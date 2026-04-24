Orosz zsoldosbrigádok inváziójáról tart az európai vezető - Az igazi veszély a háború után jöhet

Michal szerint a Kreml folyamatos és széles körű mozgósítása komoly biztonsági kockázatot jelent az Európai Unió számára a háború lezárultát követően is.

A miniszterelnök úgy véli, a veteránok nagy része köztörvényes bűnöző, akiket Oroszországban hősként fognak kezelni.

Belőlük szerinte könnyen újabb zsoldoscsoportok szerveződhetnek.

Ezek a fegyveres csoportok egyfajta "Wagner II" vagy "Wagner III" néven Európában, Ázsiában és Afrikában egyaránt tevékenykedhetnek.

Észtország az év elején kezdte el szorgalmazni a schengeni tilalom bevezetését, és fokozatosan nyerte el a többi tagállam támogatását. Az Európai Tanács a márciusi csúcstalálkozó zárónyilatkozatába is beemelte a kezdeményezést. A testület felkérte az Európai Bizottságot, hogy a tagállami hatáskörök megsértése nélkül vizsgálja meg a lehetséges jogi megoldásokat.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője jelezte, hogy a schengeni tilalomra vonatkozó javaslat a júniusi uniós csúcsra készülhet el.

Michal hangsúlyozta, hogy Észtország eddig mintegy 1300 orosz katonát tiltott ki a területéről. Egy becslések szerint akár egymillió fős tömeg kezelése azonban már meghaladja egyetlen tagállam kapacitását, ezért úgy látja, közös uniós fellépésre van szükség.

