett április 13-i sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország visegrádi együttműködését (V4) ki lehetne terjeszteni, például a Csehország, Szlovákia és Ausztria úgynevezett slavkovi formátumát egyesíteni a visegrádi csoporttal, ezzel Ausztriát is bevonva az együttműködésbe, melyet aztán akár Szlovéniával és Horvátországgal is bővíthetnének.

Ausztria bevonása a visegrádi együttműködésbe nem újkeletű ötlet.

Nyugati szomszédunknál komolyabban az FPÖ vetette fel a csatlakozás lehetőségét, sőt 2016-ban indítványt is benyújtottak az osztrák parlamentben a csatlakozásról, amelyet az akkori parlamenti többség elvetett. Sebastian Kurz későbbi kancellár akkor külügyminiszterként azt mondta, a visegrádi együttműködés egy „zárt klub”, ahova nem vesznek fel más államokat. (Kancellárként aztán Kurz többször is meghívást kapott a visegrádi országok találkozójára.) A V4-ek bővítésének lehetősége azóta is többször felvetődött akár politikusok, akár közgondolkodók körében, de komoly lépések ebbe az irányba azóta sem történtek.

A visegrádi négyek miniszterelnökei (Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel és Peter Pellegrini szlovák kormányfő) Sebastian Kurz osztrák kancellárral a V4-ek 2020. január 16-i prágai találkozóján. Forrás: Gabriel Kuchta/Getty Images

A közép-európai országok egyfajta EU-n belüli szorosabb szövetségének létrehozása racionális döntés lenne, hiszen ezek a lakosságszámban (Lengyelországot leszámítva) kisebb országok közösen jobban tudnák érvényesíteni hasonló érdekeiket Brüsszelben, de ezt számos tényező nehezíti. Maga az 1991-ben alapított visegrádi együttműködés is meglehetősen hullámzó intenzitású. 2004-ig, a négy ország uniós csatlakozásáig szorosabb volt a kapcsolatrendszer, de a csatlakozást követően a felek már inkább az egyéni érdekérvényesítés útjait keresték Brüsszelben, mintsem közösen léptek volna fel a közép-európai országok érdekeiért. A 2015-ös menekültválság megint szorosabb kapcsolatot teremtett, ugyanis a négy ország az európai fősodornál jóval kritikusabb irányvonalat képviselt a bevándorlás kérdésében, és ezt az álláspontjukat igyekeztek közösen is érvényesíteni az EU-n belül.

A feléledni látszó V4-együttműködés aztán az ukrajnai háború kirobbanásakor szenvedett újabb ütést, mikor az Oroszországgal kapcsolatos „megértőbb” magyar álláspont miatt elsősorban Lengyelország és Csehország kapcsolata megromlott Magyarországgal (egy tervezett V4-es védelmi miniszteri találkozót le is mondtak a háború kirobbanása után). Bár Robert Fico 2023-as és Andrej Babiš 2025-ös győzelmével a magyar-szlovák és a magyar-cseh kapcsolatok javulásnak indultak,

a visegrádi együttműködés fő erejével, Lengyelországgal még fagyosabbá vált a viszony, ami lényegében lehetetlenné tette, hogy újra erőre kapjon a V4-együttműködés.

Általában is elmondható, hogy az elmúlt egy évtizedben az államok közötti viszonyok minősége sokkal jobban függ a kormányon lévő pártok közötti kapcsolatoktól, mint azt megelőzően. A magyar-lengyel viszony megromlása is rámutatott arra, hogy ideológiai kérdések vagy akár politikai vezetők közötti személyes szimpátiák akár több évszázados jó államközi kapcsolatokat is meg tudnak változtatni.

Ami Magyar Péter leendő kormányzatát illeti: Lengyelországgal és Ausztriával valóban jó kapcsolat várható, hiszen mind Donald Tusk lengyel miniszterelnök, mind Christian Stocker osztrák kancellár pártja a Tisza Párthoz hasonlóan az Európai Néppárt tagja. Babiš Csehországával az eddigi nyilatkozatok fényében egyfajta pragmatikus viszony alakulhat ki (a cseh kormányfő ANO pártja egyébként a Patrióták európai pártcsalád tagja, hasonlóan a Fideszhez), Fico Szlovákiájával viszont konfliktusosabb kapcsolat kialakulása körvonalazódik, már csak amiatt is, mert Magyar Péter élesen állást foglalt a Beneš-dekrétumok ügyében.

A visegrádi együttműködés tartalommal telítése előtt más akadályok is tornyosulnak, elsősorban a tagországok geopolitikai és gazdasági érdekeinek megfelelően. Szlovákia például az eurózóna tagja, míg a másik három ország nem, ezért északi szomszédunk EU-s integrációja pénzügyi-gazdasági tekintetben erősebb, mint a másik három országé. Az Ukrajnához való viszony is más: míg Lengyelország a háborúban álló ország fontos támogatója, addig a jelenlegi Csehország, Szlovákia és Magyarország például kimaradt a 90 milliárd eurós hitelkeretből, és Magyar Péter jelezte, ehhez az új kormány is tartani fogja magát.

Ha a demográfiai, gazdasági és a katonai erőt nézzük, akkor Lengyelország egészen más „liga”, mint a másik három ország: Lengyelország lakosságszáma egyedül jóval nagyobb, mint a másik három országé együtt, a lengyel gazdaság már a világ 20 legnagyobb gazdasága közé tartozik, a lengyel haderő pedig a NATO GDP-arányosan legmagasabb katonai kiadásai mellett jó úton van afelé, hogy a katonai szövetség egyik legnagyobb és legütőképesebb haderejévé váljon. Lengyelország tehát jóval jelentősebb geopolitikai „játékos”, mint a másik három ország, ennek megfelelően Varsó számára a Párizzsal és Berlinnel, földrajzi helyzete miatt pedig az északi országokkal való kapcsolat erősítése érezhetően fontosabb, mint a döcögő közép-európai együttműködés javítása.

Mindezek fényében belátható időn belül nemcsak arra nem tennénk nagy téteket, hogy a visegrádi együttműködés Ausztria vagy más közép-európai országok felé bővülne, de még arra sem, hogy a visegrádi együttműködés megerősödne. Ausztria ráadásul egy tekintetben tényleg nagyon különbözik az egykor a Vasfüggöny keleti felén lévő országoktól: az EU egyik legfejlettebb tagállama és a nettó befizetők egyike, nem pedig gazdaságilag felzárkózó ország. Ez pedig már önmagában teljesen más pályát jelöl ki számára, mint amelyet az egykori szovjet blokk országainak be kellene járniuk.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images