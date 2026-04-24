Neptun rakétával támadták meg Oroszországot - vörös riasztás volt a határnál

Neptun típusú cirkálórakétákkal támadták az ukrán erők a határ menti orosz Rosztov régiót - számol be az ukrán RBK hírportál.

A célpont az Oroszországhoz tartozó Rosztovi területen, Tagonrog mellett található - az Atlant Aero vállalat üzemcsarnokait támadta az ukrán haderő.

Az üzem a Molnyija típusú orosz felderítő és csapásmérő drónok tervezésével, gyártásával és tesztelésével foglalkozik.

Emellett az Orion drónok egyes alkatrészeit is itt állítják elő. Az ukrán katonai vezérkar közlése szerint a gyár lerombolása jelentősen csökkenti az orosz haderő képességét az ukrán polgári célpontok elleni támadásokra.

A Neptun egy teljes mértékben ukrán fejlesztésű cirkálórakéta - eleinte hajó elleni rakétának építették, majd ezt a projektet fejlesztették tovább kifejezetten szárazföldi célpontok elleni csapásmérő eszközzé.

