Orbán Viktor vereséget szenvedett: jön Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása?
Friedrich Merz német kancellár az Európai Unió április 24-i ciprusi csúcstalálkozóján közölte, hogy Ukrajna azonnali csatlakozása nem lehetséges, ugyanakkor javaslatot tett a csatlakozási folyamat felgyorsítására – írja a Kyiv Independent.

Merz elképzelése szerint Kijevet a fokozatos integráció révén kell közelebb hozni az EU-hoz, amelynek végső célja a teljes jogú tagság.

Ennek egyik elemeként azt javasolta, hogy Ukrajna szavazati jog nélkül vehessen részt az Európai Tanács ülésein.

Kijev ezzel szemben továbbra is konkrét csatlakozási dátumot sürget, és a részleges tagság minden formáját elutasítja.

Ukrajna 2022 óta rendelkezik tagjelölti státusszal, a csatlakozási tárgyalások érdemi megkezdését azonban Magyarország eddig blokkolta. Hazánk mind a hat tárgyalási klaszter megnyitását megakadályozta, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság elismerően nyilatkozott a kijevi reformok előrehaladásáról.

A csatlakozási folyamat körüli vitákba új lendületet hozott Orbán Viktor április 12-i választási veresége.

Marta Kos bővítési biztos közölte, hogy az első tárgyalási klaszter megnyitására az új magyar kormány hivatalba lépése után kerülhet sor. Ez akár még a ciprusi soros elnökség idején is megtörténhet: a Tisza Párt várhatóan május közepére alakít kormányt, a ciprusi elnökség pedig június 30-án zárul.

